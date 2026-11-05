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MC Khánh Vy dẫn chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026

Ngọc Ánh

TPO - Từng dẫn chung kết Hoa hậu Việt Nam 2024 tại Huế, MC Đức Bảo tiếp tục đảm nhận vai trò dẫn dắt đêm thi quyết định của Hoa hậu Việt Nam 2026. Đồng hành với anh là MC Khánh Vy, gương mặt quen thuộc của VTV.

MC Đức Bảo và Khánh Vy dẫn dắt đêm chung kết toàn quốc diễn ra ngày 7/11 tại Hải Phòng. Sự kết hợp giữa hai người dẫn chương trình nổi bật của VTV được kỳ vọng mang đến không khí trẻ trung, chuyên nghiệp cho đêm hội nhan sắc.

Với Đức Bảo, đây là lần trở lại sân khấu Hoa hậu Việt Nam sau khi anh đảm nhận vai trò MC tại chung kết cuộc thi năm 2024 ở Huế. Kinh nghiệm dẫn dắt mùa thi trước giúp nam MC có sự am hiểu nhất định về tính chất chương trình, từ phần trình diễn đến thời điểm công bố kết quả và trao danh hiệu.

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MC Đức Bảo từng dẫn dắt Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2024 tại TP Huế.

Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam cũng mang ý nghĩa sâu sắc với Đức Bảo, bởi đây chính là nơi khởi đầu hành trình dẫn dắt các cuộc thi sắc đẹp của anh. MC Đức Bảo lần đầu đảm nhiệm vai trò MC chung kết Hoa hậu Việt Nam vào năm 2016.

Đức Bảo là gương mặt quen thuộc của Đài Truyền hình Việt Nam, từng đảm nhận nhiều chương trình như Đường lên đỉnh Olympia, Chúng tôi là chiến sĩ, Giai điệu tự hào và Cà phê sáng với VTV3.

Anh giành danh hiệu Quán quân Én vàng 2013, đồng thời được vinh danh ở hạng mục Biên tập viên - Dẫn chương trình ấn tượng tại VTV Awards 2022. Nam MC được biết đến với lối dẫn chỉn chu, khả năng xử lý tình huống và kinh nghiệm làm việc trên những sân khấu lớn.

Tháng 10, Đức Bảo tiếp tục nhận nhiệm vụ dẫn dắt chương trình Vua tiếng Việt mùa 7, thay thế MC Sơn Lâm.

Đồng hành với Đức Bảo tại chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 là MC Khánh Vy. Sinh năm 1999, cô tốt nghiệp Học viện Ngoại giao và được khán giả biết đến từ những video thể hiện khả năng nói nhiều ngoại ngữ.

Khánh Vy từng bước xây dựng sự nghiệp dẫn chương trình tại VTV, nổi bật với vai trò MC Đường lên đỉnh Olympia. Bên cạnh công việc truyền hình, cô thường xuyên tham gia những hoạt động liên quan đến giáo dục, ngoại ngữ và phát triển kỹ năng dành cho giới trẻ. Khánh Vy được yêu mến nhờ lối dẫn tự nhiên, gần gũi, phù hợp với khán giả trẻ.

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Khánh Vy và Đức Bảo cũng từng có kinh nghiệm dẫn chung khi xuất hiện trong chương trình chào năm mới 2026 Bản giao hưởng Việt Nam của VTV.

Đáng chú ý, Khánh Vy từng hai năm liên tiếp được lựa chọn là đại sứ Ngày Thẻ Việt Nam. Vì vậy, việc góp mặt tại chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 đánh dấu thêm một lần nữ MC đồng hành sự kiện do Báo Tiền Phong tổ chức.

Khánh Vy và Đức Bảo cũng từng có kinh nghiệm dẫn chung khi cùng xuất hiện trong chương trình chào năm mới 2026 Bản giao hưởng Việt Nam của VTV. Ở chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026, cả hai sẽ đảm nhận nhiệm vụ kết nối các phần thi, tiết mục nghệ thuật và những thời khắc quan trọng trong đêm chung kết.

Đêm chung kết toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2026 dự kiến diễn ra lúc 20h ngày 7/11 tại Quảng trường Danh Vọng, Khu du lịch quốc tế Đồi Rồng, phường Đồ Sơn, TP Hải Phòng.

Chương trình có sự góp mặt của các nghệ sĩ khách mời như Minh Hằng, Văn Mai Hương, MAIQUINN, Minh Ngọc và S.T Sơn Thạch.

Tại đêm thi quyết định, 25 thí sinh tiếp tục tranh tài để tìm ra chủ nhân vương miện Hoa hậu Việt Nam 2026. Bên cạnh những phần trình diễn, phần thi ứng xử được chờ đợi khi các người đẹp có cơ hội thể hiện kiến thức, quan điểm sống và bản lĩnh trước công chúng.

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#Đức Bảo #Khánh Vy #Hoa hậu Việt Nam 2026 #chung kết Hoa hậu Việt Nam #MC VTV #Hải Phòng #Báo Tiền Phong

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