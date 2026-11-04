Xin đi nhờ rồi cướp xe và điện thoại của bé trai 12 tuổi

TPO - Cho người lạ đi nhờ xe, bé trai 12 tuổi ở Tây Ninh bị hai thanh niên đe dọa, chiếm đoạt xe đạp điện và điện thoại iPhone 11 Pro Max.

Ngày 4/11, Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, Công an xã Phước Thạnh đang xác minh, củng cố hồ sơ để xử lý hai đối tượng đe dọa, chiếm đoạt xe đạp điện và điện thoại của bé trai 12 tuổi.

Đối tượng Sil và Cảm cùng tang vật tại cơ quan Công an

Theo thông tin ban đầu, khoảng 18h30 ngày 31/10, em T.C.T. (SN 2014) điều khiển xe đạp điện đến khu vực ngã tư Rạch Sơn, phường Gò Dầu thì gặp hai thanh niên đi xe máy Wave màu bạc, không biển số. Một người xin đi nhờ xe và được em T. đồng ý.

Khi đến đoạn đường đất đỏ gần trại câu cá 518, thuộc ấp Phước Tây, xã Phước Thạnh, hai thanh niên yêu cầu em T. dừng xe, đe dọa đánh rồi chiếm đoạt xe đạp điện và điện thoại iPhone 11 Pro Max.

Nhận tin báo từ mẹ nạn nhân vào ngày 2/11, Công an xã Phước Thạnh khẩn trương xác minh, xác định hai nghi phạm là Lê Minh Sil (SN 2010, ngụ xã Phước Chỉ) và Trần Văn Cảm (SN 2006, ngụ xã Vĩnh Châu, hiện ở phường Gò Dầu).

Làm việc với công an, cả hai thừa nhận hành vi chiếm đoạt tài sản. Sau khi chiếm đoạt, các đối tượng mang xe đạp điện và điện thoại đi thế chấp, lấy lần lượt 1 triệu đồng và 250.000 đồng để tiêu xài.

Công an đã thu hồi xe đạp điện và điện thoại, trao trả cho bị hại. Vụ việc đang được tiếp tục xác minh, củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định.