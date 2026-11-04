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Đề xuất bổ sung hình thức xử phạt hành chính bằng lao động công ích

Luân Dũng - Trường Phong

TPO - Theo đại biểu Quốc hội, thực tiễn công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự cho thấy, bên cạnh các hình thức xử phạt truyền thống như cảnh cáo, phạt tiền, cần nghiên cứu bổ sung những hình thức xử lý mang tính giáo dục, phục hồi và hướng đến lợi ích cộng đồng, nhằm nâng cao hiệu quả phòng ngừa vi phạm pháp luật.

Chiều 4/11, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi).

Phát biểu ý kiến, đại biểu Quốc hội Lê Thị Song An (Tây Ninh) đề nghị bổ sung hình thức xử phạt hành chính bằng lao động phục vụ cộng đồng vào Khoản 1 Điều 22 của dự thảo luật.

Theo bà, thực tiễn công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự cho thấy, bên cạnh các hình thức xử phạt truyền thống như cảnh cáo, phạt tiền, cần nghiên cứu bổ sung những hình thức xử lý mang tính giáo dục, phục hồi và hướng đến lợi ích cộng đồng nhằm nâng cao hiệu quả phòng ngừa vi phạm pháp luật.

Đại biểu Quốc hội Lê Thị Song An. Ảnh: Như Ý

Đại biểu Quốc hội Lê Thị Song An. Ảnh: Như Ý

Đại biểu dẫn theo thông tin báo chí phản ánh, Công an xã Phú Giáo, TPHCM đã tổ chức cho gần 20 thanh thiếu niên từ 13 đến 16 tuổi có biểu hiện chuẩn bị đánh nhau tham gia dọn dẹp vệ sinh, chăm sóc các phần mộ tại nghĩa trang liệt sĩ sau khi được tuyên truyền giáo dục.

Theo bà, hoạt động này nhận được sự đồng tình ủng hộ, thể hiện cách tiếp cận mang tính nhân văn và giáo dục truyền thống yêu nước, giúp thanh niên nhận thức về trách nhiệm của bản thân đối với cộng đồng, góp phần phòng ngừa những hành vi vi phạm pháp luật có thể xảy ra.

“Từ trường hợp này, tôi cho rằng lao động phục vụ cộng đồng nếu được tổ chức phù hợp có thể mang lại hiệu quả giáo dục trực tiếp, giúp người vi phạm nhận thức rõ hơn về trách nhiệm của mình đối với xã hội”, bà An nói.

Ngoài nghiên cứu bổ sung hình thức xử phạt lao động phục vụ cộng đồng, đại biểu cũng đề nghị xây dựng các quy định hướng dẫn cụ thể về đối tượng, điều kiện, phạm vi thời gian và cơ quan có trách nhiệm tổ chức thực hiện để bảo đảm việc áp dụng thống nhất, có kiểm soát, phù hợp với từng nhóm đối tượng và tính chất mức độ vi phạm.

Đại biểu Phạm Văn Hòa (Đồng Tháp).

Đại biểu Phạm Văn Hòa (Đồng Tháp).

Cùng chung quan điểm, đại biểu Phạm Văn Hòa (Đồng Tháp) cho rằng, hình thức phạt bằng lao động công ích, khiến người vi phạm cảm thấy tự ái, xấu hổ, từ đó nâng cao ý thức chấp hành pháp luật.

Mặc dù đề xuất áp dụng lao động công ích đã được đề cập nhiều lần trong thời gian qua, nhưng theo ông, vẫn chưa được triển khai rộng rãi. “Trong lĩnh vực xử phạt giao thông mà xử phạt lao động thì sẽ làm được và nó mang tính răn đe nhiều hơn”, ông Hòa nhấn mạnh.

Tiếp thu, giải trình về một số ý kiến của đại biểu đề xuất các hình phạt khác ngoài hình phạt tiền, Đại tướng Lương Tam Quang - Bộ trưởng Bộ Công an cho biết, sẽ nghiên cứu, báo cáo Chính phủ quy định bổ sung trong nghị định, nghị quyết hoặc báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội về quy định lao động công ích để thay thế mức phạt tiền.

Về hình thức lao động công ích loại gì, thời gian tính như thế nào sẽ có những quy định cụ thể trong nghị định của Chính phủ, trong nghị quyết hoặc báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định.

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#lao động công ích #xử phạt hành chính #Lê Thị Song An #Phạm Văn Hòa #vi phạm giao thông #Luật Xử lý vi phạm hành chính #Đại biểu Quốc hội

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