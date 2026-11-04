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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Chủ tịch Quốc hội Lào

Như Ý - Minh Hạnh

TPO - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Quốc hội hai bên tiếp tục cụ thể hóa và triển khai hiệu quả nội hàm “gắn kết chiến lược” từ các cơ quan, Ủy ban chuyên trách của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các địa phương.

Ngày 4/11, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Lào nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam.

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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone.
﻿(Ảnh: Minh Châu)

Tại cuộc tiếp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh hai Đảng, hai nước và Quốc hội hai nước đều đang đứng trước yêu cầu đổi mới, hoàn thiện thể chế và nâng cao hiệu quả quản trị.

Về hợp tác giữa hai Quốc hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Quốc hội hai bên tiếp tục cụ thể hóa và triển khai hiệu quả nội hàm “gắn kết chiến lược” từ các cơ quan, Ủy ban chuyên trách của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các địa phương; đẩy mạnh trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn trong các lĩnh vực công tác của Quốc hội.

Đồng thời phát huy vai trò của cơ quan lập pháp trong việc lan tỏa thế mạnh hợp tác chính trị, quốc phòng, an ninh sang các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư; đồng hành cùng hai Chính phủ triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao, các hiệp định hợp tác kinh tế, đầu tư, thương mại và các dự án trọng điểm như kết nối giao thông, năng lượng, khoáng sản…; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo hành lang pháp lý thuận lợi để doanh nghiệp và địa phương hai nước mở rộng hợp tác; góp phần huy động sức mạnh nhân dân, kiến tạo cơ hội phát triển mới cho mỗi nước.

Hai bên tiếp tục phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn nghị viện khu vực và quốc tế; phối hợp tổ chức tốt các hoạt động với nhiều hình thức phù hợp kỷ niệm Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2027.

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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone.
﻿(Ảnh: Minh Châu)

Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone khẳng định sẽ cùng Lãnh đạo cấp cao Lào, Ban Lãnh đạo Quốc hội khóa X chỉ đạo các ban, bộ, ngành, các cơ quan và Ủy ban của Quốc hội tiếp tục tăng cường hợp tác chặt chẽ với phía Việt Nam, tăng cường kết nối gắn kết giữa hai Đảng, hai nước trên toàn diện các lĩnh vực.

Hai Quốc hội sẽ tiếp tục tăng cường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, nâng cao hiệu quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của mỗi nước; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan nhằm bảo đảm các chủ trương, thỏa thuận hợp tác giữa hai Đảng, hai Nhà nước được thể chế hóa và triển khai hiệu quả, qua đó góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của mỗi Quốc hội, đáp ứng yêu cầu phát triển của mỗi nước trong giai đoạn mới và nguyện vọng của nhân dân.

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#Tổng Bí thư - Chủ tịch nước Tô Lâm #Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone #Gắn kết chiến lược #Quan hệ Việt - Lào

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