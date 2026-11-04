Trụ ATM ở Cà Mau cháy trơ khung sắt

TPO - Trụ ATM của Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) trên đường Ngô Quyền, phường An Xuyên, Cà Mau bị lửa thiêu rụi, trơ khung sắt.

Chiều 4/11, tin từ UBND phường An Xuyên (tỉnh Cà Mau), vừa báo cáo vụ cháy trụ ATM của ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) – chi nhánh Cà Mau.

Thông tin ban đầu, khoảng 10h12 ngày 4/11, người dân phát hiện khói bốc lên từ nóc buồng ATM đặt trên vỉa hè đường Ngô Quyền, phía trước khu nhà ở cán bộ, công nhân viên Khí - Điện - Đạm Cà Mau, nên trình báo cơ quan chức năng.

Trụ ATM của ngân hàng PVcomBank bị cháy trơ khung.

Khi nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy điều xe chuyên dụng cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường hỗ trợ dập lửa.



Đến khoảng 10h17, đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn.

Theo ghi nhận bước đầu, buồng ATM gần như bị thiêu rụi, trơ khung sắt. Ước tính thiệt hại ban đầu hơn 100 triệu đồng.



Ngành chức năng nghi vấn nguyên nhân cháy do sự cố điện.

Trước đó, sáng 9/5, một trụ ATM của Ngân hàng Quân đội (MB) cũng trên đường Ngô Quyền (cách trụ ATM PVcomBank vừa bị cháy vài trăm mét) cũng xảy ra hỏa hoạn, thiệt hại hơn 500 triệu đồng.