Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa hậu

Sân khấu chung kết Hoa hậu Việt Nam tại Quảng trường Danh Vọng sắp hoàn thiện

Quốc Nam - Đỗ Quyên

TPO - Cả trăm công nhân thi công xuyên ngày đêm, lắp đặt thiết bị, hoàn thiện các hạng mục để phục vụ chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 diễn ra ngày 7/11 tại Đồi Rồng, Hải Phòng.

1793629688323-8221834081672928415-8221834081672928415-h.jpg
Chiều 2/11, sân khấu chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 tại Đồi Rồng, Hải Phòng dần thành hình. Công trình bắt đầu thi công từ ngày 26/10.
1793629697475-8221834081672928415-8221834081672928415-h.jpg
Nhìn từ trên cao, sân khấu chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 nằm giữa những dãy nhà, một mặt hướng ra hồ nước, một mặt hướng ra biển nhân tạo.
1793629691511-8221834081672928415-8221834081672928415-h.jpg
1793629702345-8221834081672928415-8221834081672928415-h.jpg
Trong nắng chiều, có thể nhìn rõ sự kết nối giữa không gian biểu diễn và cảnh quan xung quanh.
1793629721447-8221834081672928415-8221834081672928415-h.jpg﻿﻿
1793629677735-8221834081672928415-8221834081672928415-h.jpg
1793629685391-8221834081672928415-8221834081672928415-h.jpg
Các khối giàn giáo dựng nối tiếp, tạo độ cao khác nhau phía sau và hai bên sân khấu. Một số vị trí đã được gắn đèn. Phần khung và lớp trang trí đang được thi công song song.
1793629689353-8221834081672928415-8221834081672928415-h.jpg
1793629701084-8221834081672928415-8221834081672928415-h.jpg
1793629730551-8221834081672928415-8221834081672928415-h.jpg
1793629735244-8221834081672928415-8221834081672928415-h.jpg
Một số công nhân vận chuyển các thanh kim loại tới vị trí lắp dựng. Phía sau là khán đài đã lên khung. Hàng trăm công nhân làm việc xuyên ngày đêm để hoàn thiện công trình trước lịch tập của ê-kíp và thí sinh.
1793629707831-8221834081672928415-8221834081672928415-h.jpg
1793629694213-8221834081672928415-8221834081672928415-h.jpg
1793629676398-8221834081672928415-8221834081672928415-h.jpg
1793629674818-8221834081672928415-8221834081672928415-h.jpg
Ở một vị trí khác, công nhân hàn những thanh kim loại đã xếp thành khung chữ nhật. Xung quanh là các cấu kiện, dây điện và dụng cụ thi công. Công đoạn gia công diễn ra ngay tại công trường, cùng lúc với việc lắp dựng phía trên.
﻿1793629785550-8221834081672928415-8221834081672928415-h.jpg﻿
1793629748926-8221834081672928415-8221834081672928415-h.jpg﻿
﻿1793629687596-8221834081672928415-8221834081672928415-h.jpg
1793629679142-8221834081672928415-8221834081672928415-h.jpg
Các thùng thiết bị được vận chuyển tới khu vực sân khấu. Hạng mục âm thanh được triển khai cùng hệ thống chiếu sáng và tạo hình sân khấu.
1793629742591-8221834081672928415-8221834081672928415-h.jpg
1793629753148-8221834081672928415-8221834081672928415-h.jpg
1793629767176-8221834081672928415-8221834081672928415-h.jpg
1793629755364-8221834081672928415-8221834081672928415-h.jpg
Theo tổng đạo diễn Trần Tú, việc thiết kế sân khấu chung khảo và chung kết đều dựa trên ý tưởng “sân khấu trong sân khấu”, kết nối các lớp tạo hình với cảnh quan bên ngoài để mở rộng chiều sâu và góc nhìn. Không gian rộng cũng giúp ê-kíp bố trí nhiều tuyến di chuyển, khai thác đội hình và các phần trình diễn của thí sinh.
1793629729847-8221834081672928415-8221834081672928415-h.jpg
1793629726438-8221834081672928415-8221834081672928415-h.jpg
1793629719878-8221834081672928415-8221834081672928415-h.jpg
1793629709067-8221834081672928415-8221834081672928415-h.jpg
Dù đối mặt với áp lực vận hành và rủi ro thời tiết, ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam vẫn chọn sân khấu ngoài trời để có không gian dàn dựng quy mô lớn, phát huy lợi thế về âm thanh.

Xem thêm

#sân khấu chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 #Hoa hậu Việt Nam 2026 #Đồi Rồng #Hải Phòng #thi công sân khấu #đạo diễn Trần Tú

Cùng chuyên mục

Thông tin quan trọng về chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026

TPO - Sáng 3/11 tại Hà Nội, Ban tổ chức cuộc Hoa hậu Việt Nam 2026 công bố vương miện và thông tin về đêm chung kết, dự kiến diễn ra ngày 7/11 tại Quảng trường Danh Vọng, Khu du lịch quốc tế Đồi Rồng, Hải Phòng.

23h đêm, thí sinh Hoa hậu Việt Nam vẫn tập luyện

23h đêm, thí sinh Hoa hậu Việt Nam vẫn tập luyện

TPO - 23h, một số thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 vẫn miệt mài uốn chỉnh từng động tác trong phòng tập. Càng sát chung kết 7/11, lịch tập càng dày, các cô gái nỗ lực theo kịp tiến độ để sẵn sàng cho đêm thi quyết định.

Thử thách thí sinh Hải Phòng trả lời ứng xử

Thử thách thí sinh Hải Phòng trả lời ứng xử

TPO - Sẽ làm gì nếu đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2026 ngay trên quê hương Hải Phòng? Trước câu hỏi này, Bùi Mai Linh - nữ sinh Đại học Kinh tế Quốc dân, có IELTS 6.5 - chia sẻ mong muốn bắt đầu dự án nhân ái từ quê nhà, rồi nhân rộng ra toàn quốc.

Hoa khôi Ngoại thương: ‘Hoa hậu Việt Nam tôi luyện bản lĩnh, sự tự tin’

Hoa khôi Ngoại thương: ‘Hoa hậu Việt Nam tôi luyện bản lĩnh, sự tự tin’

TPO - Sở hữu bảng thành tích học tập nổi bật, Hoa khôi Trường Đại học Ngoại thương Lê Phương Nghi có nhiều trải nghiệm lần đầu tại Hoa hậu Việt Nam 2026. Từng nghe nói về sự cạnh tranh ở các cuộc thi nhan sắc, cô bất ngờ khi tìm thấy “gia đình thứ hai”, học được sự tự tin và bản lĩnh từ những người bạn cùng thi.

Á hậu Ngô Bảo Ngọc bỏ thi quốc tế

Á hậu Ngô Bảo Ngọc bỏ thi quốc tế

TPO - Đơn vị nắm bản quyền Miss Grand Vietnam và Á hậu Ngô Bảo Ngọc quyết định từ bỏ quyền dự thi MGI All Stars mùa hai tại Thái Lan. Nguyên nhân là ông Nawat - Chủ tịch MGI - cho phép Việt Nam có nhiều đại diện được tham gia.

Á khôi quê Đồng Nai: 'Học thêm kiến thức mới ở Hoa hậu Việt Nam'

Á khôi quê Đồng Nai: 'Học thêm kiến thức mới ở Hoa hậu Việt Nam'

TPO - Từng giành danh hiệu Á khôi 1 Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai và có kinh nghiệm làm vũ công, Mai Thị Yến Nhi vẫn nhận mình nhút nhát, rụt rè. "Đến với Hoa hậu Việt Nam, em có nhiều trải nghiệm, được học hỏi và cơ hội trình diễn ở sân khấu lớn", Yến Nhi nói.

Sắp đóng cổng bình chọn 4 danh hiệu đại sứ Hoa hậu Việt Nam 2026

Sắp đóng cổng bình chọn 4 danh hiệu đại sứ Hoa hậu Việt Nam 2026

TPO - Cổng bình chọn 4 danh hiệu Đại sứ Hoa hậu Việt Nam 2026 sẽ đóng vào 23h50 ngày 2/11. Năm thí sinh dẫn đầu mỗi hạng mục được đề cử để ban giám khảo lựa chọn người chiến thắng, trong đó danh hiệu Đại sứ Nhân ái mang đến cơ hội vào thẳng Top 10 cuộc thi.

Hậu trường lội bùn, nhặt rác trên biển của 25 thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026

Hậu trường lội bùn, nhặt rác trên biển của 25 thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026

TPO - Tập 4 chương trình truyền hình thực tế Hoa hậu Việt Nam 2026 - Miền Hương Sắc đưa Top 25 đến với những thử thách bảo vệ môi trường tại Đồ Sơn, Hải Phòng. Không chỉ trực tiếp thu gom rác, trồng cây, các thí sinh còn xây dựng dự án cộng đồng nhằm tìm kiếm chủ nhân danh hiệu Đại sứ Du lịch và Môi trường.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe