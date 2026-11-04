Vĩnh Long nêu 3 kịch bản, dự phòng 10.800 tỷ ứng phó hạn mặn lịch sử

TPO - Để ứng phó với hiện tượng El Nino năm 2026- 2027, tỉnh Vĩnh Long đưa ra 3 kịch bản về hạn hán và xâm nhập mặn, trong đó có kịch bản mùa khô hạn mặn lịch sử. Tổng nguồn kinh phí dự kiến triển khai thực hiện các giải pháp ứng phó hơn 10.800 tỷ đồng.

Thông tin được Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) Vĩnh Long đưa ra tại cuộc họp của UBND tỉnh về nhiệm vụ, giải pháp và phương án phòng, chống hạn, xâm nhập mặn mùa khô 2026-2027 trên địa bàn tỉnh, ngày 3/11.

Theo Sở NN&MT Vĩnh Long, hiện tượng El Nino 2026-2027 đã chính thức hình thành với tốc độ phát triển nhanh chóng. Dự báo của các cơ quan chuyên môn cho thấy, El Nino có xác suất rất cao (trên 95%) sẽ tiếp tục duy trì trong nửa cuối năm 2026 và kéo dài sang năm 2027, với khả năng đạt cường độ trung bình đến mạnh, đặc biệt không loại trừ khả năng phát triển lên mức rất mạnh.

Đối với tỉnh Vĩnh Long, El Nino thường liên quan đến nền nhiệt cao hơn trung bình nhiều năm, nắng nóng gia tăng, thiếu hụt lượng mưa theo mùa, hạn hán, thiếu nước và xâm nhập mặn.

Vĩnh Long triển khai ngay các biện pháp tích trữ nước, tuyên truyền, vận động người dân sản xuất đúng lịch thời vụ.

Về kịch bản ứng phó El Nino và dự thảo kế hoạch phòng, chống thiếu nước, hạn hán, xâm nhập mặn mùa khô 2026-2027 trên địa bàn tỉnh, Sở NN&MT đề xuất 3 kịch bản.

Trong đó, kịch bản 1, hạn mặn ở mức trung bình như các năm trước; kịch bản 2, hạn mặn tương đương mùa khô 2015-2016 (trung bình); và kịch bản 3, hạn mặn tương đương mùa khô 2019-2020 (mùa khô lịch sử được ghi nhận).

Tương ứng với từng kịch bản là các giải pháp ứng phó. Đối với giải pháp phi công trình, Sở NN&MT Vĩnh Long xác định, sẽ tăng cường quan trắc, thông tin dự báo, tuyên truyền các giải pháp chủ động ứng phó với xâm nhập mặn tới người dân; tổ chức vận hành hiệu quả hệ thống công trình thủy lợi, các giải pháp tích trữ, đảm bảo nguồn nước ngọt phục vụ sinh hoạt cho người dân…

Còn các giải pháp công trình được đưa ra như: Đắp đập tạm tại sông Ba Lai, trục dẫn ngọt Cả Chát - kênh Phụ Nữ, trục dẫn ngọt Đồng Khởi - Chín Thước…

Tổng nguồn kinh phí dự kiến thực hiện các giải pháp ứng phó với El Nino 2026- 2027 trên địa bàn Vĩnh Long khoảng 10.833 tỷ đồng, từ nguồn ngân sách Trung ương hỗ trợ, ngân sách tỉnh...

Để triển khai tốt các giải pháp phòng tránh, ứng phó, Sở NN&MT Vĩnh Long kiến nghị lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo Ban Quản lý dự án nông nghiệp đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng các công trình, dự án có liên quan.

Ông Châu Văn Hòa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long chủ trì cuộc họp.



Ông Châu Văn Hòa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long yêu cầu các sở ngành, địa phương theo dõi sát diễn biến thời tiết, nguồn nước và xâm nhập mặn. Sở NN&MT được giao chủ động bám sát cơ sở, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ, kịp thời tham mưu UBND tỉnh tháo gỡ khó khăn. Các chủ đầu tư, đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành công trình đúng thời hạn cam kết, sớm đưa vào sử dụng...