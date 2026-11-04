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Pháp luật

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Người tên 'Mai' vụ clip nhạy cảm trên ô tô có thể bảo vệ quyền lợi của mình bằng cách nào?

Nguyễn Tiến

TPO - Theo luật sư, khi chưa đăng ký kết hôn, hai người chưa phát sinh nghĩa vụ chung thủy theo pháp luật hôn nhân và gia đình. Việc ghen tuông không đồng nghĩa có quyền xâm phạm đời tư, quay và phát tán clip nhạy cảm của người yêu.

Ngày 4/11, ông Phạm Kiều Hưng, Chủ tịch UBND xã Củ Chi (TPHCM), cho biết Công an xã đã có báo cáo nhanh về vụ việc liên quan đến các đoạn clip nhạy cảm lan truyền trên mạng xã hội. Qua xác minh ban đầu, họ không phải là vợ chồng đã đăng ký kết hôn theo quy định pháp luật. Mối quan hệ cụ thể giữa những người liên quan vẫn đang được cơ quan chức năng rà soát, kiểm tra để xác định chính xác.

Hình ảnh lan truyền trên mạng.

Hình ảnh lan truyền trên mạng.

Thực tế, khi phát hiện người yêu có quan hệ với người khác đã từng xảy ra nhiều trường hợp người còn lại tổ chức bắt ghen, đánh ghen, thậm chí quay phim và công khai hình ảnh đánh ghen lên mạng xã hội như vụ việc vừa xảy ra tại xã Tân An Hội (TPHCM). Vậy ranh giới nào giữa quyền bày tỏ cảm xúc và hành vi vi phạm pháp luật?

Trao đổi với phóng viên Báo Tiền Phong, luật sư Lê Kiên Lương - Giám đốc Công ty Luật Thiên Hương, Đoàn Luật sư TPHCM - cho biết, việc xác định hai người đã đăng ký kết hôn hợp pháp hay chưa có ý nghĩa quan trọng trong việc xác định quyền, nghĩa vụ và xem xét trách nhiệm pháp lý của mỗi bên.

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Theo khoản 5 Điều 3 và Điều 9 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014, quan hệ vợ chồng chỉ được pháp luật công nhận khi hai bên đăng ký kết hôn tại cơ quan có thẩm quyền.

Khi mới chỉ là người yêu, giữa hai bên không tồn tại nghĩa vụ chung thủy về mặt pháp lý theo khoản 1 Điều 19 Luật Hôn nhân và gia đình. Sự việc một bên không chung thủy trong thời gian yêu đương chỉ thuộc phạm trù đạo đức cá nhân, không phải là hành vi vi phạm pháp luật. Do đó, người kia không có tư cách của người chồng/người vợ hợp pháp để viện dẫn lý do ghi hình nhằm thu thập chứng cứ chứng minh hành vi vi phạm chế độ hôn nhân một vợ, một chồng hay chứng minh lỗi trong vụ án ly hôn.

Từ đó, khẳng định việc tự ý mở cửa xe ô tô của người khác để quay video nhạy cảm trong trường hợp vừa xảy ra tại TPHCM là hành vi vi phạm pháp luật, xâm phạm quyền riêng tư cá nhân, có thể đối mặt với các chế tài nghiêm khắc.

Theo luật sư, nếu hai người đã đăng ký kết hôn hợp pháp, các bằng chứng chứng minh hành vi không chung thủy của một bên có thể được xem xét dưới góc độ vi phạm nghĩa vụ chung thủy theo Luật Hôn nhân và gia đình.

Theo luật sư, trong trường hợp này, người chồng có thể yêu cầu Tòa án giải quyết ly hôn đơn phương theo Điều 56 của luật.

Khi phân chia tài sản chung, Tòa án cũng có thể xem xét lỗi của mỗi bên trong việc vi phạm quyền, nghĩa vụ vợ chồng theo điểm d khoản 2 Điều 59, qua đó ảnh hưởng đến tỷ lệ tài sản được chia.

Tuy nhiên, người chồng vẫn không có quyền tự ý phát tán clip nhạy cảm của vợ lên mạng xã hội. Dù người vợ có vi phạm nghĩa vụ chung thủy, hành vi xâm phạm quyền riêng tư, danh dự và nhân phẩm của người khác vẫn có thể bị xử lý dân sự, hành chính hoặc hình sự. Điểm khác biệt là người chồng có cơ sở đề nghị xem xét tình tiết giảm nhẹ do bị kích động về tinh thần bởi hành vi trái pháp luật của nạn nhân theo điểm e khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự hoặc khoản 3 Điều 9 Luật Xử lý vi phạm hành chính.

Theo Điều 32 và Điều 38 Bộ luật Dân sự năm 2015, cá nhân có quyền đối với hình ảnh và quyền bất khả xâm phạm về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân. Việc sử dụng hình ảnh của người khác phải được sự đồng ý, trừ những trường hợp luật định. Người có hành vi xâm phạm có thể phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại và các trách nhiệm pháp lý khác tùy tính chất, mức độ vi phạm.

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#clip trong xe ô tô #clip nhạy cảm #bắt ghen #quyền riêng tư #phát tán clip #xâm phạm danh dự #luật sư Lê Kiên Lương #TPHCM #Mai

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