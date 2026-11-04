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Miền Trung sắp đón mưa lớn như trút

Nguyễn Hoài

TPO - Ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh kết hợp với nhiễu động gió Đông và địa hình đón gió sẽ gây ra một đợt mưa lớn trên diện rộng và kéo dài cho các tỉnh miền Trung, bắt đầu từ khoảng 9/11.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, khoảng đêm 5/11, một đợt không khí lạnh sẽ tràn xuống nước ta. Tuy nhiên, do cường độ yếu, đợt không khí lạnh này chỉ gây mưa rào và dông rải rác cho khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ cũng như khu vực miền Trung.

Sau đó, khoảng ngày 8-9/11, không khí lạnh mạnh sẽ tăng cường xuống nước ta, gây ra một đợt mưa dông trên diện rộng ở miền Bắc và Bắc Trung Bộ. Trong đó, khu vực miền Bắc có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to.

Riêng tại các tỉnh/thành phố miền Trung gồm Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Đông Quảng Ngãi, Đông Gia Lai (Bình Định cũ), Đông Đắk Lắk (Phú Yên cũ) sẽ đón một đợt mưa lớn diện rộng từ ngày 9-12/11.

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Khu vực miền Trung sẽ đón mưa lớn diện rộng từ ngày 9/11.

Nguyên nhân của đợt mưa này xuất phát từ tình thế gây mưa điển hình của khu vực là không khí lạnh mạnh, kết hợp nhiễu động gió Đông và địa hình đón gió của miền Trung.

Cùng với mưa dông, đợt không khí lạnh tràn xuống từ 8-9/11 cũng khiến nền nhiệt miền Bắc giảm sâu.

Từ ngày 9/11, khu vực vùng núi và trung du chuyển rét với nhiệt độ cao nhất chỉ từ 19-21 độ, thấp nhất 12-14 độ. Khu vực đồng bằng rét về đêm và sáng với nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ, cao nhất khoảng 24-26 độ.

Khu vực Bắc Trung Bộ gồm Thanh Hoá, Nghệ An và Hà Tĩnh trời cũng chuyển lạnh.

Cũng do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ đêm 8/11 đến ngày 12/11, khu vực vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8-9 (tương đương cường độ gió của áp thấp nhiệt đới), sóng biển cao từ 2-4m, biển động mạnh.

Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 3-5m, biển động mạnh.

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