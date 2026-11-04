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Pháp luật

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Mang động vật nguy cấp, quý hiếm đi tiêu thụ thì bị công an bắt giữ

Hoàng Nam

TPO - Mua một cá thể tê tê nặng khoảng 3 kg, P.V.D đang vận chuyển đi tiêu thụ thì bị Công an xã Lệ Thủy (tỉnh Quảng Trị) phát hiện, bắt giữ.

Ngày 4/11, Công an xã Lệ Thuỷ cho biết, trong quá trình tuần tra, kiểm soát địa bàn, lực lượng của đơn vị đã phát hiện P.V.D (SN 1986, trú bản Cửa Mẹc, xã Kim Ngân) đang vận chuyển một cá thể tê tê trên tuyến đường liên xã, đoạn qua thôn An Xá, xã Lệ Thủy.

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Cá thể tê tê mà D. mang đi tiêu thụ.

Làm việc với công an, D. khai đã mua cá thể tê tê nặng khoảng 3 kg tại khu vực đường 10, xã Kim Ngân. Khi đang đưa con vật đi tiêu thụ, D. bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

Công an xã Lệ Thủy đã bàn giao cá thể tê tê cho Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển sinh vật thuộc Ban Quản lý Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng để chăm sóc, cứu hộ.

Theo cơ quan công an, tê tê, còn gọi là trút, là động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm thuộc nhóm IB, được bảo vệ nghiêm ngặt.

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D. làm việc với cơ quan Công an.

Vụ việc đang được Công an xã Lệ Thủy xác minh, lập hồ sơ xử lý theo quy định.

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#vận chuyển tê tê #nhóm IB #động vật quý hiếm #Công an xã Lệ Thuỷ #Cứu hộ #Quảng Trị

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