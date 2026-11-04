Học sinh lớp 3 ở Huế tử vong nghi đuối nước dưới suối

TPO - Sau khi tan học, một học sinh lớp 3 ở xã Long Quảng (TP. Huế) không trở về nhà. Sau nhiều giờ tìm kiếm, lực lượng chức năng phát hiện em tử vong bên bờ suối A Ka.

Chiều 4/11, cơ quan chức năng xã Long Quảng (TP. Huế) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ nghi đuối nước khiến một học sinh tiểu học tử vong.

Nạn nhân là em P.V.P. (SN 2017, học sinh lớp 3 - Trường Tiểu học Long Quảng), trú tại thôn A Gôn, xã Long Quảng.

Lực lượng chức năng tiến hành sơ cứu cháu bé.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11h cùng ngày, sau khi tan học, em P. không trở về nhà. Không thấy con về, gia đình phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm.

Đến khoảng 14h15 chiều cùng ngày, người dân và lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm, qua đó phát hiện em P. bất tỉnh bên bờ suối A Ka, thuộc khu vực thôn A Rơng, xã Long Quảng.

Đoạn sông nơi cháu bé nghi bị đuối nước.

Dù được người dân và lực lượng chức năng khẩn trương sơ cứu, cấp cứu, nạn nhân đã không qua khỏi. Ngay trong ngày, lãnh đạo xã Long Quảng đã đến thăm hỏi, động viên, chia sẻ mất mát cùng gia đình em P.

Nguyên nhân vụ việc hiện được cơ quan chức năng địa phương điều tra, làm rõ.