Đảng Dân chủ kiểm soát cả Hạ viện và Thượng viện, Tổng thống Trump phủ nhận trách nhiệm

TPO - Nhiều hãng tin của Mỹ đồng loạt đưa tin đảng Dân chủ đã giành kiểm soát Thượng viện, sau khi giành thắng lợi trong cuộc bầu cử ở Hạ viện.

Thượng nghị sĩ Mark Warner. (Ảnh: AP)

Hãng tin AP dự đoán, ứng viên đảng Dân chủ Mark Warner đã giành chiến thắng trước đối thủ đảng Cộng hòa Bert Mizusawa trong cuộc đua vào thượng viện Mỹ tại bang Virginia. Với kết quả này, ông Warner đã tái đắc cử nhiệm kỳ thứ tư tại Thượng viện, nơi ông hiện giữ vai trò phó chủ tịch Ủy ban Tình báo Thượng viện. Với vị trí này, ông Warner nằm trong nhóm 8 nghị sĩ được thông báo về sự khởi đầu của cuộc xung đột với Iran - một sự kiện mà ông chỉ trích là “cuộc chiến do Tổng thống Donald Trump tự chọn”.

Trước khi đắc cử lần đầu vào Thượng viện năm 2008, ông Warner từng giữ chức thống đốc thứ 69 của bang Virginia.

Đối thủ của ông - Mizusawa - là một thiếu tướng quân đội đã nghỉ hưu và là cựu chiến binh từng tham chiến tại Afghanistan.

Chiến thắng của ông Warner được ghi nhận tại một tiểu bang có số lượng nhân viên liên bang thuộc hàng cao nhất cả nước - nhóm đối tượng chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ ​​các nỗ lực của Tổng thống Donald Trump nhằm cắt giảm biên chế chính phủ trong giai đoạn đầu nhiệm kỳ thứ hai của ông.

Đảng Dân chủ giành thêm ghế Hạ viện ở Florida

Hạ nghị sĩ Wasserman Schultz. (Ảnh: AP)

Cũng theo AP, ứng cử viên đảng Dân chủ Debbie Wasserman Schultz đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử vào Hạ viện Mỹ, đại diện cho Khu vực bầu cử số 20 của bang Florida, sau khi đánh bại đối thủ từ đảng Cộng hòa là Brent Andersen.

Việc chuyển sang tranh cử tại một khu vực bầu cử mới đã mang lại sự thành công cho bà Wasserman Schultz - cựu chủ tịch Ủy ban Quốc gia đảng Dân chủ.

Bà là nữ nghị sĩ người Do Thái đầu tiên được bầu từ bang Florida, từng phục vụ tại Hạ viện và Thượng viện tiểu bang trước khi đắc cử vào cơ quan lập pháp liên bang.

Những điểm bỏ phiếu trên toàn nước Mỹ đã bắt đầu đóng cửa vào sáng sớm 4/11 (giờ Việt Nam), và một số dự đoán đầu tiên về kết quả đã được công bố.

Tuy nhiên, những dự đoán đầu tiên không đồng nghĩa với việc người chiến thắng đã được xác định

Các quan chức bầu cử sẽ công bố số phiếu khi các lá phiếu được xử lý, trong khi các cơ quan truyền thông - chẳng hạn như hãng tin AP - sẽ phân tích kết quả để đưa ra dự báo về người chiến thắng.

Đối với những cuộc đua sít sao, có thể mất hàng giờ, thậm chí hàng ngày mới xác định được kết quả.

Một số cuộc đua có thể kéo dài hơn nữa. Tại Georgia, nếu không có ứng cử viên Thượng viện nào giành được đa số phiếu, cuộc đua sẽ chuyển sang vòng bầu cử bổ sung vào ngày 1/12.

Theo dự báo từ bộ phận phân tích bầu cử của CNN và AP, Thượng nghị sĩ Jon Ossoff của bang Georgia được dự đoán sẽ tái đắc cử, sau khi đánh bại đối thủ từ đảng Cộng hòa là Mike Collins.

Thượng nghị sĩ Jon Ossoff. (Ảnh: Getty Images)

Ông Ossoff là ứng viên Đảng Dân chủ duy nhất tranh cử tại một tiểu bang mà Tổng thống Donald Trump từng giành chiến thắng vào năm 2024.

Việc giữ vững chiếc ghế này đóng vai trò then chốt đối với hy vọng của đảng Dân chủ trong nỗ lực giành quyền kiểm soát Thượng viện.

Ngay từ đầu chu kỳ bầu cử năm 2026, vị thế của ông Ossoff đã được xem là dễ lung lay. Tuy nhiên, ông đã huy động được nguồn kinh phí tranh cử vượt xa Mike Collins - một nghị sĩ đã phục vụ hai nhiệm kỳ và nhận được sự ủng hộ từ ông Trump.

Ông Ossoff đã thực hiện một chiến dịch tranh cử quyết liệt, thu hút sự chú ý trên toàn quốc nhờ những lời chỉ trích sắc bén nhắm vào ông Trump.

Liên tiếp chiến thắng cho đảng Dân chủ

Ứng viên đương nhiệm thuộc đảng Dân chủ, ông Cory Booker, đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử vào Thượng viện Mỹ đại diện cho bang New Jersey, đánh bại đối thủ từ đảng Cộng hòa là ông Justin Murphy.

Đảng Dân chủ tiến gần mốc 51 ghế cần thiết để kiểm soát Thượng viện. (Ảnh chụp màn hình)

Ứng cử viên đảng Dân chủ Juliana Stratton cũng giành thêm một ghế trong Thượng viện, đại diện cho tiểu bang Illinois, đánh bại đối thủ từ đảng Cộng hòa là Don Tracy.

Ứng viên đương nhiệm thuộc đảng Dân chủ Chris Coons giành chiến thắng trong cuộc bầu cử vào Thượng viện, đại diện cho bang Delaware, sau khi đánh bại đối thủ từ đảng Cộng hòa là Mike Katz.

Ứng cử viên đảng Dân chủ Ed Markey giành ghế thượng nghị sĩ đại diện cho tiểu bang Massachusetts, sau khi đánh bại đối thủ từ đảng Cộng hòa là John Deaton.

Ứng cử viên đương nhiệm thuộc đảng Dân chủ Jack Reed giành một ghế Thượng viện đại diện cho tiểu bang Rhode Island, sau khi đánh bại đối thủ thuộc đảng Cộng hòa là Raymond McKay.

Tại Hạ viện, ứng viên đảng Dân chủ Jared Moskowitz đã giành chiến thắng đại diện cho Khu vực bầu cử số 25 của bang Florida, sau khi đánh bại đối thủ từ đảng Cộng hòa là Scott Singer.

Đảng Dân chủ giành thêm hai ghế quan trọng tại Thượng viện

Tại Thượng viện, ứng viên đảng Dân chủ Chris Pappas đã giành ghế ở bang New Hampshire, sau khi đánh bại đối thủ từ đảng Cộng hòa là John Sununu. Đây là một trong số ít các cuộc đua có tính chất quyết định đảng nào sẽ nắm quyền kiểm soát Thượng viện.

Kết quả bầu cử Thượng viện Mỹ tính đến 8h25 ngày 4/11 (giờ Việt Nam)

Tương tự, ứng viên đảng Dân chủ Roy Cooper đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử vào Thượng viện, đại diện cho tiểu bang Bắc Carolina, sau khi đánh bại đối thủ từ đảng Cộng hòa là Michael Whatley. Chiến thắng của ông Cooper mang lại cho đảng Dân chủ thêm một ghế quan trọng trong nỗ lực giành quyền kiểm soát Thượng viện từ tay đảng Cộng hòa. Chiếc ghế này bị bỏ trống do Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Thom Tillis quyết định không tiếp tục tranh cử nhiệm kỳ mới.

Tại Hạ viện, ứng cử viên đảng Dân chủ Kathy Castor đã giành chiến thắng đại diện cho Khu vực bầu cử số 14 của bang Florida, sau khi đánh bại đối thủ từ đảng Cộng hòa là Mike Beltran.

Bà Castor đã thuyết phục được cử tri trao cho mình nhiệm kỳ thứ 11 tại khu vực bầu cử vừa được phân chia lại - một khu vực vốn có lợi thế nghiêng về phía đảng Cộng hòa - trước đối thủ Beltran.

Đảng Cộng hòa vất vả lội ngược dòng

Tại Hạ viện, AP dự đoán ứng viên đảng Dân chủ Jamie Ager giành chiến thắng trong cuộc bầu cử hôm 3/11 để trở thành đại diện cho Khu vực bầu cử số 11 của bang Bắc Carolina, sau khi đánh bại ứng viên đảng Cộng hòa Jennifer Balkcom. Ông Ager giành chiến thắng bất chấp truyền thống ủng hộ đảng Cộng hòa mạnh mẽ tại khu vực nằm ở phía tây Bắc Carolina này.

Dự đoán kết quả bầu cử Hạ viện Mỹ.

Tại Thượng viện, ứng viên đảng Cộng hòa Shelley Moore Capito được dự đoán giành ghế đại diện cho tiểu bang Tây Virginia, sau khi đánh bại đối thủ từ đảng Dân chủ là Rachel Fetty Anderson.

Tại tiểu bang Wyoming, ứng viên đảng Cộng hòa Harriet Hageman được dự đoán giành chiến thắng trong cuộc đua vào Thượng viện, đánh bại đối thủ từ đảng Dân chủ là James Byrd. Wyoming là tiểu bang mà số lượng cử tri đăng ký theo đảng Cộng hòa nhiều gấp 7 lần số cử tri theo đảng Dân chủ.

Trong khi đó, tại tiểu bang Colorado, ứng viên đảng Dân chủ John Hickenlooper được dự đoán giành chiến thắng trong cuộc đua Thượng viện trước đối thủ từ đảng Cộng hòa là Mark Baisley.

Tại tiểu bang New Mexico, ứng viên đảng Dân chủ Ben Lujan được dự đoán giành ghế Thượng viện sau khi đánh bại đối thủ từ đảng Cộng hòa là Larry E. Marker.

CNN dự đoán đảng Dân chủ giành Hạ viện từ tay đảng Cộng hòa

Theo dự báo từ bộ phận phân tích bầu cử của CNN, đảng Dân chủ sẽ giành quyền kiểm soát Hạ viện. Đây là một thắng lợi quan trọng, trao cho đảng này quyền thực hiện chương trình giám sát sâu rộng nhắm vào chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Ông Hakeem Jeffries. (Ảnh: Reuters)

Kết quả bầu cử này mở đường cho ông Hakeem Jeffries làm nên lịch sử khi trở thành vị Chủ tịch Hạ viện người Mỹ gốc Phi đầu tiên. Tuy nhiên, chính trị gia 56 tuổi đến từ New York này sẽ chưa chính thức nhậm chức cho đến ngày 3/1, nếu giành đủ số phiếu ủng hộ.

Ông Jeffries, người vừa tái đắc cử nhiệm kỳ thứ tám, đã thăng tiến nhanh chóng trong hàng ngũ đảng Dân chủ nhờ sự ủng hộ từ các nhân vật chủ chốt trong ban lãnh đạo Hạ viện cũng như từ Nhóm các nghị sĩ người Mỹ gốc Phi đầy quyền lực.

Trong bối cảnh đảng Dân chủ được dự đoán sẽ nhanh chóng giành chiến thắng tại Hạ viện, nghị sĩ Robert Garcia - thành viên cấp cao nhất của đảng Dân chủ trong Ủy ban Giám sát Hạ viện - đã đưa ra lời cảnh báo “hãy tìm luật sư đi”.

Ông Garcia dự kiến ​​sẽ khởi xướng một loạt cuộc điều tra nhắm vào Tổng thống Donald Trump, gia đình ông, cũng như cách chính quyền xử lý các hồ sơ liên quan đến Jeffrey Epstein.

Tổng thống Donald Trump phủ nhận trách nhiệm

Khi các ứng viên đảng Dân chủ liên tục giành thêm ghế tại cả Thượng viện và Hạ viện, ông Trump đã lên tiếng trên nền tảng Truth Social, phủ nhận trách nhiệm về kết quả của các ứng viên đảng Cộng hòa.

Cập nhật kết quả dự đoán bầu cử Quốc hội Mỹ tính đến 11h10 ngày 4/11.

“Tôi đâu có tên trên lá phiếu. Nếu có, chúng ta đã giành chiến thắng áp đảo rồi! Cảm ơn các bạn đã quan tâm đến vấn đề này”, ông viết vào khoảng sau 22h30 (giờ Mỹ). Theo lịch trình chính thức, ông đang theo dõi kết quả kiểm phiếu tại Nhà Trắng cùng các cố vấn chính trị và các thành viên nội các.

Trước đó, ông Trump đã tham gia vận động cho nhiều ứng viên đảng Cộng hòa, đồng thời kêu gọi cử tri tại các cuộc mít tinh hãy coi như chính ông cũng đang có tên trên lá phiếu.

Đảng Dân chủ làm nên lịch sử tại bang Texas

Ứng viên Thượng nghị sĩ James Talarico (đảng Dân chủ) đã phá vỡ "lời nguyền" đeo bám đảng của ông suốt nhiều thập kỷ, khi đánh bại ứng viên Cộng hòa Ken Paxton trong một cuộc đua mà trước đó từng được xem là mục tiêu quá tầm với đối với đảng Dân chủ.

Chiến thắng của Talarico đến từ sự kết hợp của nhiều yếu tố, bao gồm những điểm yếu của chính ông Paxton cùng khả năng gây quỹ xuất sắc của Talarico.

Trong những tháng cuối của cuộc đua, ông Trump và các ủy ban hành động chính trị của đảng Cộng hòa tại Thượng viện đã cố gắng khắc họa Talarico như một nhân vật nằm ngoài dòng chảy chính trị chủ lưu. Thậm chí, tỷ phú Elon Musk còn chi tới 158 triệu USD để chống lại ứng viên Dân chủ này.

Tuy nhiên, Talarico đã giành chiến thắng tại các khu vực đô thị ở Texas, cũng như tại những vùng ngoại ô từng có xu hướng nghiêng về đảng Cộng hòa.

Người cuối cùng thuộc đảng Dân chủ giành được ghế Thượng viện tại Texas là Lloyd Bentsen vào năm 1988.

Tính đến 11h20 ngày 4/11, đảng Dân chủ đang tiến gần đến việc giành quyền kiểm soát Quốc hội, khi giành lại 4 ghế tại Thượng viện từ tay đảng Cộng hòa và đạt được những thắng lợi quan trọng tại Hạ viện.

Đảng Cộng hòa cam kết giành lại Hạ viện

Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson (đảng Cộng hòa) thừa nhận đây là một đêm khó khăn đối với đảng của ông và bày tỏ sự “thất vọng” trước các kết quả đạt được, đồng thời cam kết rằng đảng Cộng hòa sẽ giành lại Hạ viện vào năm 2028.

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson. (Ảnh: Reuters)

“Chúng tôi đã phải đối mặt với những thách thức thực sự”, ông Johnson phát biểu tại một sự kiện theo dõi kết quả bầu cử ở Shreveport (Louisiana).

“Đến năm 2028, chúng tôi sẽ giành lại Hạ viện và hoàn thành công việc của mình”, ông Johnson khẳng định.

Ông Johnson lập luận rằng các tiền lệ lịch sử ngay từ đầu đã gây bất lợi cho đảng Cộng hòa.

“Ngay từ ngày đầu tiên của cuộc bầu cử này, chúng tôi đã biết rằng để giữ vững Hạ viện và duy trì thế đa số, chúng tôi sẽ phải đi ngược lại lịch sử bầu cử giữa nhiệm kỳ suốt một thế kỷ qua”, ông Johnson nói. “Trong 90 năm qua, chỉ mới có hai lần một tổng thống đương nhiệm giúp đảng của mình giành thêm hoặc giữ được ghế trong chu kỳ hai năm đầu tiên, và có rất nhiều lý do cho điều đó. Rất, rất khó để vượt qua rào cản này, và có vẻ như lịch sử vẫn đang tiếp diễn trong đêm nay”.

Tuy nhiên, ông Johnson cho biết vẫn còn một đêm dài phía trước.

“Đây sẽ là một đêm dài. Bạn biết đấy, tại một số bang ở miền Tây, các điểm bỏ phiếu thậm chí còn chưa đóng cửa”, ông nói.

Mỗi đảng cần vượt qua mốc 218 ghế để giành quyền kiểm soát Hạ viện. Tính đến 11h30 ngày 4/11, đảng Dân chủ được dự đoán nắm giữ tổng cộng 153 ghế, trong khi đảng Cộng hòa chỉ nắm giữ 95 ghế tại Hạ viện.

Tại Thượng viện, đảng Dân chủ được dự đoán nắm giữ tổng cộng 50 ghế, chỉ cần thêm một ghế để đánh bại đảng Cộng hòa, hiện được dự đoán nắm giữ 39 ghế.

AP: Đảng Dân chủ kiểm soát Thượng viện

Theo kết quả mới nhất, ứng viên đảng Dân chủ Josh Turek đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử vào Thượng viện Mỹ đại diện cho bang Iowa, đánh bại đối thủ từ đảng Cộng hòa là Ashley Hinson.

Chiến thắng của Turek trước Hinson đã giúp đảng Dân chủ giành lại một ghế vốn do đảng Cộng hòa nắm giữ, nâng tổng số ghế mà đảng Dân chủ được dự đoán nắm giữ lên 51 trên tổng số 100 ghế.

“Đảng Dân chủ đã giành quyền kiểm soát Thượng viện Mỹ, chấm dứt sự thống trị của đảng Cộng hòa tại Washington bằng cách tận dụng sự bất bình của cử tri đối với ông Trump”, hãng tin AP viết.

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