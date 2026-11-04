Bầu cử giữa kỳ Mỹ: Những ứng viên làm nên lịch sử

TPO - Bà Keisha Lance Bottoms được dự báo trở thành nữ thống đốc da màu đầu tiên của Mỹ, trong khi các chiến thắng mang tính lịch sử khác mở rộng sự hiện diện của người Mỹ bản địa, phụ nữ gốc Latinh và cộng đồng LGBTQ+ trong bộ máy chính quyền.

Cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026 tại Mỹ không chỉ thu hút sự chú ý bởi cuộc cạnh tranh quyền lực tại Quốc hội mà còn ghi dấu những bước ngoặt lịch sử về đại diện chính trị. Theo dự báo của ABC News ngày 4/11, nhiều ứng viên đã giành chiến thắng trong các cuộc đua thống đốc và Thượng viện, phá vỡ những rào cản tồn tại hàng trăm năm trong đời sống chính trị Mỹ.

Trong số những gương mặt nổi bật có bà Keisha Lance Bottoms - người được dự báo trở thành nữ thống đốc da màu đầu tiên của Mỹ; bà Deb Haaland - nữ thống đốc người Mỹ bản địa đầu tiên; bà Gina Hinojosa - nữ thống đốc gốc Latinh đầu tiên của bang Texas; và ông Byron Donalds - thống đốc da màu đầu tiên của bang Florida.

Những chiến thắng này diễn ra trong bối cảnh cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3/11 được đánh giá có ý nghĩa quyết định đối với cán cân quyền lực tại Quốc hội Mỹ. Tuy nhiên, bên cạnh cuộc đua giữa hai đảng Cộng hòa và Dân chủ, kết quả bầu cử cũng phản ánh sự đa dạng ngày càng tăng trong đội ngũ lãnh đạo chính trị của Mỹ.

Nữ thống đốc da màu đầu tiên của Mỹ

Ứng viên đảng Dân chủ Keisha Lance Bottoms được ABC News dự báo giành chiến thắng trong cuộc đua vào vị trí thống đốc bang Georgia, đánh bại tỷ phú Rick Jackson. Nếu kết quả được xác nhận, cựu Thị trưởng Atlanta sẽ trở thành nữ thống đốc da màu đầu tiên trong lịch sử nước Mỹ.

Chiến thắng của bà Bottoms cũng được xem là bước ngoặt đối với đảng Dân chủ tại Georgia - bang mà Tổng thống Mỹ Donald Trump giành chiến thắng trong cuộc bầu cử năm 2024. Đảng Dân chủ đã nhiều lần tìm cách giành lại chức thống đốc bang này nhưng thất bại trong các cuộc bầu cử năm 2018 và 2022.

Trong giai đoạn cuối chiến dịch, bà Bottoms thường xuyên nhấn mạnh thông điệp: “Có thể ông Jackson có tiền, nhưng người dân vẫn có quyền lực”. Thông điệp này được đưa ra trong bối cảnh tỷ phú Jackson đã chi hơn 200 triệu USD từ tài sản cá nhân cho chiến dịch tranh cử.

Bang Georgia chưa bầu một thống đốc thuộc đảng Dân chủ kể từ năm 1998. Thống đốc đương nhiệm Brian Kemp, thuộc đảng Cộng hòa, không thể tái tranh cử năm nay do giới hạn nhiệm kỳ.

Ứng viên đảng Dân chủ Keisha Lance Bottoms được ABC News dự báo giành chiến thắng trong cuộc đua vào vị trí thống đốc bang Georgia, trở thành nữ thống đốc da màu đầu tiên trong lịch sử nước Mỹ. Ảnh: AP

Nữ thống đốc người Mỹ bản địa đầu tiên

Tại bang New Mexico, cựu Bộ trưởng Nội vụ Mỹ Deb Haaland được dự báo giành chiến thắng trong cuộc đua thống đốc, trở thành thống đốc người Mỹ bản địa đầu tiên trong lịch sử nước Mỹ.

Bà Haaland là thành viên Laguna Pueblo - một bộ lạc được chính phủ liên bang công nhận tại bang New Mexico. Bà đánh bại cựu Thị trưởng Rio Rancho Gregg Hull trong cuộc đua này.

Trên mạng xã hội X ngày 4/11, bà Haaland viết: “Cảm ơn New Mexico! Được bầu làm thống đốc thứ 33 của bang là vinh dự lớn nhất trong cuộc đời tôi. Tối nay, các bạn đã làm nên lịch sử. Các bạn đã lựa chọn một tương lai đặt New Mexico lên hàng đầu, nơi các gia đình lao động có cơ hội vươn lên và mọi người dân đều có tiếng nói”.

Năm 2018, bà Haaland trở thành một trong hai phụ nữ Mỹ bản địa đầu tiên được bầu vào Quốc hội Mỹ. Khi đó, bà từng chia sẻ với ABC News rằng, trong suốt 230 năm, chưa từng có một phụ nữ Mỹ bản địa nào trong Quốc hội và bà chưa bao giờ hình dung mình có thể hiện diện trong cơ quan quyền lực này.

Tại bang New Mexico, cựu Bộ trưởng Nội vụ Mỹ Deb Haaland được dự báo giành chiến thắng trong cuộc đua thống đốc, trở thành thống đốc người Mỹ bản địa đầu tiên trong lịch sử nước Mỹ. Ảnh: The New Yorker

Bước ngoặt tại Texas

Cuộc đua thống đốc bang Texas cũng được dự báo ghi nhận một dấu mốc lịch sử khi nghị sĩ đảng Dân chủ Gina Hinojosa giành chiến thắng, trở thành nữ thống đốc gốc Latinh đầu tiên của bang.

Bà Hinojosa, từng là nghị sĩ Hạ viện bang Texas, đánh bại Thống đốc đương nhiệm Greg Abbott - người tìm kiếm nhiệm kỳ thứ tư.

Trong chiến dịch tranh cử, bà Hinojosa tập trung vào cải cách giáo dục, đồng thời chỉ trích ông Abbott liên quan các trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo (AI). Trước ngày bầu cử, bà tuyên bố trên X: “Đây là cơ hội tốt nhất cuối cùng để chúng ta giành lại Texas cho người dân”.

Chiến thắng được dự báo của bà Hinojosa được xem là diễn biến đáng chú ý tại một bang vốn có truyền thống ủng hộ đảng Cộng hòa trong nhiều cuộc bầu cử cấp bang.

Nghị sĩ đảng Dân chủ Gina Hinojosa sẽ trở thành nữ thống đốc gốc Latinh đầu tiên của bang Texas. Ảnh: The 19th News

Thống đốc da màu đầu tiên của Florida

Tại bang Florida, nghị sĩ đảng Cộng hòa Byron Donalds được ABC News dự báo giành chiến thắng trong cuộc đua thống đốc, trở thành thống đốc da màu đầu tiên của bang.

Trong tuyên bố chiến thắng đăng trên X, nghị sĩ Donalds cho biết ông “khiêm nhường và biết ơn sâu sắc”, đồng thời cam kết giảm chi phí sinh hoạt, bảo đảm an ninh đường phố và đầu tư vào thế hệ trẻ để người dân có thể đạt được “Giấc mơ Florida”.

Chiến dịch tranh cử của nghị sĩ Donalds từng thu hút sự chú ý hồi tháng 9, khi trang web của ông được cập nhật và loại bỏ một số nội dung đề cập đến Tổng thống Donald Trump. Theo tờ Miami Herald, ít nhất 8 nội dung nhắc đến ông Trump đã bị xóa khỏi trang web.

Tuy nhiên, ngay sau đó, ông Donalds đăng tuyên bố khẳng định sự ủng hộ của Tổng thống Trump đối với chiến dịch của mình, đồng thời nhấn mạnh các đề xuất chính sách nhằm giảm chi phí sinh hoạt cho người dân Florida.

Nghị sĩ đảng Cộng hòa Byron Donalds được ABC News dự báo giành chiến thắng trong cuộc đua thống đốc, trở thành thống đốc da màu đầu tiên của bang Florida. Ảnh: AP

Thống đốc da màu đầu tiên của Wisconsin

Tại bang chiến địa Wisconsin, ứng viên đảng Dân chủ David Crowley, người đứng đầu chính quyền hạt Milwaukee, được dự báo giành chiến thắng và trở thành thống đốc da màu đầu tiên của bang.

Ông Crowley đánh bại ông Tom Tiffany - một đồng minh của Tổng thống Trump, trong cuộc đua kế nhiệm Thống đốc đảng Dân chủ Tony Evers.

Từng là nghị sĩ cơ quan lập pháp bang, ông Crowley vận động tranh cử dựa trên kinh nghiệm điều hành hạt đông dân nhất Wisconsin. Ông tập trung vào giảm chi phí sinh hoạt và phản đối chủ nghĩa MAGA, đồng thời bác bỏ những chỉ trích của đối thủ về vấn đề tội phạm và nhập cư.

Chiến thắng của ông Crowley cũng có ý nghĩa quan trọng đối với đảng Dân chủ trong nỗ lực giành quyền kiểm soát toàn bộ bộ máy chính quyền bang Wisconsin lần đầu tiên sau hơn một thập kỷ.

Ứng viên đảng Dân chủ David Crowley được dự báo giành chiến thắng và trở thành thống đốc da màu đầu tiên của bang Wisconsin. Ảnh: Wisconsin Examiner

Thượng viện Mỹ đón nghị sĩ đồng tính công khai đầu tiên

Bên cạnh các cuộc đua thống đốc, cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026 còn được dự báo ghi nhận một dấu mốc quan trọng đối với cộng đồng LGBTQ+ tại Mỹ.

Tại bang New Hampshire, Hạ nghị sĩ liên bang Chris Pappas thuộc đảng Dân chủ được ABC News dự báo giành chiến thắng trong cuộc đua vào Thượng viện, trở thành thượng nghị sĩ đồng tính công khai đầu tiên trong lịch sử nước Mỹ.

Ông Pappas đánh bại cựu Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa John Sununu - người nhận được sự ủng hộ của Tổng thống Trump. Cuộc đua này được xem là một trong những vị trí mà đảng Dân chủ cần giữ vững để bảo vệ cơ hội kiểm soát Thượng viện.

Trong chiến dịch tranh cử, ông Pappas nhận được sự hỗ trợ của nhiều nhân vật nổi bật trong đảng Dân chủ, trong đó có cựu Phó Tổng thống Kamala Harris và Thống đốc bang California Gavin Newsom.

Hạ nghị sĩ liên bang Chris Pappas (trái) thuộc đảng Dân chủ được dự báo giành chiến thắng trong cuộc đua vào Thượng viện, trở thành thượng nghị sĩ đồng tính công khai đầu tiên trong lịch sử nước Mỹ. Ảnh: Chrispappas.org