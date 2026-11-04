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Sức khỏe

Amway Việt Nam đề cao sống khỏe dài lâu là động lực mới của nền kinh tế sức khỏe

P.V

Ngày 2/11, tại Hội nghị “Kiến tạo chất lượng sống” do Tạp chí Nhịp Cầu Đầu Tư tổ chức, bà Ôn Minh Hằng, Phó Tổng Giám đốc Amway Việt Nam, tham gia với bài tham luận “Định nghĩa lại động lực của nền kinh tế sức khỏe”, chia sẻ góc nhìn về năng lực và vai trò của doanh nghiệp trong việc đồng hành cùng định hướng chăm sóc sức khỏe chủ động, góp phần nâng cao chất lượng sống của cộng đồng.

Hội nghị “Kiến tạo chất lượng sống” là diễn đàn trao đổi về chất lượng sống dưới góc nhìn kinh tế, sức khỏe, hành vi tiêu dùng và môi trường sống. Trong khuôn khổ hội nghị, tham luận của Amway Việt Nam tập trung vào khả năng kết nối chính sách, nghiên cứu khoa học, nguồn lực doanh nghiệp và cộng đồng để thúc đẩy chăm sóc sức khỏe chủ động trong đời sống.

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Doanh nghiệp đồng hành cùng định hướng chăm sóc sức khỏe chủ động

Nghị quyết 72-NQ/TW đặt mục tiêu đến năm 2030, tuổi thọ trung bình của người Việt Nam đạt 75,5 năm, trong đó số năm sống khỏe mạnh đạt ít nhất 68 năm. Hai chỉ tiêu này phản ánh sự quan tâm đồng thời đến kéo dài tuổi thọ và nâng cao chất lượng sống, với chăm sóc sức khỏe chủ động và phòng ngừa bệnh tật là những nội dung cần được chú trọng.

Trong tham luận, bà Ôn Minh Hằng cho rằng việc mở rộng số năm sống khỏe mạnh (healthspan) không chỉ mang lại lợi ích cho mỗi cá nhân mà còn góp phần duy trì nguồn lực lao động, năng suất và sự tham gia của người dân vào các hoạt động kinh tế, xã hội.

Để hiện thực hóa mục tiêu sống khỏe dài lâu, cần có sự tham gia của nhiều chủ thể. Nhà nước giữ vai trò định hướng chính sách; các tổ chức khoa học cung cấp cơ sở nghiên cứu; doanh nghiệp phát triển và đưa giải pháp đến người tiêu dùng; cộng đồng là nơi kiến thức được ứng dụng và duy trì trong đời sống hằng ngày.

Từ góc nhìn này, Amway Việt Nam xác định vai trò của mình trong việc kết nối năng lực khoa học, các hoạt động hợp tác chuyên môn và giải pháp chăm sóc sức khỏe, góp phần đưa định hướng sống khỏe chủ động vào thực tiễn.

“Để định hướng chăm sóc sức khỏe chủ động đi vào đời sống, cần có sự kết nối giữa chính sách, khoa học và cộng đồng. Với Amway, chúng tôi mong muốn đóng góp bằng năng lực nghiên cứu, hợp tác với các tổ chức chuyên môn và những hoạt động giúp người dân tiếp cận, ứng dụng kiến thức dinh dưỡng trong cuộc sống hằng ngày”, bà Ôn Minh Hằng chia sẻ.

Nền tảng khoa học và hợp tác nghiên cứu tạo cơ sở cho các giải pháp sức khỏe

Một trong những hướng hoạt động của Amway Việt Nam là hợp tác với các viện nghiên cứu và cơ sở đào tạo nhằm tìm hiểu thực trạng dinh dưỡng, đồng thời thúc đẩy việc ứng dụng kiến thức khoa học vào đời sống.

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Nổi bật là chương trình hợp tác giữa Viện Dinh dưỡng Quốc gia, Viện Sức khỏe Nutrilite và Amway Việt Nam trong nghiên cứu thực trạng dinh dưỡng của người trưởng thành từ 20 đến 45 tuổi. Kết quả nghiên cứu đã được công bố tại hội thảo khoa học “Thực trạng dinh dưỡng và khẩu phần ăn của người Việt Nam: Thách thức và Giải pháp”, góp phần cung cấp thêm thông tin tham khảo cho các hoạt động giáo dục và nâng cao nhận thức về dinh dưỡng.

Song song với hoạt động hợp tác nghiên cứu cùng Viện Dinh dưỡng Quốc gia, Amway Việt Nam còn phối hợp với các cơ sở đào tạo và tổ chức chuyên môn trong các hoạt động trao đổi kiến thức, nghiên cứu và giáo dục sức khỏe. Qua đó, doanh nghiệp hướng đến việc kết nối các nguồn lực khoa học và chuyên môn, góp phần đưa kiến thức dinh dưỡng đến gần hơn với cộng đồng.

Các hoạt động tại Việt Nam được hỗ trợ bởi nền tảng khoa học và năng lực nghiên cứu, phát triển của Tập đoàn Amway trên toàn cầu. Tập đoàn hiện có hơn 800 nhà khoa học, kỹ sư và kỹ thuật viên, hơn 750 bằng sáng chế và đơn đăng ký sáng chế đang chờ cấp, cùng danh mục hơn 450 sản phẩm và giải pháp sức khỏe. Amway cũng đầu tư 75 triệu USD nâng cấp nhà máy Nutrilite Spaulding tại Mỹ và phát triển gần 2.400 hecta đất nông trại được chứng nhận hữu cơ.

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Đưa kiến thức khoa học vào thói quen chăm sóc sức khỏe hằng ngày

Theo Amway Việt Nam, chăm sóc sức khỏe chủ động cần được tiếp cận qua nhiều yếu tố gắn liền với sinh hoạt thường ngày, bao gồm dinh dưỡng, vận động và quản lý cân nặng, nước uống an toàn và môi trường không khí trong lành.

Bên cạnh việc phát triển các giải pháp chăm sóc sức khỏe, doanh nghiệp chú trọng hỗ trợ người tiêu dùng tiếp cận thông tin, hiểu cách sử dụng phù hợp và từng bước hình thành thói quen có lợi cho sức khỏe.

Trên cơ sở đó, Amway Việt Nam triển khai các hoạt động theo hướng kết nối nghiên cứu, đào tạo và giáo dục cộng đồng. Những thông tin thu được từ hoạt động hợp tác với Viện Dinh dưỡng Quốc gia là cơ sở tham khảo cho việc xây dựng nội dung đào tạo kiến thức dinh dưỡng. Thông qua các hoạt động đào tạo và giáo dục dinh dưỡng, Amway Việt Nam góp phần phổ biến kiến thức khoa học, nâng cao nhận thức về chăm sóc sức khỏe chủ động và khuyến khích người dân xây dựng thói quen dinh dưỡng hợp lý trong cuộc sống hằng ngày.

Cách tiếp cận này thể hiện vai trò của doanh nghiệp không chỉ ở việc cung cấp sản phẩm và giải pháp, mà còn ở việc đồng hành cùng người tiêu dùng trong quá trình tiếp nhận và ứng dụng kiến thức sức khỏe.

#Amway Việt Nam #sống khỏe dài lâu

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