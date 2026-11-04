Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Học sinh lớp 3 ở Huế tử vong nghi đuối nước dưới suối

Ngọc Văn

TPO - Sau khi tan học, một học sinh lớp 3 ở xã Long Quảng (TP. Huế) không trở về nhà. Sau nhiều giờ tìm kiếm, lực lượng chức năng phát hiện em tử vong bên bờ suối A Ka.

Chiều 4/11, cơ quan chức năng xã Long Quảng (TP. Huế) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ nghi đuối nước khiến một học sinh tiểu học tử vong.

Nạn nhân là em P.V.P. (SN 2017, học sinh lớp 3 - Trường Tiểu học Long Quảng), trú tại thôn A Gôn, xã Long Quảng.

tp-c_duoi-nuoc.jpg
Lực lượng chức năng tiến hành sơ cứu cháu bé.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11h cùng ngày, sau khi tan học, em P. không trở về nhà. Không thấy con về, gia đình phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm.

Đến khoảng 14h15 chiều cùng ngày, người dân và lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm, qua đó phát hiện em P. bất tỉnh bên bờ suối A Ka, thuộc khu vực thôn A Rơng, xã Long Quảng.

tp-c_doan-song-xay-ra-vu-viec.jpg
Đoạn sông nơi cháu bé nghi bị đuối nước.

Dù được người dân và lực lượng chức năng khẩn trương sơ cứu, cấp cứu, nạn nhân đã không qua khỏi. Ngay trong ngày, lãnh đạo xã Long Quảng đã đến thăm hỏi, động viên, chia sẻ mất mát cùng gia đình em P.

Nguyên nhân vụ việc hiện được cơ quan chức năng địa phương điều tra, làm rõ.

Xem thêm

#Đuối nước #học sinh lớp 3 #tử vong #suối A Ka #Long Quảng #học sinh Huế #tai nạn nước #tìm kiếm #trẻ em #tử vong thương tâm

Cùng chuyên mục

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Chủ tịch Quốc hội Lào

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Chủ tịch Quốc hội Lào

TPO - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Quốc hội hai bên tiếp tục cụ thể hóa và triển khai hiệu quả nội hàm “gắn kết chiến lược” từ các cơ quan, Ủy ban chuyên trách của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các địa phương.

Thư chúc mừng Đại lễ kỷ niệm 45 năm ngày thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam

Thư chúc mừng Đại lễ kỷ niệm 45 năm ngày thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam

TPO - Nhân dịp kỷ niệm 45 năm ngày thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam (7/11/1981- 7/11/2026), thay mặt Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã gửi Thư chúc mừng tới chư vị tôn đức giáo phẩm và toàn thể đồng bào Phật giáo ở trong và ngoài nước.

Chỉ quy định mức phạt tiền tối đa 1,5-3 tỉ đồng trong một số lĩnh vực cụ thể

Chỉ quy định mức phạt tiền tối đa 1,5-3 tỉ đồng trong một số lĩnh vực cụ thể

TPO - Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang nhấn mạnh, chỉ quy định mức phạt tiền tối đa 1,5 tỷ đồng đối với cá nhân, 3 tỷ đồng đối với tổ chức trong các lĩnh vực như: quản lý bảo hiểm hưu trí bổ sung, cung cấp dịch vụ, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, định danh và xác thực điện tử, bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm...

Triệu tập nữ tài xế lái xe húc ngã thai phụ 6 tháng ở Lào Cai

Tình tiết mới vụ nữ tài xế xe VinFast tông ngã thai phụ

TPO - Công an phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai đang khẩn trương xác minh, làm rõ vụ việc một nữ tài xế điều khiển ô tô VinFast VF3 có hành vi cố tình chèn ép, tông ngã một thai phụ ngay trên đường Hoàng Liên, gây bức xúc dư luận.

Đề xuất bổ sung hình thức xử phạt hành chính bằng lao động công ích

Đề xuất bổ sung hình thức xử phạt hành chính bằng lao động công ích

TPO - Theo đại biểu Quốc hội, thực tiễn công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự cho thấy, bên cạnh các hình thức xử phạt truyền thống như cảnh cáo, phạt tiền, cần nghiên cứu bổ sung những hình thức xử lý mang tính giáo dục, phục hồi và hướng đến lợi ích cộng đồng, nhằm nâng cao hiệu quả phòng ngừa vi phạm pháp luật.

Trụ ATM ở Cà Mau cháy trơ khung sắt

Trụ ATM ở Cà Mau cháy trơ khung sắt

TPO - Trụ ATM của Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) trên đường Ngô Quyền, phường An Xuyên, Cà Mau bị lửa thiêu rụi, trơ khung sắt.

Miền Trung sắp đón mưa lớn như trút

Miền Trung sắp đón mưa lớn như trút

TPO - Ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh kết hợp với nhiễu động gió Đông và địa hình đón gió sẽ gây ra một đợt mưa lớn trên diện rộng và kéo dài cho các tỉnh miền Trung, bắt đầu từ khoảng 9/11.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe