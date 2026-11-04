Phát hiện kho súng đồ chơi không nhãn mác tại chợ Vinh

TPO - Qua kiểm tra một quầy hàng tại chợ Vinh (Nghệ An), lực lượng chức năng phát hiện 1.400 khẩu súng nhựa đồ chơi trẻ em không có nhãn mác, không có nguồn gốc xuất xứ.

Ngày 4/11, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, vừa phát hiện số lượng lớn súng nhựa đồ chơi trẻ em không rõ nguồn gốc tại một hộ kinh doanh ở chợ Vinh, phường Trường Vinh.

Lực lượng chức năng kiểm tra số hàng không rõ nguồn gốc ở chợ Vinh.

Trước đó, khoảng 16h45 ngày 3/11, Tổ công tác số 3, Đội Đặc doanh, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 11 và Công an phường Trường Vinh kiểm tra đột xuất quầy hàng C7, nhà Đ2, chợ Vinh, do bà N.T.H (SN 1967) làm chủ.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện hộ kinh doanh đang bày bán 1.400 khẩu súng nhựa đồ chơi trẻ em. Toàn bộ số hàng hóa không nhãn mác, thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ. Chủ hộ kinh doanh cũng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ hoặc giấy tờ liên quan để chứng minh nguồn gốc hàng hóa.

Ngoài ra, bao bì sản phẩm không có thông tin về hàng hóa và không có dấu hợp quy theo quy định.

Kho súng nhựa đồ chơi trẻ em không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Xác định đây là hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ, tổ công tác đã lập biên bản, bàn giao hồ sơ cùng toàn bộ tang vật cho Đội Quản lý thị trường số 11 tiếp tục xử lý theo quy định pháp luật.