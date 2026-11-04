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Hưng Yên dành 400ha đất xây Học viện An ninh nhân dân và Học viện Cảnh sát nhân dân

Minh Đức

TPO - Hưng Yên đang khẩn trương hoàn thiện các điều kiện để triển khai dự án Học viện An ninh nhân dân và Học viện Cảnh sát nhân dân thuộc Bộ Công an, với tổng diện tích quy hoạch khoảng 409,1ha, phấn đấu khởi công vào dịp 3/2/2027.

UBND tỉnh Hưng Yên vừa họp nghe về công tác chuẩn bị các điều kiện triển khai dự án Học viện An ninh nhân dân và Học viện Cảnh sát nhân dân thuộc Bộ Công an trên địa bàn tỉnh.

Theo báo cáo của Sở Xây dựng, khu đất dự kiến thực hiện dự án có tổng diện tích khoảng 409,1ha, thuộc địa giới hành chính phường Phố Hiến, xã Tân Hưng và xã Hoàng Hoa Thám.

Theo quy hoạch được duyệt, khu vực này được bố trí các chức năng gồm đất trường đại học, ký túc xá, nhà ở thấp tầng, đất công cộng đại học, giao thông, nghĩa trang nhân dân, cây xanh và mặt nước.

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Bản đồ quy hoạch dự án.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Nguyễn Mạnh Quyền, việc xây dựng hai học viện có ý nghĩa quan trọng trong tăng cường, hiện đại hóa cơ sở đào tạo của lực lượng Công an nhân dân; đồng thời tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đô thị hóa và hoàn thiện kết cấu hạ tầng của tỉnh.

Trên cơ sở thống nhất giữa Bộ Công an và tỉnh Hưng Yên về chủ trương, địa điểm quy hoạch, ông Nguyễn Mạnh Quyền yêu cầu các đơn vị xây dựng phương án triển khai phù hợp, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các bước của dự án nhưng phải bảo đảm đúng quy định pháp luật. Đồng thời, đề xuất thành lập tổ công tác của Bộ Công an và tổ công tác của tỉnh để phối hợp tổ chức thực hiện.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương phối hợp chặt chẽ với các đơn vị thuộc Bộ Công an, triển khai đồng thời các nhiệm vụ, phấn đấu cơ bản hoàn thành các nội dung về quy hoạch trong tháng 12/2026; đề nghị Bộ Công an sớm hoàn thiện, phê duyệt đề án và chủ trương đầu tư dự án.

Đối với công tác giải phóng mặt bằng, Sở Xây dựng được giao chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng 3 địa phương rà soát toàn bộ quỹ đất, công trình, vật kiến trúc và số hộ dân bị ảnh hưởng. Các đơn vị phải xác định cụ thể diện tích, ranh giới, chỉ giới khu đất để xây dựng phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư và di dời mồ mả.

Trong đó, tỉnh đặc biệt lưu ý việc quy hoạch, đầu tư các khu tái định cư với hệ thống hạ tầng thiết yếu đồng bộ, bảo đảm điều kiện sinh sống cho người dân bị ảnh hưởng.

Khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an trong suốt quá trình triển khai, lãnh đạo tỉnh Hưng Yên đặt mục tiêu phấn đấu khởi công dự án hai học viện vào dịp kỷ niệm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 3/2/2027.

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#Học viện An ninh nhân dân #Học viện Cảnh sát nhân dân #Bộ Công an #Quy hoạch dự án #Giải phóng mặt bằng #Hưng Yên

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