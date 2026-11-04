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Hoa hậu

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Đương kim Hoa hậu Việt Nam: 'Không thi quốc tế cũng không làm thay đổi giá trị của vương miện'

Duy Nam
Hồng Vĩnh - Trọng Tài - Dương Triều

TPO - Trước thời khắc kết thúc nhiệm kỳ Hoa hậu Việt Nam 2024, Hà Trúc Linh có nhiều cảm xúc đan xen khi nhìn lại hành trình đã qua. Với cô, giá trị của danh hiệu không chỉ nằm ở cơ hội tranh tài quốc tế mà còn ở trách nhiệm quảng bá hình ảnh đất nước, lan tỏa những giá trị tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam.

Ngày 3/11, Hoa hậu Hà Trúc Linh và Á hậu Châu Anh, Vân Nhi tham dự buổi họp báo chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 và công bố vương miện, quyền trượng cho tân hoa hậu.

Tại họp báo, Hà Trúc Linh có dịp chia sẻ về nhiệm kỳ đã qua và những cảm xúc trước khi trao lại vương miện cho người kế nhiệm.

Không thi quốc tế không phải là sự thiệt thòi

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Trúc Linh không xem việc chưa có cơ hội thi quốc tế là điều thiệt thòi với bản thân. Ảnh: Hồng Vĩnh, Trọng Tài.

Tại họp báo, Hà Trúc Linh nhận được hỏi về việc cô là một trong số ít Hoa hậu Việt Nam chưa tham gia cuộc thi sắc đẹp quốc tế trong nhiệm kỳ.

Trúc Linh khẳng định cô luôn trân trọng danh hiệu Hoa hậu Việt Nam và xem đây là niềm vinh dự lớn đối với bản thân.

"Nếu có cơ hội đại diện Việt Nam tham gia một cuộc thi quốc tế, tôi coi đó là may mắn để quảng bá vẻ đẹp của phụ nữ Việt Nam đến bạn bè thế giới. Tuy nhiên, việc có hay không tham gia đấu trường quốc tế không làm thay đổi giá trị cốt lõi của danh hiệu", người đẹp cho biết.

Theo Trúc Linh, người đăng quang Hoa hậu Việt Nam không chỉ mang trên mình một danh hiệu cao quý mà còn nhận trách nhiệm quảng bá hình ảnh đất nước, phụng sự quốc gia và lan tỏa những giá trị tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam.

Trong suốt nhiệm kỳ, hoa hậu cần không ngừng hoàn thiện bản thân, phát huy bốn tiêu chí Nhan sắc - Văn hóa - Trí tuệ - Cống hiến mà cuộc thi đề cao.

"Việc giới thiệu hình ảnh phụ nữ Việt Nam cũng không nhất thiết phải diễn ra trên sân khấu của một cuộc thi sắc đẹp quốc tế. Hoa hậu có thể góp mặt tại các diễn đàn văn hóa, học thuật và nhiều hoạt động khác để giới thiệu vẻ đẹp, trí tuệ và bản sắc Việt Nam", cô nói.

Với Trúc Linh, việc chưa có cơ hội tham gia đấu trường quốc tế còn phụ thuộc vào cơ duyên. Cô sẵn sàng đón nhận nếu có cơ hội phù hợp, nhưng không xem việc chưa thể tham gia là sự thiệt thòi đối với bản thân.

Trong nhiệm kỳ, người đẹp cho biết luôn cố gắng trau dồi kiến thức, học hỏi và hoàn thiện mình để thực hiện tốt trách nhiệm của Hoa hậu Việt Nam. Hành trình ấy cũng sẽ không dừng lại khi nhiệm kỳ kết thúc.

Chia sẻ tại họp báo, nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi - đánh giá Hà Trúc Linh đã nỗ lực thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm của một hoa hậu, dù có nhiệm kỳ ngắn nhất trong lịch sử các kỳ Hoa hậu Việt Nam.

Ông cho rằng khi được trao vương miện, hoa hậu đồng thời nhận một sứ mệnh và trách nhiệm lớn. Đối với cơ hội tham gia các cuộc thi quốc tế, Ban tổ chức sẽ nỗ lực tạo điều kiện để người đẹp đại diện Việt Nam tranh tài tại những đấu trường phù hợp nếu có cơ hội.

Trăn trở trước khi kết thúc nhiệm kỳ

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Hoa hậu Trúc Linh trước khi kết thúc nhiệm kỳ. Ảnh: Dương Triều.
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Trúc Linh trăn trở về khoảnh khắc final walk. Ảnh: Dương Triều.

Hà Trúc Linh cho biết càng đến gần thời điểm kết thúc nhiệm kỳ, cô càng có nhiều cảm xúc đan xen. "Không giống sự hồi hộp trước một cuộc thi mới, lần này tôi vừa buồn, vừa vui, vừa lo lắng khi nghĩ đến khoảnh khắc bước lên sân khấu, nói những lời cuối cùng với tư cách đương kim Hoa hậu Việt Nam", cô chia sẻ.

Những ngày qua, Trúc Linh dành nhiều thời gian nhìn lại hành trình của mình, tìm kiếm những lời lẽ phù hợp để gửi đến khán giả và những người đã đồng hành trong suốt nhiệm kỳ. Với cô, màn final walk không chỉ đánh dấu thời khắc khép lại một chặng đường mà còn là dịp nhìn lại những trải nghiệm, tình cảm và trách nhiệm gắn với danh hiệu.

Nhắc lại mùa tổ chức năm 2024, Trúc Linh nhớ đó là một năm có nhiều kỷ niệm đặc biệt. Lần đầu tiên, cô chứng kiến đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam phải dời lịch vì ảnh hưởng của bão lũ. Trong bối cảnh thiên tai gây thiệt hại lớn về người và tài sản, điều khiến cô lo lắng không phải những thay đổi trong lịch trình cuộc thi mà là sự an toàn của mọi người.

"Việc tổ chức một đêm chung kết trên sân khấu lớn đòi hỏi sự chuẩn bị của cả một đội ngũ đông đảo. Khi bão lũ xảy ra, nhiều người vẫn âm thầm làm việc để bảo vệ sân khấu, thu dọn thiết bị, giàn giáo và khẩn trương khắc phục hậu quả, bảo đảm an toàn cho chương trình. Dù ở nơi lưu trú, các thí sinh vẫn thấp thỏm lo cho những người đang làm việc bên ngoài", cô nói.

Một kỷ niệm khác khiến Trúc Linh nhớ mãi là buổi tập luyện trước đêm chung kết tại một ngôi trường ở Huế. Khi chưa có cơ hội tổng duyệt trên sân khấu chính thức, các thí sinh phải tự vẽ sân khấu bằng phấn trên nền sân trường để tập luyện. Mọi người cùng ăn uống, sinh hoạt và tập đi tập lại, gợi nhớ những buổi tập văn nghệ thời tiểu học.

"Với tôi, đó là trải nghiệm vừa thú vị, vừa gợi lại ký ức tuổi thơ, đồng thời giúp các thí sinh có thêm những kỷ niệm gắn bó bên nhau", Trúc Linh bày tỏ.

Trúc Linh nhớ lại, hành trình Hoa hậu Việt Nam 2024 đưa các thí sinh đi qua nhiều tỉnh, thành từ Nam ra Bắc, tham gia hoạt động và ghi hình ngoại cảnh. Có những buổi phỏng vấn, làm việc kéo dài đến sáng, khiến thí sinh chỉ có khoảng một tiếng để ngủ. Trúc Linh từng ngủ quên, phải vội vàng mang theo tài liệu lên xe để tranh thủ ôn lại.

Những ngày tháng vất vả ấy giúp cô có cơ hội tìm hiểu thêm về văn hóa, con người và đời sống ở nhiều vùng đất. Quan trọng hơn, cuộc thi mang đến những người bạn, người chị thân thiết. Sau khi cuộc thi kết thúc, họ vẫn ở bên cạnh, động viên và an ủi nhau.

"Tôi cho rằng đây cũng là một giá trị đáng quý của Hoa hậu Việt Nam, đó là tạo môi trường để các cô gái gặp gỡ, gắn bó và xây dựng tình cảm chị em, phù hợp với tinh thần nhân ái, sẻ chia mà cuộc thi hướng tới", cô nói.

Nhìn lại chặng đường đã qua, Trúc Linh cảm thấy tự hào và trân trọng những trải nghiệm mình có được. Chính những kỷ niệm ấy khiến khoảnh khắc chuẩn bị khép lại nhiệm kỳ trở nên đặc biệt hơn, đồng thời đặt ra cho cô câu hỏi về cách tiếp tục thực hiện trách nhiệm của một hoa hậu sau khi rời sân khấu.

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