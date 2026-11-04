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‘Vị khách’ quý hiếm bất ngờ ghé vườn dừa lúc rạng sáng

Trương Định

TPO - Một cá thể tê tê Java quý hiếm được người dân ở tỉnh Gia Lai tự nguyện giao nộp sau khi phát hiện đi lạc vào vườn dừa của gia đình.

Ngày 3/11, UBND xã Ân Hảo (tỉnh Gia Lai) phối hợp với lực lượng kiểm lâm và công an xã tiếp nhận một cá thể tê tê Java quý hiếm do người dân tự nguyện giao nộp.

Trước đó, khoảng 2h ngày 2/11, bà Trần Thị Tư (trú thôn Phước Hội, xã Ân Hảo) phát hiện một cá thể tê tê đi lạc vào vườn dừa của gia đình. Nhận thấy đây là động vật rừng quý hiếm cần được bảo vệ, gia đình bà Tư đã chủ động liên hệ với cơ quan chức năng để giao nộp.

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Cá thể tê tê Java quý hiếm được người dân phát hiện. Ảnh: A.H.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định cá thể trên là tê tê Java, có tên khoa học Manis javanica, trọng lượng khoảng 2,2kg. Loài động vật này thuộc nhóm IB, danh mục động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ.

Theo UBND xã Ân Hảo, việc gia đình bà Trần Thị Tư tự nguyện giao nộp cá thể tê tê Java thể hiện tinh thần trách nhiệm, ý thức bảo vệ động vật hoang dã của người dân. Đây cũng là hành động thiết thực góp phần bảo tồn các loài động vật nguy cấp, quý, hiếm đang bị đe dọa ngoài tự nhiên.

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Cá thể tê tê Java được bàn giao cho cơ quan chức năng.

Thông qua sự việc, chính quyền địa phương tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức bảo vệ động vật hoang dã; không săn bắt, mua bán, vận chuyển, nuôi nhốt hoặc sử dụng trái phép các loài động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm.

Người dân khi phát hiện động vật hoang dã đi lạc vào khu dân cư hoặc bị thương cần kịp thời thông báo cho chính quyền địa phương, lực lượng kiểm lâm hoặc cơ quan chức năng để được hướng dẫn, xử lý đúng quy định.

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#tê tê Java #động vật quý hiếm #Gia Lai #Ân Hảo #bảo vệ động vật hoang dã #giao nộp tê tê

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