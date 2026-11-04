Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Hai cán bộ CSGT Sơn La bị đối tượng nhiễm HIV cắn khi khống chế bắt ma túy

Viết Hà

TPO - Trong quá trình truy bắt hai đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy trên Tỉnh lộ 108, hai cán bộ CSGT Công an tỉnh Sơn La đã bị các đối tượng cắn vào cánh tay. Qua xác minh, cả hai đối tượng đều nhiễm HIV.

bat-doi-tuong-nhiem-hiv.jpg
Hai cán bộ CSGT Sơn La khống chế hai đối tượng nhiễm HIV.

Ngày 4/11, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Sơn La cho biết, khoảng 11h20 ngày 15/10, tại Km 67+100m, thuộc bản Nà Hát, xã Mường Bám, tỉnh Sơn La, Tổ công tác phát hiện Quàng Văn Trường (SN 1986) và Lù Văn Trường (SN 1990), cùng trú tại xã Mường Ảng, tỉnh Điện Biên, có biểu hiện nghi vấn.

Khi được yêu cầu kiểm tra ma túy bằng phương pháp test nhanh qua nước tiểu, cả hai bất ngờ bỏ chạy theo hai hướng khác nhau. Ngay lập tức, các cán bộ, chiến sĩ tổ chức truy đuổi, khống chế và bắt giữ các đối tượng.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng thu giữ 1 gói heroin và 16 viên ma túy tổng hợp. Bước đầu, hai đối tượng khai nhận số ma túy trên do cả hai góp tiền mua về sử dụng. Tổ công tác đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, thu giữ và niêm phong tang vật theo quy định.

Đáng chú ý, trong quá trình khống chế các đối tượng, Đại úy Trương Thanh Bình và Thượng úy Lò Quốc Đạt, cán bộ Phòng CSGT Công an tỉnh bị các đối tượng cắn vào cánh tay.

Qua xác minh, cả hai đối tượng đều nhiễm HIV.

Ngay sau đó, lãnh đạo phụ trách Tổ CSGT Thuận Châu và chỉ huy đội đã đưa hai cán bộ đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La để khám, điều trị.

hiv.jpg
Cán bộ CSGT bị đối tượng nhiễm HIV cắn vào tay.

Dù phải đối mặt với nguy hiểm, các cán bộ, chiến sĩ vẫn kiên quyết truy bắt, không để các đối tượng bỏ trốn, thể hiện tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh và quyết tâm trong công tác đấu tranh, trấn áp tội phạm.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Xem thêm

#CSGT Sơn La bị đối tượng nhiễm HIV cắn #CSGT Sơn La bắt giữ tội phạm ma túy #hai đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy #bắt giữ hai đối tượng mua bán ma túy #thu giữ heroin và ma túy tổng hợp #cán bộ CSGT bị cắn khi bắt tội phạm #Công an tỉnh Sơn La #tội phạm ma túy tại Sơn La

Cùng chuyên mục

Đột kích biệt thự ở Đà Nẵng, phát hiện 13 người nước ngoài lập 'hang ổ' lừa đảo xuyên quốc gia

Đột kích biệt thự ở Đà Nẵng, phát hiện 13 người nước ngoài lập 'hang ổ' lừa đảo xuyên quốc gia

TPO - Đột kích căn biệt thự sang trọng tại phường Điện Bàn Đông (TP Đà Nẵng), công an phát hiện 13 người nước ngoài tổ chức đường dây lừa đảo xuyên quốc gia. Nhóm này sử dụng 87 điện thoại, 12 máy tính để giăng bẫy tình cảm, dụ các nạn nhân ở Indonesia chuyển tiền đầu tư rồi chiếm đoạt.

Khu vực chân núi Hòn Dữ phía xã Bắc Khánh Vĩnh.

Cảnh sát đang vây ráp núi Hòn Dữ, truy bắt phạm nhân còn lại Hồ Văn Tình

TPO - Mặc dù khu vực mà Hồ Văn Tình kịp chạy thoát thời điểm bắt được Lữ Văn Toàn sáng 3/11 là rừng núi thôn Cây Cày (xã Bắc Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa), nhưng hiện nơi lực lượng truy bắt đang tập trung vây ráp truy lùng phạm nhân Tình lại là núi Hòn Dữ-khu vực có địa hình cực kỳ hiểm trở.

'Dựa hơi' bí thư tỉnh, cựu Phó giám đốc 'tác động' xin giấy phép, bỏ túi 6 tỷ đồng

'Dựa hơi' bí thư tỉnh, cựu Phó giám đốc 'tác động' xin giấy phép, bỏ túi 6 tỷ đồng

TPO - Nhận tiền để giúp doanh nghiệp xin xuất khẩu quặng sắt, cựu Phó giám đốc một công ty dịch vụ du lịch đã tìm gặp ông Nguyễn Văn Vịnh (thời điểm đó là Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai), rồi tiếp xúc với lãnh đạo UBND tỉnh và Sở Công Thương, để giúp doanh nghiệp được xuất khẩu quặng ra nước ngoài.

Cục An ninh mạng cảnh báo việc phát tán clip bắt ghen ở TPHCM

Cục An ninh mạng cảnh báo việc phát tán clip bắt ghen ở TPHCM

TPO - Ngày 4/11, Cục An ninh mạng (Bộ Công an) đưa ra khuyến cáo liên quan đến các đoạn clip ghi lại vụ mâu thuẫn tình cảm, bắt ghen được cho là xảy ra tại xã Tân An Hội, TP.HCM. Theo đó, hành vi phát tán dữ liệu cá nhân nhằm bôi nhọ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm có thể dẫn đến trách nhiệm pháp lý, thậm chí bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Vụ clip bắt ghen người tên ‘Mai' trên ô tô: Chủ tịch xã nói ’họ không phải vợ chồng’, làm rõ hành vi phát tán

Vụ clip bắt ghen người tên ‘Mai' trên ô tô: Chủ tịch xã nói ’họ không phải vợ chồng’, làm rõ hành vi phát tán

TPO - Cơ quan chức năng đang tập trung làm rõ hành vi có dấu hiệu xâm phạm hình ảnh cá nhân cũng như những dấu hiệu vi phạm pháp luật khác, nhất là khi clip bắt ghen nhắc đến người tên 'Mai' trên ô tô được phát tán lên mạng xã hội. Công an xã đã mời những người liên quan làm việc.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe