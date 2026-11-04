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Hoa hậu

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Lộ diện nhóm dẫn đầu bình chọn danh hiệu đại sứ Hoa hậu Việt Nam 2026

Ngọc Ánh

TPO - Kết quả bình chọn bốn hạng mục Đại sứ ở cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026, xác định 5 thí sinh dẫn đầu mỗi bảng xếp hạng đã lộ diện. Những người đẹp này tiếp tục được đánh giá để lựa chọn chủ nhân các danh hiệu, công bố trong đêm chung kết ngày 7/11 tại TP Hải Phòng.

Sau thời gian mở cổng bình chọn trên nền tảng LaSoong.com, cuộc đua giành các danh hiệu đại sứ Hoa hậu Việt Nam 2026 đã khép lại. Bốn hạng mục gồm Đại sứ Nhân ái, Đại sứ Du lịch và Môi trường, Đại sứ Thời trang và Thể thao, Đại sứ Truyền thông và Nghệ thuật.

Theo thể lệ, 5 thí sinh nhận được số phiếu cao nhất ở mỗi hạng mục sẽ được đưa vào danh sách để Ban tổ chức tiếp tục xem xét, đánh giá. Kết quả bình chọn không đồng nghĩa với việc thí sinh dẫn đầu chắc chắn giành danh hiệu.

Ở hạng mục Đại sứ Nhân ái, Trần Xuân Khánh Linh (SBD 818) dẫn đầu với 59.897 phiếu.

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Thí sinh Trần Xuân Khánh Linh đến từ TPHCM đang được bình chọn nhiều nhất ở hạng mục Đại sứ Nhân ái.

Xếp thứ hai là Đinh Diệu Anh (SBD 186) với 19.347 phiếu. Ba vị trí tiếp theo thuộc về Vũ Hồng Hạnh (SBD 378) với 13.511 phiếu, Nguyễn Thái Anh Thư (SBD 582) với 13.417 phiếu và Bùi Mai Linh (SBD 510) với 12.259 phiếu.

Đây là hạng mục nhận được nhiều sự chú ý bởi thí sinh giành danh hiệu Đại sứ Nhân ái sẽ được đặc cách vào Top 10 chung cuộc Hoa hậu Việt Nam 2026.

Tuy nhiên, chủ nhân danh hiệu chưa được xác định. Ban tổ chức tiếp tục đánh giá hành trình của năm thí sinh, từ phẩm chất, nỗ lực cá nhân đến những đóng góp và dấu ấn thực tế trong các hoạt động hướng đến cộng đồng.

Tại hạng mục Đại sứ Du lịch và Môi trường, Vũ Hồng Hạnh (SBD 378) đứng đầu với 13.211 phiếu. Theo sau là Phạm Lê Ái Linh (SBD 826) với 12.334 phiếu, Lê Phương Nghi (SBD 031) với 5.152 phiếu, Hoàng Thị Hà Phương (SBD 693) với 4.983 phiếu và Tạ Thị Hoa (SBD 618) với 4.390 phiếu.

Vũ Hồng Hạnh tiếp tục dẫn đầu hạng mục Đại sứ Thời trang và Thể thao với 16.523 phiếu. Bốn thí sinh còn lại trong Top 5 gồm Nguyễn Yến Trang (SBD 362) với 13.123 phiếu, Đinh Diệu Anh (SBD 186) với 12.155 phiếu, Nguyễn Thị Thúy Linh (SBD 856) với 11.113 phiếu và Phạm Vân Hà (SBD 638) với 4.658 phiếu.

Ở hạng mục Đại sứ Truyền thông và Nghệ thuật, Nguyễn Thị Thúy Linh (SBD 856) giành vị trí dẫn đầu với 25.444 phiếu.

Nguyễn Yến Trang (SBD 362) xếp thứ hai với 14.002 phiếu. Các vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về Vũ Thị Khánh Vi (SBD 090) với 9.938 phiếu, Đinh Hoàng Gia Linh (SBD 116) với 7.329 phiếu và Hoàng Thị Hà Phương (SBD 693) với 5.861 phiếu.

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Nguyễn Yến Trang góp mặt trong nhóm 5 thí sinh được bình chọn nhiều nhất cho danh hiệu Đại sứ Truyền thông và Nghệ thuật.

Tương tự các hạng mục khác, kết quả bình chọn là cơ sở để Ban tổ chức tiếp tục xem xét, đánh giá và lựa chọn người phù hợp nhất với danh hiệu.

Sau khi kết thúc bình chọn, Ban tổ chức tiến hành đánh giá toàn diện hành trình của từng thí sinh trong Top 5 mỗi hạng mục, thay vì chỉ căn cứ vào số phiếu nhận được.

Trong đó, danh hiệu Đại sứ Nhân ái có ý nghĩa đặc biệt khi chủ nhân được đặc cách vào Top 10 chung cuộc. Ba danh hiệu Đại sứ Du lịch và Môi trường, Đại sứ Thời trang và Thể thao, Đại sứ Truyền thông và Nghệ thuật cũng mang lại suất vào Top 15 theo thể lệ cuộc thi.

Kết quả chính thức của các danh hiệu sẽ được công bố tại đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026, diễn ra ngày 7/11 tại Khu Du lịch quốc tế Đồi Rồng, Đồ Sơn, TP Hải Phòng.

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#Hoa hậu Việt Nam 2026 #Top 5 đại sứ #bình chọn đại sứ #Đại sứ Nhân ái

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