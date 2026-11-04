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Giải trí

Kết quả cuộc tình khiến Lisa bị mạt sát

Minh Vũ

TPO - Lisa (Black Pink) vướng tin hẹn hò với nam diễn viên Thái Lan Blue Pongtiwat trong gần một năm khiến cô bị chê bai dè bỉu. Mới đây, Blue đã lên tiếng về tin tình ái này.

Tờ Thairath đưa tin nam diễn viên Blue Pongtiwat vừa tham gia một sự kiện quảng bá cho bộ phim Hoàng hậu tái hôn, trực tiếp phủ nhận đang hẹn hò với Lisa (Black Pink).

Nam diễn viên sinh năm 2000 khẳng định chỉ là bạn thân với Lisa. Cả hai cùng ở trong một nhóm bạn nên thường đi chơi và ủng hộ nhau, nhưng chưa chạm tới ngưỡng yêu đương như công chúng đồn đoán lâu nay.

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Lisa vướng tin hẹn hò với đàn em kém 3 tuổi.

Blue Pongtiwat cho biết những lần hợp tác trước đây của hai người là trong dự án dẫn chương trình của Tổng Cục Du lịch Thái Lan. Nam nghệ sĩ khẳng định anh còn độc thân, không hẹn hò với ai. Blue Pongtiwat cũng phủ nhận việc thất nghiệp, phải ăn bám Lisa suốt thời gian qua.

"Khi thấy những ồn ào trên tin tức, tôi vẫn cứ sống như bình thường thôi, chẳng thấy căng thẳng gì cả. Bởi tôi và chị Lisa khá thân thiết vì bạn bè của tôi và ê-kíp của chị ấy đều thuộc cùng một nhóm bạn", Blue Pongtiwat giải thích về mối quan hệ với Lisa.

"Thời gian gần đây tôi đang tận hưởng cuộc sống và cũng cố gắng nhiều trong công việc. Tôi đang chuẩn bị nhạc, sẽ sớm gửi tới để mọi người thưởng thức", nam ca sĩ phủ nhận việc bám vào danh tiếng của Lisa.

Mối quan hệ giữa Lisa và Blue Pongtiwat được chú ý từ đầu năm 2026, khi nam diễn viên Thái Lan xuất hiện trong tiệc sinh nhật lần thứ 29 của nữ ca sĩ. Blue sau đó đăng ảnh chụp thân thiết cùng Lisa tại bãi biển, kèm lời chúc sinh nhật.

Từ đó, cả hai liên tục bị đặt nghi vấn đi cùng nhau tại Thái Lan, Hong Kong (Trung Quốc) và Nhật Bản. Một số nguồn tin còn cho rằng Blue từng gặp gỡ gia đình Lisa. Hồi tháng 8, hai bên gia đình Lisa - Blue Pongtiwat cùng tổ chức sinh nhật muộn cho mẹ Blue.

Đến tháng 9, Lisa và Blue Pongtiwat cùng đăng ảnh check-in tại Nhật Bản khiến dân mạng xôn xao. Ngày 15/10, Lisa lại được trông thấy ngồi cạnh "bạn trai tin đồn" tại một nhà hàng ở Bangkok.

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Chuyện tình ái khiến Lisa nhận nhiều chỉ trích.

Tin đồn Lisa hẹn hò Blue nhận phản ứng trái chiều. Một bộ phận ủng hộ mối quan hệ này. Họ cho rằng Lisa đã 29 tuổi, có quyền yêu đương và tận hưởng đời sống riêng tư.

Nhưng cũng có những cư dân mạng tỏ ra gay gắt vì suy đoán Lisa "mập mờ" với Blue khi đang hẹn hò với doanh nhân Pháp Frédéric Arnault. Một số khác cáo buộc Blue “dựa hơi” Lisa và không xứng với người đẹp sinh năm 1997.

Lisa cũng bị mắng mải mê yêu đương mà bỏ bê BlackPink cũng như người hâm mộ. Có người nhắc lại thái độ hời hợt của ngôi sao Rockstar trong dịp kỷ niệm 10 năm BlackPink ra mắt, chỉ dành chút ít thời gian ở cùng nhóm và giao lưu fan, rồi bay sang Nhật Bản để hội ngộ Blue.

Blue Pongtiwat Tangwancharoen sinh ngày 15/3/2000, kém Lisa ba tuổi. Anh bước vào ngành giải trí từ khi còn nhỏ, được biết tới qua các phim như Krong Kam, Leh Game Rak, You are My Heartbeat, The Family và đặc biệt là Ready, Set, Love của Netflix. Theo South China Morning Post, anh là nghệ sĩ đa năng, từng học ngành điện ảnh và truyền thông kỹ thuật số tại Đại học Srinakharinwirot (Thái Lan).

Blue đang phát triển sự nghiệp âm nhạc. Năm 2026, anh hợp tác với nam ca sĩ Thái Lan TEN trong dự án âm nhạc You Give Me Butterflies. Tháng 8, anh ra mắt ca khúc solo Kiss, Come Kiss dưới sự quản lý của LOVEiS Entertainment.

Blue sở hữu ngoại hình ưa nhìn với chiều cao 1,83 m. Một số phương tiện truyền thông gọi anh là “Cha Eun Woo của Thái Lan”. Tuy nhiên, nếu so về độ nổi tiếng và giàu có, Blue khó lòng sánh bằng Lisa - một ngôi sao quốc tế.

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#Lisa #Blue Pongtiwat. Lisa hẹn hò #bạn trai Lisa #Black Pink #sao Hàn Quốc #sao Kpop

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