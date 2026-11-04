Thí sinh Hoa hậu Việt Nam dồn 200% sức lực cho chung kết

TPO - Dậy từ 6h sáng, tập thêm cả giờ nghỉ trưa và buổi tối, thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 dồn sức chuẩn bị cho chung kết ngày 7/11.
TPO - Sau họp báo ngày 3/11, 25 thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 tiếp tục tập luyện cho đêm chung kết. Ngoài hoạt động gắn với bốn trụ cột Nhan sắc - Văn hóa - Trí tuệ - Cống hiến, các thí sinh tập trung hoàn thiện vũ đạo, kỹ năng trình diễn và chuẩn bị cho phần ứng xử, hướng tới đêm thi quyết định ngày 7/11 tại Hải Phòng.
TPO - Á hậu Vân Nhi cho biết cô tin tưởng vào sự tự tin tỏa sáng của bốn cô gái Hải Phòng tại chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026. Cô bày tỏ kỳ vọng một trong bốn cô gái đồng hương với mình mang về chiếc vương miện Hoa hậu Việt Nam 2926 cho quê hương Hải Phòng.
TPO - 25 cô gái dồn sức tập luyện cùng biên đạo Khoa Nguyễn để hoàn thiện từng động tác, đội hình. Trong phòng tập, thí sinh hồi hộp trước đêm thi, háo hức được tỏa sáng.
TPO - Trưởng Ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2026 khẳng định công tác chuẩn bị cho đêm chung kết ngày 7/11 tại Quảng trường Danh Vọng, Khu Du lịch quốc tế Đồi Rồng, Đồ Sơn, TP Hải Phòng đã sẵn sàng. Trong họp báo ngày 3/11 tại Hà Nội, Ban tổ chức công bố vương miện và chia sẻ những thông điệp quan trọng cho đêm chung kết.
TPO - Trước thời khắc kết thúc nhiệm kỳ Hoa hậu Việt Nam 2024, Hà Trúc Linh có nhiều cảm xúc đan xen khi nhìn lại hành trình đã qua. Với cô, giá trị của danh hiệu không chỉ nằm ở cơ hội tranh tài quốc tế mà còn ở trách nhiệm quảng bá hình ảnh đất nước, lan tỏa những giá trị tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam.
TPO - Sáng 3/11 tại Hà Nội, Ban tổ chức cuộc Hoa hậu Việt Nam 2026 công bố vương miện và thông tin về đêm chung kết, dự kiến diễn ra ngày 7/11 tại Quảng trường Danh Vọng, Khu du lịch quốc tế Đồi Rồng, Hải Phòng.
TPO - Cả trăm công nhân thi công xuyên ngày đêm, lắp đặt thiết bị, hoàn thiện các hạng mục để phục vụ chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 diễn ra ngày 7/11 tại Đồi Rồng, Hải Phòng.
TPO - 23h, một số thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 vẫn miệt mài uốn chỉnh từng động tác trong phòng tập. Càng sát chung kết 7/11, lịch tập càng dày, các cô gái nỗ lực theo kịp tiến độ để sẵn sàng cho đêm thi quyết định.
TPO - Tại buổi họp báo chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 sáng 3/11, Ban tổ chức công bố vương miện và quyền trượng mang tên Ngọc liên diệu nhật, được sáng tạo từ hình tượng hoa sen đón ánh dương.
TPO - Nhận câu hỏi về thái độ người trẻ khi gặp thất bại, và câu hỏi giả định không đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2026, Phạm Lê Ái Linh cho rằng đó không phải là sự thất bại, thay vào đó vẫn tự hào, hạnh phúc vì có cơ hội rèn luyện và học hỏi.
TPO - Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2024 hội ngộ trên thảm đỏ họp báo trước chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 tại Hà Nội sáng 3/11. Hoa hậu Trúc Linh, Á hậu Châu Anh, Vân Nhi chia sẻ sự hồi hộp khi chỉ còn vài ngày là kết thúc nhiệm kỳ.
TPO - Sáng 3/11, 25 thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 dự buổi họp báo công bố vương miện dành cho người đẹp đăng quang. Sự kiện đánh dấu chặng nước rút của hành trình tìm kiếm chủ nhân danh hiệu Hoa hậu Việt Nam 2026.
TPO - Sẽ làm gì nếu đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2026 ngay trên quê hương Hải Phòng? Trước câu hỏi này, Bùi Mai Linh - nữ sinh Đại học Kinh tế Quốc dân, có IELTS 6.5 - chia sẻ mong muốn bắt đầu dự án nhân ái từ quê nhà, rồi nhân rộng ra toàn quốc.
TPO - Ngày 3/11, Ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2026 tổ chức họp báo chung kết tại Hà Nội, công bố vương miện dành cho người đẹp đăng quang và chia sẻ những thông tin về đêm thi quyết định. Sự kiện đánh dấu chặng nước rút của hành trình tìm kiếm chủ nhân danh hiệu Hoa hậu Việt Nam 2026.
TPO - Sở hữu bảng thành tích học tập nổi bật, Hoa khôi Trường Đại học Ngoại thương Lê Phương Nghi có nhiều trải nghiệm lần đầu tại Hoa hậu Việt Nam 2026. Từng nghe nói về sự cạnh tranh ở các cuộc thi nhan sắc, cô bất ngờ khi tìm thấy “gia đình thứ hai”, học được sự tự tin và bản lĩnh từ những người bạn cùng thi.
TPO - Đơn vị nắm bản quyền Miss Grand Vietnam và Á hậu Ngô Bảo Ngọc quyết định từ bỏ quyền dự thi MGI All Stars mùa hai tại Thái Lan. Nguyên nhân là ông Nawat - Chủ tịch MGI - cho phép Việt Nam có nhiều đại diện được tham gia.