Ông Hoàng Quốc Thưởng giữ chức Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hải Phòng

TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng quyết định điều động, bổ nhiệm ông Hoàng Quốc Thưởng - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Các cơ quan đảng thành phố, giữ chức Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hải Phòng.

Chiều 4/11, Thường trực Thành ủy Hải Phòng tổ chức hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ.

Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng quyết định phân công, điều động ông Nguyễn Quang Phúc – Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Đông Hải, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phân công, điều động, bổ nhiệm ông Hoàng Quốc Thưởng – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Các cơ quan đảng thành phố nhiệm kỳ 2025 – 2030, giữ chức vụ Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy.

Ông Hoàng Quốc Thưởng, tân Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hải Phòng.

Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng cũng quyết định điều động ông Trần Văn Sơn – Bí thư Đảng ủy xã Nguyên Giáp đến nhận công tác tại Văn phòng Thành ủy, phân công làm Ủy viên chuyên trách Ban Nghiên cứu chuyên đề thành phố.

Điều động ông Lê Xuân Trường – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Nguyên Giáp đến nhận công tác tại Văn phòng Thành ủy, phân công làm Ủy viên chuyên trách Ban Nghiên cứu chuyên đề thành phố.

Phát biểu tại hội nghị, ông Lê Sỹ Hiệp – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hải Phòng đề nghị các nhân sự nhận nhiệm vụ trên cương vị công tác mới tiếp tục học hỏi, nỗ lực phấn đấu, rèn luyện cùng tập thể lãnh đạo, cán bộ các cơ quan, đơn vị đoàn kết, phát huy trí tuệ tập thể, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Ông Nguyễn Quang Phúc, tân Bí thư Đảng ủy phường Đông Hải.

Cũng trong chiều 4/11, Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng cũng quyết định điều động, chỉ định ông Vũ Khắc Lịch – Phó Giám đốc Sở VHTT&DL Hải Phòng tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Trường Tân, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Phạm Tuấn Anh – Trưởng phòng Tổng hợp, Văn phòng Thành ủy được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Kiến Thụy, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Lưu Văn Thụy – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Kiến Thụy được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Nghi Dương, nhiệm kỳ 2025-2030.