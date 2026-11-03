Sân khấu chung kết Hoa hậu Việt Nam tại Quảng trường Danh Vọng sắp hoàn thiện

TPO - Nhận câu hỏi về thái độ người trẻ khi gặp thất bại, và câu hỏi giả định không đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2026, Phạm Lê Ái Linh cho rằng đó không phải là sự thất bại, thay vào đó vẫn tự hào, hạnh phúc vì có cơ hội rèn luyện và học hỏi.