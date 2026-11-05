Chủ tịch TPHCM: Khám sức khỏe cho công nhân ngay tại doanh nghiệp

TPO - Chủ tịch UBND TPHCM yêu cầu Sở Y tế phải hoàn thiện kế hoạch khám sức khỏe cho công nhân, người lao động trên toàn thành phố, lập danh sách công nhân chưa khám, tổ chức khám ngay tại doanh nghiệp.

Chiều 5/11, tại hội nghị đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 và triển khai nhiệm vụ 2 tháng cuối năm, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được yêu cầu các đơn vị tập trung đẩy nhanh tiến độ chương trình khám sức khỏe miễn phí cho người dân.

Theo báo cáo của ngành y tế, tính đến chiều 4/11, nền tảng quản lý sức khỏe TPHCM ghi nhận hơn 7,08 triệu người đã khám sức khỏe, khám sàng lọc, tương đương gần 55% dân số thành phố (khoảng 14 triệu người). Trong khi đó, mục tiêu đặt ra là 100% người dân được khám sức khỏe trong năm 2026 để xây dựng dữ liệu, hình thành bệnh án điện tử.

Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Văn Được phát biểu định hướng hội nghị. Ảnh: Cổng thông tin điện tử UBND TPHCM

Ông Được yêu cầu trong tuần tới, Sở Y tế phải hoàn thiện kế hoạch khám sức khỏe cho công nhân, người lao động trên toàn thành phố, với sự phối hợp của Liên đoàn Lao động, Công an TPHCM và chính quyền các phường, xã.

Các đơn vị phải xác định cụ thể số lượng người chưa được khám, nơi làm việc, doanh nghiệp và địa bàn cư trú. Trên cơ sở đó, xây dựng kế hoạch theo từng nhóm đối tượng, xác định rõ thời gian, địa điểm và lực lượng phụ trách.

Việc tổ chức khám có thể triển khai trực tiếp tại doanh nghiệp, trung tâm y tế hoặc bệnh viện khu vực. Trường hợp cần thiết, thành phố có thể thuê đơn vị bên ngoài thực hiện để bảo đảm tiến độ.

Chủ tịch UBND TPHCM cũng yêu cầu nghiên cứu biện pháp chế tài đối với những doanh nghiệp không tổ chức khám sức khỏe cho người lao động theo quy định, thay vì chỉ dừng lại ở việc vận động, khuyến khích.

TPHCM đẩy nhanh chương trình khám sức khỏe miễn phí, hướng đến mục tiêu 100% người dân được khám trong năm 2026.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Anh Dũng - Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM, cho biết nhóm chưa được ghi nhận chủ yếu là công nhân, người lao động và một bộ phận sinh viên, học viên. Tỷ lệ sinh viên, học viên được khám hiện mới đạt hơn 40%, một phần do nhiều trường vừa hoàn thành công tác tuyển sinh trong tháng 10.

Để đẩy nhanh tiến độ, Sở Y tế đề xuất Liên đoàn Lao động thành phố chủ trì, phối hợp Sở Nội vụ và Ban Quản lý các khu chế xuất, khu công nghệ vận động công đoàn cơ sở, người sử dụng lao động tổ chức khám sức khỏe cho công nhân. Các doanh nghiệp cần đăng ký kế hoạch và cam kết thời hạn hoàn thành ngay trong tháng 11.

Đối với người dân trong độ tuổi từ 18-60 tại khu dân cư, chính quyền phường, xã tiếp tục tổ chức các điểm khám lưu động tại chợ, khu nhà trọ, bến bãi; linh hoạt triển khai vào buổi tối và ngày nghỉ để tạo điều kiện cho người dân tham gia.