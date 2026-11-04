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Thế giới

Triều Tiên phát tín hiệu lạnh nhạt với Mỹ

Bình Giang

TPO - Em gái quyền lực của Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un vừa phát đi tín hiệu cho thấy Bình Nhưỡng không mấy quan tâm đến việc nối lại đối thoại với Washington, khi tuyên bố rằng Triều Tiên “không cần phải ngồi đối diện với những kẻ không đáng tin cậy và thù địch như vậy”.

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Bà Kim Yo Jong. (Ảnh: AP)

Phát biểu mà bà Kim Yo Jong đưa ra ngày 4/11 làm giảm hy vọng về khả năng diễn ra cuộc gặp giữa Chủ tịch Kim Jong Un với Tổng thống Mỹ Donald Trump trong tháng này, dù nhà lãnh đạo Mỹ đã nhiều lần đưa ra tín hiệu thiện chí.

Bà Kim Yo Jong gửi tín hiệu trên sau khi Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) cáo buộc Bình Nhưỡng đứng sau vụ đánh cắp hơn 6 tỷ USD từ sàn giao dịch tiền điện tử Binance. Trước đó, bà Kim Yo Jong chỉ trích cáo buộc này là “hành động khiêu khích chính trị nghiêm trọng”.

“Lập trường rõ ràng của chúng tôi là không cần phải ngồi đối diện với những kẻ không đáng tin cậy và thù địch, những người không chịu từ bỏ chính sách đối đầu trong khi vẫn nói về đối thoại”, hãng thông tấn nhà nước KCNA dẫn lời bà Kim.

“Lựa chọn hòa bình tất nhiên bao gồm đối thoại, nhưng điều đó chắc chắn không đồng nghĩa với việc phải đánh đổi lợi ích quốc gia của chúng tôi”, bà nói thêm.

Bà Kim Yo Jong cáo buộc Washington theo đuổi “chính sách thù địch không thay đổi” với Bình Nhưỡng, với việc đưa ra cáo buộc liên quan đến Binance, các cuộc tập trận quân sự Mỹ - Hàn Quốc và yêu cầu phi hạt nhân hóa Triều Tiên.

“Trong thực tế hiện nay, khi những kỷ lục mới liên tục được thiết lập trong việc triển khai chính sách thù địch của Mỹ đối với Triều Tiên, việc chúng tôi tạo ra những kỷ lục mới trong biện pháp đáp trả tương xứng là điều tự nhiên”, bà Kim Yo Jong tuyên bố.

Bà không nêu cụ thể những biện pháp đáp trả mà Bình Nhưỡng có thể triển khai.

Giới quan sát cho rằng những phát biểu trên hạ thấp mức độ ưu tiên của Triều Tiên cho đối thoại, đồng thời gia tăng sức ép lên Mỹ.

Điều này báo hiệu Bình Nhưỡng có thể đáp trả bằng biện pháp mạnh hơn nếu Mỹ tiếp tục gia tăng sức ép.

Ngày 31/10, FBI nói rằng nhóm tin tặc TraderTraitor liên quan đến Triều Tiên đứng sau vụ tấn công mạng nhằm vào Binance.

Trong tuyên bố đưa ra hôm nay, bà Kim Yo Jong nói: “Chúng tôi không coi vụ tấn công mạng nhằm vào Binance là một sự việc ngẫu nhiên, bất ngờ hay một âm mưu riêng lẻ, mà là phần mở rộng của chính sách thù địch không thay đổi của Washington với Triều Tiên”.

Theo các chuyên gia, vụ tấn công ngày 29/10 là vụ đánh cắp tiền điện tử lớn nhất từ trước đến nay.

Tuy nhiên, Tổng thống Trump đưa ra phản ứng thận trọng khi được hỏi về vụ tấn công mạng vào Binance.

“Chúng tôi đang tìm hiểu về vụ việc. Tôi không lo ngại. Chúng tôi đang tìm hiểu. Chúng tôi chưa biết liệu Triều Tiên có đứng sau hay không, nhưng nếu đúng là như vậy, chúng tôi sẽ trao đổi với Triều Tiên về vấn đề này”, ông nói.

Ngày 3/11, Binance công bố báo cáo điều tra chi tiết về vụ tấn công khiến nền tảng giao dịch tiền điện tử này thiệt hại 6 tỷ USD. Báo cáo cho thấy nhóm tấn công đã sử dụng các cuộc phỏng vấn tuyển dụng giả mạo và mã độc để đánh cắp số tiền trên.

Cuộc tấn công diễn ra trong khoảng 4 giờ đồng hồ hôm 29/10. Sàn giao dịch tiền điện tử này cho biết, khoảng 2,85 tỷ USD trong tổng số 6,34 tỷ USD bị đánh cắp đã được phong tỏa, nhờ đó ngăn chặn tin tặc sử dụng số tiền này hoặc chuyển đổi chúng sang các loại tiền tệ khác.

Theo AP

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#Triều Tiên #Mỹ #Tổng thống Trump #Binance #Kim Jong Un

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