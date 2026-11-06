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Giải trí

Người phụ nữ hai lần thắng kiện ông Trump

Tú Oanh

TPO - Bộ phim tài liệu "Ask E. Jean" thu hút chú ý khi khắc họa chân dung E. Jean Carroll, người phụ nữ hai lần thắng kiện Tổng thống Mỹ Donald Trump trong các vụ việc liên quan đến cáo buộc tấn công tình dục và phỉ báng.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đang đối mặt với nhiều sức ép sau thất bại lịch sử của đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3/11. Cùng thời điểm, cuộc chiến pháp lý giữa ông và nhà báo E. Jean Carroll tiếp tục có diễn biến mới, khi luật sư của nữ nhà văn phản đối nỗ lực đưa vụ kiện lên Tòa án Tối cao Mỹ, nhằm lật ngược khoản bồi thường 83,3 triệu USD.

Trong bối cảnh đó, Ask E. Jean, phim tài liệu của đạo diễn Ivy Meeropol, được Deadline lựa chọn trình chiếu ngày 3/11 trong chuỗi sự kiện trực tuyến For the Love of Docs. Dù không phải mới ra mắt, bộ phim được chú ý khi đưa khán giả trở lại câu chuyện về người phụ nữ từng hai lần chiến thắng Trump tại tòa án.

E. Jean Carroll là ai?

E. Jean Carroll sinh năm 1943, là nhà báo, nhà văn và cây bút tư vấn tình cảm nổi tiếng tại Mỹ. Trước khi được biết đến rộng rãi qua cuộc chiến pháp lý với ông Trump, bà có nhiều thập kỷ hoạt động trong lĩnh vực truyền thông, từng làm việc tại các tạp chí Esquire, Playboy, Outside và phụ trách chuyên mục tư vấn Ask E. Jean trên Elle giai đoạn 1993-2019.

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E. Jean Carroll là cái tên có tầm ảnh hưởng ở Mỹ trước khi đệ đơn kiện ông Trump.

Bước ngoặt xảy ra vào năm 2019. Trong cuốn sách What Do We Need Men For?: A Modest Proposal, Carroll công khai cáo buộc ông Trump tấn công tình dục bà trong phòng thử đồ của cửa hàng Bergdorf Goodman ở Manhattan (New York) vào giữa những năm 1990.

Ông Trump phủ nhận cáo buộc và gọi bà là kẻ nói dối. Đó là lý do nữ nhà báo quyết định khởi kiện.

Năm 2023, bồi thẩm đoàn xác định ông Trump phải chịu trách nhiệm dân sự về hành vi xâm hại tình dục và phỉ báng, buộc ông bồi thường 5 triệu USD. Năm 2024, bồi thẩm đoàn khác tuyên ông phải trả thêm 83,3 triệu USD vì những phát ngôn phỉ báng Carroll sau phán quyết đầu tiên.

Tháng 6/2026, Tòa án Tối cao Mỹ bác đề nghị xem xét lại phán quyết buộc ông Trump bồi thường 5 triệu USD cho Carroll trong vụ kiện đầu tiên.

Với khoản 83,3 triệu USD ở vụ kiện thứ hai, ông Trump vẫn đang tìm cách kháng cáo lên cấp cao nhất. Ngày 30/10, luật sư của Carroll đệ trình văn bản phản đối, đề nghị Tòa án Tối cao không thụ lý vụ việc, đồng thời cho rằng phán quyết của các tòa cấp dưới đã có đủ căn cứ pháp lý.

Ask E. Jean tái hiện hành trình này thông qua hình ảnh tư liệu, các cuộc phỏng vấn và đặc biệt là những đoạn video ghi lời khai của Carroll trong quá trình tố tụng. Theo đạo diễn Ivy Meeropol, việc tiếp cận những tư liệu này không dễ dàng. Ê-kíp phải thông qua luật sư Roberta Kaplan để được phép sử dụng các đoạn ghi hình vốn chưa từng công bố rộng rãi.

Nhà sản xuất Laura Bickford cho biết đây là bước ngoặt giúp bộ phim có thêm chất liệu chân thực, thay vì phải sử dụng diễn viên tái hiện phiên tòa từ những bản ghi chép.

Phim không chỉ về vụ kiện

Điểm đáng chú ý của Ask E. Jean là không đóng khung Carroll trong hình ảnh người phụ nữ đối đầu với ông Trump. Tác phẩm dành nhiều thời lượng nhìn lại tuổi trẻ, sự nghiệp báo chí và cá tính khác biệt của bà.

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Bộ phim tài liệu cung cấp cái nhìn đa chiều hơn về Carroll, không chỉ giới hạn trong vụ kiện với ông Trump.

Những tư liệu từ chương trình truyền hình thập niên 1990 cho thấy Carroll từng đưa ra nhiều lời khuyên thẳng thắn về tình dục, tình yêu và các mối quan hệ. Bà khuyến khích phụ nữ tự chủ, theo đuổi sự nghiệp và không để những chuẩn mực xã hội chi phối cuộc sống.

Tuy nhiên, bộ phim cũng hé lộ nghịch lý trong quan điểm của nhân vật. Trong quá khứ, Carroll từng chỉ trích những phụ nữ công khai tố cáo hành vi quấy rối tình dục của đàn ông quyền lực, cho rằng họ quá yếu đuối và không biết tự bảo vệ mình. Sau trải nghiệm cá nhân, cách nhìn nhận của bà dần thay đổi.

Carroll thừa nhận việc không lên tiếng suốt nhiều năm một phần bắt nguồn từ định kiến cũ. Bà từng có quan niệm phải ngẩng cao đầu, bỏ qua tổn thương và tiếp tục sống như chưa có chuyện gì xảy ra.

Đạo diễn Meeropol muốn giữ nguyên tâm lý phức tạp ấy khi xây dựng chân dung nhân vật, thay vì biến Carroll thành hình mẫu hoàn hảo. Nhà sản xuất Bickford cũng nhấn mạnh sự hài hước, niềm vui sống và tính cách khác thường là những yếu tố khiến nữ nhà báo trở thành nhân vật đặc biệt.

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Đạo diễn Meeropol (váy đỏ) được đánh giá cao với Ask E. Jean.

Theo Marie Claire, Meeropol đặc biệt muốn khắc họa Carroll như con người có nhiều sắc thái, vừa hài hước, tức giận, vừa mạnh mẽ và dễ tổn thương, thay vì chỉ tập trung vào những đau đớn bà phải trải qua.

Ask E. Jean dài 91 phút, ra mắt tại Liên hoan phim Telluride năm 2025 và phát hành tại các rạp Mỹ từ tháng 5/2026. Tác phẩm từng nhận được sự chú ý tại các liên hoan phim, trong đó có giải Grand Jury Prize tại Liên hoan phim tài liệu Hot Springs và giải Khán giả tại Liên hoan phim Sun Valley.

Qua chân dung E. Jean Carroll, Ivy Meeropol cho thấy phụ nữ không nhất thiết phải được định nghĩa bằng tổn thương từng trải qua. Họ có thể vừa là nạn nhân, vừa là những cá nhân độc lập, hài hước và đầy bản lĩnh.

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