Chỉ quy định mức phạt tiền tối đa 1,5-3 tỉ đồng trong một số lĩnh vực cụ thể

TPO - Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang nhấn mạnh, chỉ quy định mức phạt tiền tối đa 1,5 tỷ đồng đối với cá nhân, 3 tỷ đồng đối với tổ chức trong các lĩnh vực như: quản lý bảo hiểm hưu trí bổ sung, cung cấp dịch vụ, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, định danh và xác thực điện tử, bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm...

Chỉ quy định thời hiệu xử phạt 3 năm đối với một số lĩnh vực

Chiều 4/11, cuối phiên thảo luận về dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi), Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu nêu.

Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang. Ảnh: Như Ý.



Liên quan đến thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính, Bộ trưởng cho biết, chỉ quy định thời hiệu xử phạt 3 năm đối với một số lĩnh vực, như: quản lý bảo hiểm hưu trí bổ sung, cung cấp dịch vụ xếp hạng tín nhiệm chứng khoán, bảo vệ môi trường, dầu khí và hoạt động khoáng sản để phù hợp với tính chất phức tạp, cần nhiều thời gian để xác minh, phân tích, kiểm định, giám định đối với một số hành vi vi phạm trong các lĩnh vực này.

Đáng chú ý, Bộ trưởng cho biết, sẽ đề xuất điều chỉnh thời hiệu xử phạt trong lĩnh vực trật tự, an toàn giao thông đường bộ để phù hợp với thực tế các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực này.

Ngoài ra, Bộ trưởng Bộ Công an cho hay, đã khởi công đề án Trung tâm dữ liệu quản lý, giám sát, xử lý vi phạm và điều hành giao thông trong toàn quốc. "Khi triển khai đề án này, việc xử lý sẽ dựa trên dữ liệu, sẽ xác định được đúng hành vi vô ý hoặc vi phạm nhiều lần", Bộ trưởng Bộ Công an thông tin và cho biết, sẽ tham mưu Chính phủ ban hành những quy định phù hợp.

Ví dụ, vi phạm lần đầu thì có thể nhắc nhở, lần thứ hai cảnh cáo, và nếu vi phạm nhiều lần sẽ phạt khung cao nhất. "Làm sao bảo đảm được tính nhân văn, bảo đảm được tính răn đe và bảo đảm nghiêm minh với hành vi của các đối tượng”, Bộ trưởng Lương Tam Quang nói.

Dẫn lại ý kiến của đại biểu Quốc hội về có những trường hợp xe vi phạm tốc độ, quá tải trong một tháng lên tới vài chục lần đến hàng trăm lần, theo Bộ trưởng, qua dữ liệu sẽ xử lý để thể hiện tính nghiêm minh của pháp luật.

Quy định mức phạt tiền tối đa trong từng lĩnh vực cụ thể

Về mức phạt tiền tối đa, Bộ trưởng Công an cho biết, cơ quan soạn thảo sẽ rà soát, đề xuất quy định mức phạt tiền tối đa trong từng lĩnh vực cụ thể để phù hợp với tính chất, mức độ, quy mô, hậu quả của một số hành vi vi phạm trong các lĩnh vực.

Trong đó, Bộ trưởng nhấn mạnh, chỉ quy định mức phạt tiền tối đa 1,5 tỷ đồng đối với cá nhân, 3 tỷ đồng đối với tổ chức trong các lĩnh vực như: quản lý bảo hiểm hưu trí bổ sung, cung cấp dịch vụ, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, định danh và xác thực điện tử, bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm, để phù hợp với tính chất phức tạp, nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường sống hằng ngày, sức khỏe, an toàn của người dân đối với hành vi vi phạm hành chính trong các lĩnh vực này.

“Mức phạt cao ở đây là mức phạt tối đa đối với hành vi vi phạm. Chính phủ sẽ quy định các mức phạt cụ thể theo tính chất, mức độ hành vi vi phạm, bảo đảm tính nhân văn, tính răn đe và tính nghiêm khắc của từng hình phạt”, bộ trưởng nói thêm.

Bộ trưởng cũng cho biết, tiếp thu ý kiến của đại biểu, cơ quan soạn thảo đề xuất bỏ quy định mức phạt tiền cao hơn nhưng không quá 2 lần mức phạt chung đối với địa bàn thuộc các thành phố, để cùng một hành vi vi phạm được áp dụng thống nhất một khung hình phạt trên phạm vi cả nước.

Đại biểu Quốc hội thảo luận về dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi). Ảnh: Như Ý

Về các biện pháp cưỡng chế và biện pháp ngăn chặn, liên quan đến biện pháp tạm hoãn xuất cảnh, Bộ trưởng cho biết, cơ quan soạn thảo đề xuất chỉnh lý theo hướng không coi tạm hoãn xuất cảnh là biện pháp cưỡng chế, mà là biện pháp bảo đảm thi hành quyết định cưỡng chế. Biện pháp này được áp dụng trong trường hợp người đang bị cưỡng chế, người đại diện cho tổ chức đang bị cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt và xét thấy cần thiết ngăn chặn việc người đó trốn, để thống nhất với quy định tại Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam.

Về các biện pháp ngừng cung cấp dịch vụ điện, nước; tạm dừng đăng kiểm, đăng ký giấy phép điều khiển phương tiện; ngừng cung cấp dịch vụ internet, viễn thông, hạ tầng số, theo bộ trưởng, cơ quan soạn thảo đề xuất chỉnh lý theo hướng không coi đây là biện pháp cưỡng chế, mà chuyển thành các biện pháp ngăn chặn để bảo đảm xử lý vi phạm hành chính. Đồng thời, bổ sung quy định chặt chẽ về điều kiện, thẩm quyền, nguyên tắc, trình tự, thủ tục, phạm vi áp dụng để bảo đảm quyền con người, quyền công dân.