Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giải trí

Nữ hoàng phim ngắn bị điều tra

Minh Vũ

TPO - Lưu Niệm bị công ty quản lý tố có hành vi tự ý phá vỡ hợp đồng, còn tìm nhiều cách giấu thu nhập. Họ đã báo cảnh sát điều tra thuế và thu nhập của cô.

Trang QQ đưa tin nữ diễn viên Lưu Niệm bị công ty quản lý cũ Thanh Khanh tố thông đồng với nhân viên phụ trách thương vụ của công ty, che giấu doanh thu quảng cáo, tự ý nhận tiền và chia chác riêng. Phía công ty quản lý đã trình báo cảnh sát vào cuối tháng 9, vụ việc đang trong quá trình điều tra.

Theo phía công ty Thanh Khanh, hợp đồng quản lý giữa hai bên ban đầu được chia theo tỷ lệ 50-50, đến tháng 8/2025, Lưu Niệm đến công ty, yêu cầu thay đổi điều khoản hợp tác. Nữ diễn viên muốn nhận 90% thu nhập, công ty chỉ được hưởng 10%.

luu-niem6a.jpg
luu-niem4b.jpg
Diễn viên Lưu Niệm bị công ty quản lý tố vô ơn, đơn phương chấm dứt hợp đồng.

Người phụ trách công ty lập tức từ chối. Phía công ty quản lý Thanh Khanh cho biết để giúp đỡ sự nghiệp cho Lưu Niệm, công ty sử dụng nhiều nguồn lực, còn giúp cô giải quyết tranh chấp hợp đồng với đơn vị quản lý cũ, giúp cô dần trở thành nữ hoàng dòng phim ngắn tại Trung Quốc. Riêng chi phí nhân sự cho đội ngũ này đã tiêu tốn khoảng 3-4 triệu NDT mỗi năm.

Đến tháng 9/2025, nữ diễn viên đơn phương gửi thông báo chấm dứt hợp đồng, sau đó chặn liên lạc với toàn bộ nhân viên công ty. Cô tự thành lập công ty riêng, liên hệ với các đối tác cũ và yêu cầu họ thanh toán vào tài khoản của công ty mới.

Mặt khác, công ty còn tố Lưu Niệm chiếm đoạt tiền từ các hợp đồng quảng cáo. Qua kiểm tra, công ty Thanh Khanh phát hiện từ cuối năm 2024 đến đầu năm 2025, Lưu Niệm đã thông đồng với một nhân viên che giấu thu nhập từ quảng cáo bằng cách khẳng định các hợp đồng mới đều đến từ mối quan hệ cá nhân, không phát sinh chi phí quảng cáo, chỉ được tặng đồ lưu niệm.

luu-niem9.jpg
luu-niem7.jpg
Công ty quản lý cũ khẳng định đã tốn nhiều tài nguyên, công sức để đưa Lưu Niệm trở thành diễn viên nổi tiếng giới phim ngắn. Nhưng sau khi thành công, cô lại muốn dứt áo ra đi.

Sau khi bị công ty quản lý cũ tố gian lận, Lưu Niệm cho rằng một số tài khoản đã cố tình đăng tải và lan truyền thông tin sai lệch, trong đó có cáo buộc cô bị điều tra hình sự, biển thủ lợi nhuận thương mại.

Theo studio của Lưu Niệm, hồi tháng 2, Tòa án Nhân dân quận Kim Thủy, thành phố Trịnh Châu đã kết luận công ty Thanh Khanh vu khống Lưu Niệm tự ý liên hệ và tiếp nhận hợp đồng thương mại.

Nữ diễn viên Lưu Niệm cho biết công ty Thanh Khanh liên tục gây náo loạn tại đoàn phim, cản trở quá trình diễn xuất của cô. Hiện tại, vụ tranh chấp hợp đồng quản lý giữa Lưu Niệm và công ty Thanh Khanh vẫn chưa được xét xử, nhưng phía công ty đã tung hàng loạt tin tức tiêu cực, gây ảnh hưởng tới danh tiếng của cô.

luu-niem5.jpg
luu-niem3.jpg
Lưu Niệm đưa ra bằng chứng cho thấy công ty đang bôi nhọ mình, làm ảnh hưởng tới quá trình xét xử tranh chấp.

Lưu Niệm sinh năm 2001, tốt nghiệp khoa Biểu diễn, Đại học Truyền thông Tứ Xuyên. Năm 2018, nữ diễn viên ra mắt với tư cách thành viên thế hệ đầu tiên của nhóm AKB48 Team SH. Cùng năm, cô tham gia chương trình tuyển chọn nhóm nhạc nữ Produce 101 và bắt đầu gây chú ý. Năm 2020, cô tiếp tục tham gia Produce Camp 2020 và đạt vị trí thứ 12 ở vòng chung kết.

Đến 2024, cô chuyển hướng sang diễn xuất và trở thành gương mặt nổi bật trong dòng phim ngắn Trung Quốc với các tác phẩm như Cuộc đời tiểu thư Bạch đã bị hủy hoại, Hẹn ước ngọt ngào đầu hạ (vai An Sơ Hạ), Xuân khóa lang quân, Cái nhìn thoáng qua, Bản quan ở đây, Hướng dẫn viên săn bắn 2, Phu nhân hạ thủ lưu tình Thẩm Minh Nguyệt.

Xem thêm

#Lưu Niệm #diễn viên Trung Quốc bị điều tra #Lưu Niệm bị điều tra #sao Hoa ngữ #phim ngắn Trung Quốc

Cùng chuyên mục

Người phụ nữ hai lần thắng kiện ông Trump

Người phụ nữ hai lần thắng kiện ông Trump

TPO - Bộ phim tài liệu "Ask E. Jean" thu hút chú ý khi khắc họa chân dung E. Jean Carroll, người phụ nữ hai lần thắng kiện Tổng thống Mỹ Donald Trump trong các vụ việc liên quan đến cáo buộc tấn công tình dục và phỉ báng.

Nam ca sĩ duy nhất hát ở chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026

Nam ca sĩ duy nhất hát ở chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026

TPO - Sau Minh Hằng, Văn Mai Hương, MAIQUINN và Minh Ngọc, Ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2026 tiếp tục công bố S.T Sơn Thạch là nghệ sĩ khách mời biểu diễn tại đêm chung kết toàn quốc diễn ra 7/11. Sự xuất hiện của nam ca sĩ từng tham gia Anh trai vượt ngàn chông gai được kỳ vọng mang đến màu sắc sôi động cho sân khấu.

'Hoàng hậu tái hôn' gây tranh luận vì cảnh thân mật

'Hoàng hậu tái hôn' gây tranh luận vì cảnh thân mật

TPO - Quy tụ Shin Min Ah, Ju Ji Hoon, Lee Jong Suk và Lee Se Young, “The Remarried Empress” được kỳ vọng trở thành bom tấn tình cảm giả tưởng mới của Hàn Quốc. Tuy nhiên, bên cạnh diễn xuất và bối cảnh xa hoa, bộ phim vấp phải những ý kiến trái chiều về tạo hình, kỹ xảo và cảnh thân mật táo bạo.

MC Khánh Vy dẫn chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026

MC Khánh Vy dẫn chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026

TPO - Từng dẫn chung kết Hoa hậu Việt Nam 2024 tại Huế, MC Đức Bảo tiếp tục đảm nhận vai trò dẫn dắt đêm thi quyết định của Hoa hậu Việt Nam 2026. Đồng hành với anh là MC Khánh Vy, gương mặt quen thuộc của VTV.

Hoắc Kiến Hoa khiến Lâm Tâm Như sợ hãi

Hoắc Kiến Hoa khiến Lâm Tâm Như sợ hãi

TPO - Hoắc Kiến Hoa hiếm hoi chia sẻ lại quãng thời gian căng thẳng trong sự nghiệp. Vì quá nhập tâm vào vai diễn, anh hành động bất thường khiến Lâm Tâm Như sợ hãi.

4 trụ cột tôi luyện 25 thí sinh Hoa hậu Việt Nam

4 trụ cột tôi luyện 25 thí sinh Hoa hậu Việt Nam

TPO - Sau hành trình rèn luyện qua bốn trụ cột Nhan sắc - Văn hóa - Trí tuệ - Cống hiến, 25 thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 bước vào giai đoạn nước rút, tập luyện 12-13 tiếng/ngày để chuẩn bị cho đêm chung kết 7/11 tại Hải Phòng.

Cảnh nóng khác thường

Cảnh nóng khác thường

TPO - Kinh phí thấp và không ra rạp rình rang, “Wicker” lặng lẽ thắng lớn tại phòng vé nhờ câu chuyện tình yêu khác thường, hài hước và châm biếm những định kiến về hôn nhân. Phim còn gây chú ý bởi những cảnh tình dục táo bạo giữa hai nhân vật chính do Olivia Colman và Alexander Skarsgård thủ vai.

Hyun Bin và Son Ye Jin gây sốt

Hyun Bin và Son Ye Jin gây sốt

TPO - Vợ chồng Hyun Bin và Son Ye Jin trở thành tâm điểm tại sự kiện của giải Rồng Xanh ngày 3/11 nhờ màn đối đáp hài hước, cũng như chia sẻ về công việc và gia đình.

Nỗi xấu hổ của Địch Lệ Nhiệt Ba, Châu Tinh Trì

Nỗi xấu hổ của Địch Lệ Nhiệt Ba, Châu Tinh Trì

TPO - Bộ phim "Đội bóng nữ Thiếu Lâm" là tác phẩm ăn khách nhất mùa hè tại Trung Quốc, nhưng vướng tranh cãi về chất lượng. Mới đây, phim nhận được đánh giá kém từ các chuyên gia nước ngoài.

Võ Điền Gia Huy sau biến cố

Võ Điền Gia Huy sau biến cố

TPO - Võ Điền Gia Huy trở lại sự kiện điện ảnh sau thời gian tạm gác công việc vì mẹ qua đời. Tại buổi ra mắt “Bò sữa bay”, nam diễn viên chia sẻ những đêm quay cảnh rượt đuổi ở Mộc Châu và trải nghiệm cùng các bạn diễn.

Trung Quốc tiếp tục giáng đòn vào Mbappe

Trung Quốc tiếp tục giáng đòn vào Mbappe

TPO - Sự tẩy chay của dư luận Trung Quốc dành cho ngôi sao Real Madrid - Kylian Mbappe vẫn lan rộng. Dù anh và La Liga luôn thể hiện thành ý xin lỗi vì phát ngôn gây tranh cãi.

Choáng với HIEUTHUHAI

Choáng với HIEUTHUHAI

TPO - HIEUTHUHAI không cần phô trương quá nhiều về diện mạo cá nhân và concept ở Mắt Nhắm Mắt Mở concert, nhưng vẫn khiến hơn một vạn khán giả ở Hà Nội đứng ngồi không yên suốt nhiều tiếng.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe