Hoa hậu Hà Trúc Linh, Á hậu Châu Anh, Vân Nhi trước ngày trao lại vương miện

TPO - Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2024 hội ngộ trên thảm đỏ họp báo trước chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 tại Hà Nội sáng 3/11. Hoa hậu Trúc Linh, Á hậu Châu Anh, Vân Nhi chia sẻ sự hồi hộp khi chỉ còn vài ngày là kết thúc nhiệm kỳ.
TPO - Sáng 3/11, 25 thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 dự buổi họp báo công bố vương miện dành cho người đẹp đăng quang. Sự kiện đánh dấu chặng nước rút của hành trình tìm kiếm chủ nhân danh hiệu Hoa hậu Việt Nam 2026.
TPO - Sẽ làm gì nếu đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2026 ngay trên quê hương Hải Phòng? Trước câu hỏi này, Bùi Mai Linh - nữ sinh Đại học Kinh tế Quốc dân, có IELTS 6.5 - chia sẻ mong muốn bắt đầu dự án nhân ái từ quê nhà, rồi nhân rộng ra toàn quốc.
TPO - Ngày 3/11, Ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2026 tổ chức họp báo chung kết tại Hà Nội, công bố vương miện dành cho người đẹp đăng quang và chia sẻ những thông tin về đêm thi quyết định. Sự kiện đánh dấu chặng nước rút của hành trình tìm kiếm chủ nhân danh hiệu Hoa hậu Việt Nam 2026.
TPO - Sở hữu bảng thành tích học tập nổi bật, Hoa khôi Trường Đại học Ngoại thương Lê Phương Nghi có nhiều trải nghiệm lần đầu tại Hoa hậu Việt Nam 2026. Từng nghe nói về sự cạnh tranh ở các cuộc thi nhan sắc, cô bất ngờ khi tìm thấy “gia đình thứ hai”, học được sự tự tin và bản lĩnh từ những người bạn cùng thi.
TPO - Đơn vị nắm bản quyền Miss Grand Vietnam và Á hậu Ngô Bảo Ngọc quyết định từ bỏ quyền dự thi MGI All Stars mùa hai tại Thái Lan. Nguyên nhân là ông Nawat - Chủ tịch MGI - cho phép Việt Nam có nhiều đại diện được tham gia.
TPO - Từng giành danh hiệu Á khôi 1 Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai và có kinh nghiệm làm vũ công, Mai Thị Yến Nhi vẫn nhận mình nhút nhát, rụt rè. "Đến với Hoa hậu Việt Nam, em có nhiều trải nghiệm, được học hỏi và cơ hội trình diễn ở sân khấu lớn", Yến Nhi nói.
TPO - Biên đạo Khoa Nguyễn cho biết Top 25 Hoa hậu Việt Nam 2026 trình diễn bikini kết hợp phần tay lụa dài trong đêm chung kết 7/11.
TPO - Lê Phương Nghi và Trịnh Ngọc Huyền từng đăng quang hoa khôi trước khi vào Top 25 Hoa hậu Việt Nam 2026. Hai cô gái Gia Lai cùng cao 1,72 m đang vào cuộc đua nước rút cho chung kết.
TPO - Cổng bình chọn 4 danh hiệu Đại sứ Hoa hậu Việt Nam 2026 sẽ đóng vào 23h50 ngày 2/11. Năm thí sinh dẫn đầu mỗi hạng mục được đề cử để ban giám khảo lựa chọn người chiến thắng, trong đó danh hiệu Đại sứ Nhân ái mang đến cơ hội vào thẳng Top 10 cuộc thi.
TPO - Chỉ còn 5 ngày tới chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026, các thí sinh tập luyện từ sáng đến đêm để kịp tiến độ. “Em nhắm mắt là tưởng tượng các động tác đã tập để nhớ bài”, Nguyễn Yến Trang chia sẻ.
TPO - Từ sáng đến đêm, 25 cô gái căng mình trong phòng tập, miệt mài với từng động tác vũ đạo, từng bước di chuyển đội hình. Sau nhiều tháng đồng hành, rèn luyện, các cô gái đang dồn sức cho đêm thi quyết định ngày 7/11 tại Hải Phòng. Ai sẽ chạm tới vương miện Hoa hậu Việt Nam 2026?
TPO - Bùi Mai Linh sở hữu IELTS 6.5, là một trong bốn thí sinh chủ nhà tại Hoa hậu Việt Nam 2026. Nữ sinh Đại học Kinh tế Quốc dân dùng tiếng Anh giới thiệu văn hóa và du lịch quê hương, bày tỏ niềm tự hào khi Hải Phòng đăng cai cuộc thi.
TPO - Thí sinh Lưu Phương Anh xúc động khi nhận nhiều tin nhắn cổ vũ từ người dân Đồ Sơn sau chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026, thậm chí cả những người cô không quen biết. “Tôi nghĩ có thể có 100 người đến cổ vũ tôi ở chung kết”, nữ sinh Hàng hải chia sẻ.
TPO - Tập 4 chương trình truyền hình thực tế Hoa hậu Việt Nam 2026 - Miền Hương Sắc đưa Top 25 đến với những thử thách bảo vệ môi trường tại Đồ Sơn, Hải Phòng. Không chỉ trực tiếp thu gom rác, trồng cây, các thí sinh còn xây dựng dự án cộng đồng nhằm tìm kiếm chủ nhân danh hiệu Đại sứ Du lịch và Môi trường.
TPO - Trước thềm chung kết, khán giả tích cực bình chọn danh hiệu đại sứ Hoa hậu Việt Nam 2026. Các hạng mục đang thu hút hàng chục nghìn lượt bình chọn.
TPO - Ông Phạm Hoàng Tuấn - Phó Chủ tịch Thường trực UBND phường Đồ Sơn - khẳng định rằng cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 lần đầu được tổ chức tại TP Hải Phòng có nhiều hoạt động ý nghĩa, góp phần lan tỏa giá trị nhân văn. Đây cũng là cơ hội để địa phương giới thiệu, quảng bá hình ảnh đất và người Đồ Sơn nói riêng, TP Hải Phòng nói chung đến với bạn bè, du khách.