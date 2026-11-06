Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Giao tranh Nga - Ukraine vẫn ác liệt dù ngoại giao tăng tốc

Bình Giang

TPO - Nga và Ukraine tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) nhằm vào cơ sở hạ tầng của nhau, gây thương vong cho cả hai phía.

ukraine.jpg
Đám cháy tại nhà kho thuộc vùng ngoại ô Kiev, Ukraine, ngày 5/11. (Ảnh AP)

Ngày 5/11, Nga tuyên bố đã tấn công 1 trung tâm logistics bưu chính, 1 trạm biến áp điện và 1 tàu chở hàng của Ukraine. Trong khi đó, UAV của Ukraine gây ra các vụ cháy tại khu công nghiệp ở thành phố Ryazan của Nga, cách thủ đô Mátxcơva khoảng 200 km về phía đông nam.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong thông báo trên Telegram rằng lực lượng nước này đã sử dụng UAV tấn công 1 nhà ga trung chuyển của Nova Poshta – công ty chuyển phát tư nhân lớn nhất Ukraine, tại làng Novyi Korotych ở ngoại ô Kharkiv.

Nga cũng tuyên bố đã đánh trúng trạm biến áp tại tỉnh Dnipropetrovsk, 1 tàu chở hàng khô mang thiết bị quân sự trên Biển Đen, cách cảng Odesa 52 km về phía tây nam.

Các quan chức Ukraine chưa xác nhận thông tin về cuộc tấn công nhằm vào trung tâm bưu chính và tàu chở hàng.

Mátxcơva khẳng định các cơ sở logistics mà nước này nhắm đến đều phục vụ quân đội Ukraine.

Trong khi đó, tại Nga, Thống đốc tỉnh Ryazan Pavel Malkov cho biết hơn 200 UAV Ukraine đã tấn công khu vực này trong đêm.

Theo ông Malkov, mảnh vỡ UAV rơi xuống gây cháy tại một số cơ sở công nghiệp và làm hư hại đường dây điện, khiến một số khu vực trong thành phố mất điện.

Thống đốc Malkov không nêu tên những cơ sở bị tấn công. Tuy nhiên, video được hãng truyền thông Nga Astra xác minh cho thấy đám cháy tại nhà máy lọc dầu Ryazan, thuộc sở hữu của tập đoàn năng lượng Rosneft và là 1 trong những nhà máy lọc dầu lớn nhất của Nga.

Các đợt tấn công diễn ra vào thời điểm cuộc thảo luận về tái thiết Ukraine sau chiến tranh và bảo đảm an ninh được nối lại tại Brussels ngày 5/11.

Trưởng đoàn đàm phán Ukraine Rustem Umerov cho biết, các cuộc thảo luận tại trụ sở NATO tập trung vào công cuộc tái thiết Ukraine sau xung đột, nguồn tài chính cho năm 2027 và bảo đảm an ninh với sự hỗ trợ của các đồng minh phương Tây.

Theo ông Umerov, cuộc thảo luận có sự tham gia của đại diện Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Liên minh châu Âu (EU) và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), cùng Ngân hàng Thế giới và tập đoàn đầu tư BlackRock của Mỹ.

Cuộc họp tại Brussels diễn ra chỉ vài ngày trước khi đại diện của Nga, Ukraine và Mỹ dự kiến gặp nhau tại Abu Dhabi, UAE, nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt cuộc xung đột.

Ngày 4/11, Tổng thống Ukraine Volodymir Zelensky cho biết ông đã có cuộc trao đổi kéo dài 90 phút với hai đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner.

“Đàm phán cần được đẩy nhanh hết mức có thể để chấm dứt cuộc xung đột này sớm nhất. Ukraine sẵn sàng thực hiện những bước đi cần thiết. Các đề xuất của chúng tôi rất rõ ràng và đã được chuyển tới phía Mỹ”, ông Zelensky viết trên mạng xã hội X.

Trong khi đó, ông Kushner cho biết trọng tâm đàm phán không chỉ là chấm dứt cuộc xung đột, mà còn cần xây dựng một cấu trúc an ninh rộng lớn hơn, nhằm bảo đảm xung đột sẽ không tái diễn.

Điều kiện cốt lõi không thay đổi

Theo các nhà quan sát, việc Nga và Ukraine tham gia tiến trình đàm phán do hai ông Witkoff và Jared Kushner dẫn dắt chủ yếu nhằm tránh làm mất lòng Tổng thống Mỹ Donald Trump. Cho đến nay, có vẻ chưa có dấu hiệu thực sự nào cho thấy hai bên sẵn sàng kết thúc cuộc xung đột khi điều kiện của họ không được đáp ứng.

Yêu cầu cốt lõi mà Nga nêu ra gồm: Công nhận quyền kiểm soát của Nga đối với toàn bộ Donbas, đồng nghĩa Ukraine phải từ bỏ những phần lãnh thổ mà nước này vẫn kiểm soát ở vùng đất này. Nga cũng yêu cầu Ukraine cam kết duy trì chính sách trung lập.

Quan điểm của ông Zelensky là Kiev sẵn sàng đóng băng các tuyến đầu hiện tại để tiến tới thỏa thuận ngừng bắn. Tuy nhiên, trước khi chấp nhận bất kỳ thỏa thuận hòa bình dài hạn có ý nghĩa nào, Ukraine sẽ cần những bảo đảm an ninh vững chắc từ Mỹ và châu Âu. Đến nay, vẫn chưa rõ liệu những cam kết như vậy có được đưa ra hay không.

Kiev hoài nghi về cách làm của chính quyền Mỹ đương nhiệm, khi Washington gần đây có những động thái gây sức ép lên Ukraine.

Ông Trump phần lớn đã đình chỉ viện trợ tài chính và quân sự trực tiếp của Mỹ cho Ukraine, dù nhiều nghị sĩ thuộc cả hai đảng Dân chủ và Cộng hòa ủng hộ Kiev mạnh mẽ.

Sau cuộc bầu cử giữa kỳ ngày 3/11 tại Mỹ, việc đảng Dân chủ giành quyền kiểm soát cả hai viện Quốc hội có thể sẽ có lợi hơn cho Ukraine.

Trong trích đoạn cuộc phỏng vấn với đài truyền hình ZDF của Đức đăng ngày 5/11, Tổng thống Zelensky bày tỏ hy vọng chiến thắng của đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ sẽ mở ra một giai đoạn hỗ trợ mới dành cho Ukraine.

“Chúng tôi nhận được sự ủng hộ từ cả hai đảng. Tôi cũng biết ơn các nghị sĩ Cộng hòa”, ông Zelensky nói.

Ông cho biết thêm, các nghị sĩ Dân chủ đang đề cập đến việc khôi phục quan hệ giữa Mỹ và châu Âu, sau giai đoạn quan hệ này bị suy yếu đáng kể.

“Điều đó rất quan trọng đối với chúng tôi”, ông Zelensky nói.

Cũng trong ngày 5/11, Ủy ban châu Âu chuyển cho Ukraine 4,36 tỷ euro (tương đương 4,9 tỷ USD). Đây là một phần trong khoản vay trị giá 90 tỷ euro mà các nhà lãnh đạo EU đã thống nhất từ tháng 4, nhằm hỗ trợ Ukraine trong giai đoạn xung đột.

Theo Al Jazeera, AP, Lowy Institute

Xem thêm

#Đàm phán Nga - Ukraine #Xung đột Nga - Ukraine #Chiến tranh Nga - Ukraine

Cùng chuyên mục

Tin mới vụ hàng chục chuyến bay bị đe dọa đánh bom cùng lúc ở châu Âu

Tin mới vụ hàng chục chuyến bay bị đe dọa đánh bom cùng lúc ở châu Âu

TPO - Một loạt những lời đe dọa đánh bom giả đã nhắm vào các hãng hàng không châu Âu, từ Ireland đến Bulgaria. Đây là lần thứ hai trong tuần xảy ra tình trạng này, khiến ít nhất 27 chuyến bay bị ảnh hưởng. Một số chuyến phải hạ cánh khẩn cấp hoặc được các máy bay chiến đấu hộ tống.

Đảng Dân chủ ‘soi’ loạt thương vụ liên quan Tổng thống Trump, tỷ phú Elon Musk vào ‘tầm ngắm’

Đảng Dân chủ ‘soi’ loạt thương vụ liên quan Tổng thống Trump, tỷ phú Elon Musk vào ‘tầm ngắm’

TPO - Sau khi giành chiến thắng áp đảo tại cả 2 viện của Quốc hội Mỹ, đảng Dân chủ sẽ sử dụng quyền của họ để điều tra các thương vụ kinh doanh của gia đình Tổng thống Donald Trump, đồng thời đưa vấn đề mà họ gọi là tham nhũng trở thành trọng tâm trong chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2028.

Đe doạ đánh bom liên tiếp, nhiều chuyến bay châu Âu phải hạ cánh khẩn cấp

Đe doạ đánh bom liên tiếp, nhiều chuyến bay châu Âu phải hạ cánh khẩn cấp

TPO - Hàng loạt hãng hàng không tại châu Âu tiếp tục nhận được cảnh báo đánh bom trong ngày 5/11, buộc một số chuyến bay phải chuyển hướng, hạ cánh khẩn cấp hoặc được tiêm kích hộ tống. Đây là làn sóng đe dọa thứ hai chỉ trong vài ngày, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ gây rối an ninh hàng không trên diện rộng.

Kiểu tấn công tủ lạnh kỳ lạ lan khắp châu Âu

Việt Nam theo dõi các vụ tấn công tủ lạnh kỳ lạ ở nhiều nước

TPO - Gần đây xảy ra hàng loạt cuộc tấn công mạng nhằm vào hệ thống tủ lạnh siêu thị trên khắp châu Âu. Một số quốc gia đang khuyến khích người dân dự trữ nhu yếu phẩm nhằm ứng phó với các tình huống khẩn cấp. Việt Nam đang theo dõi các diễn biến liên quan.

Tổng thống Ukraine Zelensky điện đàm với đặc phái viên của Tổng thống Trump trước thềm đàm phán ba bên

Tổng thống Ukraine Zelensky điện đàm với đặc phái viên của Tổng thống Trump trước thềm đàm phán ba bên

TPO - Tổng thống Volodymyr Zelensky đã có cuộc điện đàm với các đặc phái viên của Mỹ là Steve Witkoff và Jared Kushner để chuẩn bị cho vòng đàm phán ba bên với Nga dự kiến diễn ra ngày 10/11 tại Abu Dhabi. Các bên tập trung thảo luận về phòng không, hợp tác máy bay không người lái và những đảm bảo an ninh cho Ukraine sau xung đột.

Triều Tiên diễn tập tấn công sân bay đối phương bằng tên lửa tầm xa

Triều Tiên diễn tập tấn công sân bay đối phương bằng tên lửa tầm xa

TPO - Truyền thông Triều Tiên ngày 5/11 đưa tin, nước này đã tiến hành thử nghiệm một hệ thống tên lửa phòng không mới, và tiến hành một cuộc diễn tập tấn công bằng tên lửa hành trình chiến lược tầm xa. Đây là lần thử vũ khí thứ tư của Bình Nhưỡng chỉ trong vòng một tuần.

Binh sĩ Mỹ và NATO tập trận ở Ba Lan. Ảnh: US Army

Ông Trump sau thất bại giữa kỳ: 3 xu hướng đối ngoại, cạnh tranh chiến lược không đổi, nhưng Mỹ có thể khó đoán hơn

TPO - Việc đảng Dân chủ giành quyền kiểm soát cả Hạ viện và Thượng viện không đồng nghĩa với sự đảo chiều trong chính sách đối ngoại của Mỹ. Tuy nhiên, khi Quốc hội trở thành đối trọng quyền lực, Tổng thống Donald Trump có thể phải điều chỉnh cách tiếp cận đối với Trung Quốc, Nga, Iran và các đồng minh, trong khi vẫn tìm cách bảo vệ những mục tiêu cốt lõi của chương trình nghị sự MAGA (Làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại).

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth. Ảnh: The Christian Science Monitor

Ông Trump trước Quốc hội đối lập: Hai năm cuối nhiệm kỳ đầy sóng gió

TPO - Đảng Dân chủ giành quyền kiểm soát cả Hạ viện và Thượng viện trong cuộc bầu cử giữa kỳ ngày 3/11, đặt Tổng thống Donald Trump trước một thách thức quyền lực lớn. Khi chương trình nghị sự MAGA (Làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại) không còn nhận được sự hậu thuẫn của Quốc hội, Nhà Trắng có thể chuyển sang dựa nhiều hơn vào quyền hành pháp, trong khi đối đầu chính trị, điều tra và nguy cơ đình trệ ngân sách gia tăng.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe