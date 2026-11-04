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Pháp luật

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Lời khai ban đầu của nữ tài xế ô tô chèn ép, tông ngã thai phụ ở Lào Cai

Văn Đức - Thành Đạt

TPO - Võ Tuyết S ( sinh năm 1990) khai nhận thời điểm đó đang lái xe ô tô di chuyển chở theo con trai, do không bật tín hiệu xi nhan chuyển hướng nên xảy ra mâu thuẫn với chị P.T.T đang đi xe máy điện trên đường. Hai bên sau đó đã xảy ra cãi vã.

Ngày 4/11, Công an phường Lào Cai cho biết, đơn vị đã tiến hành triệu tập người điều khiển ô tô đến làm việc để xác minh, làm rõ vụ việc liên quan đến đoạn video ghi lại cảnh ô tô có hành vi chèn ép, va chạm với xe máy điện trên đường Hoàng Liên, phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

Trước đó, trên mạng xã hội facebook lan truyền đoạn clip ngắn ghi lại hình ảnh chiếc xe ô tô nhãn hiệu Vinfast VF3 màu hồng, biển kiểm soát 24A-376.xx liên tiếp chèn ép rồi va chạm với người phụ nữ điều khiển xe máy điện, gây bức xúc dư luận

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Võ Tuyết S tại cơ quan công an.

Ngay sau tiếp nhận thông tin, Công an phường Lào Cai đã tiến hành triệu tập và làm việc với người điều khiển ô tô là Võ Tuyết S (SN 1990, trú tại tổ dân phố số 25 Kim Tân, phường Lào Cai).

Tại cơ quan Công an, S khai nhận: Khoảng 15h ngày 1/11, tại đường Hoàng Liên, thuộc tổ dân phố số 24 Kim Tân, phường Lào Cai, S điều khiển ô tô chở con trai lưu thông từ khu vực chung cư Tecco theo hướng cầu Kim Tân.

Khi di chuyển, do không bật tín hiệu xi nhan chuyển hướng nên xảy ra mâu thuẫn với chị P.T.T (SN 1990, trú tại phường Cam Đường) điều khiển xe máy điện. Sau khi hai bên lời qua tiếng lại, S đã có hành vi điều khiển phương tiện áp sát, chèn ép xe máy điện, không cho chị P.T.T di chuyển về phía trước.

Có thời điểm, chiếc ô tô đánh lái, quay ngang trên đường, chắn một phần lối lưu thông. Khi chị P.T.T điều khiển xe vượt lên và dừng tại khu vực đèn đỏ, ô tô tiếp tục tiến lên áp sát xe máy điện, sau đó va chạm vào phần đuôi xe máy điện của chị P.T.T khiến chiếc xe máy điện bị đổ ra đường. Chị P.T.T được xác định đang mang thai và được điều trị tại Bệnh viện sản nhi tỉnh Lào Cai.

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Chị T bị xe ô tô nhãn hiệu VinFast VF3 tông vào đuôi xe. Ảnh cắt từ clip.

Tại cơ quan Công an, Võ Tuyết S thừa nhận hành vi đánh lái, chèn ép xe máy điện, cản trở việc di chuyển của chị P.T.T. Võ Tuyết S khai, việc chèn ép xe máy điện xuất phát từ sự bức xúc khi hai bên xảy ra cãi vã và muốn tiếp tục tranh luận với người phụ nữ đi xe máy.

Hiện Công an phường Lào Cai đang tiếp tục xác minh, thu thập tài liệu, làm rõ toàn bộ diễn biến vụ việc, đánh giá tính chất, mức độ hành vi của những người liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

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#Vụ việc Lào Cai #Nữ tài xế VinFast #Võ Tuyết Sang #Thai phụ Lào Cai #Chèn ép xe máy điện #Công an Lào Cai

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