Sân khấu chung kết Hoa hậu Việt Nam tại Quảng trường Danh Vọng sắp hoàn thiện

TPO - Cả trăm công nhân thi công xuyên ngày đêm, lắp đặt thiết bị, hoàn thiện các hạng mục để phục vụ chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 diễn ra ngày 7/11 tại Đồi Rồng, Hải Phòng.
TPO - Sáng 3/11 tại Hà Nội, Ban tổ chức cuộc Hoa hậu Việt Nam 2026 công bố vương miện và thông tin về đêm chung kết, dự kiến diễn ra ngày 7/11 tại Quảng trường Danh Vọng, Khu du lịch quốc tế Đồi Rồng, Hải Phòng.
TPO - 23h, một số thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 vẫn miệt mài uốn chỉnh từng động tác trong phòng tập. Càng sát chung kết 7/11, lịch tập càng dày, các cô gái nỗ lực theo kịp tiến độ để sẵn sàng cho đêm thi quyết định.
TPO - Tại buổi họp báo chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 sáng 3/11, Ban tổ chức công bố vương miện và quyền trượng mang tên Ngọc liên diệu nhật, được sáng tạo từ hình tượng hoa sen đón ánh dương.
TPO - Nhận câu hỏi về thái độ người trẻ khi gặp thất bại, và câu hỏi giả định không đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2026, Phạm Lê Ái Linh cho rằng đó không phải là sự thất bại, thay vào đó vẫn tự hào, hạnh phúc vì có cơ hội rèn luyện và học hỏi.
TPO - Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2024 hội ngộ trên thảm đỏ họp báo trước chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 tại Hà Nội sáng 3/11. Hoa hậu Trúc Linh, Á hậu Châu Anh, Vân Nhi chia sẻ sự hồi hộp khi chỉ còn vài ngày là kết thúc nhiệm kỳ.
TPO - Sáng 3/11, 25 thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 dự buổi họp báo công bố vương miện dành cho người đẹp đăng quang. Sự kiện đánh dấu chặng nước rút của hành trình tìm kiếm chủ nhân danh hiệu Hoa hậu Việt Nam 2026.
TPO - Sẽ làm gì nếu đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2026 ngay trên quê hương Hải Phòng? Trước câu hỏi này, Bùi Mai Linh - nữ sinh Đại học Kinh tế Quốc dân, có IELTS 6.5 - chia sẻ mong muốn bắt đầu dự án nhân ái từ quê nhà, rồi nhân rộng ra toàn quốc.
TPO - Ngày 3/11, Ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2026 tổ chức họp báo chung kết tại Hà Nội, công bố vương miện dành cho người đẹp đăng quang và chia sẻ những thông tin về đêm thi quyết định. Sự kiện đánh dấu chặng nước rút của hành trình tìm kiếm chủ nhân danh hiệu Hoa hậu Việt Nam 2026.
TPO - Sở hữu bảng thành tích học tập nổi bật, Hoa khôi Trường Đại học Ngoại thương Lê Phương Nghi có nhiều trải nghiệm lần đầu tại Hoa hậu Việt Nam 2026. Từng nghe nói về sự cạnh tranh ở các cuộc thi nhan sắc, cô bất ngờ khi tìm thấy “gia đình thứ hai”, học được sự tự tin và bản lĩnh từ những người bạn cùng thi.
TPO - Đơn vị nắm bản quyền Miss Grand Vietnam và Á hậu Ngô Bảo Ngọc quyết định từ bỏ quyền dự thi MGI All Stars mùa hai tại Thái Lan. Nguyên nhân là ông Nawat - Chủ tịch MGI - cho phép Việt Nam có nhiều đại diện được tham gia.
TPO - Á hậu Châu Anh, Vân Nhi, người đẹp Hồ Ngọc Phương Linh, Miss Golf Lê Thanh Tú gửi lời chúc tới hàng trăm golfer sẽ thi đấu tại Giải Vô địch Golf Quốc gia năm 2026 - Cúp VinFast trong khuôn khổ Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X.
TPO - Từng giành danh hiệu Á khôi 1 Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai và có kinh nghiệm làm vũ công, Mai Thị Yến Nhi vẫn nhận mình nhút nhát, rụt rè. "Đến với Hoa hậu Việt Nam, em có nhiều trải nghiệm, được học hỏi và cơ hội trình diễn ở sân khấu lớn", Yến Nhi nói.
TPO - Biên đạo Khoa Nguyễn cho biết Top 25 Hoa hậu Việt Nam 2026 trình diễn bikini kết hợp phần tay lụa dài trong đêm chung kết 7/11.
TPO - Lê Phương Nghi và Trịnh Ngọc Huyền từng đăng quang hoa khôi trước khi vào Top 25 Hoa hậu Việt Nam 2026. Hai cô gái Gia Lai cùng cao 1,72 m đang vào cuộc đua nước rút cho chung kết.
TPO - Cổng bình chọn 4 danh hiệu Đại sứ Hoa hậu Việt Nam 2026 sẽ đóng vào 23h50 ngày 2/11. Năm thí sinh dẫn đầu mỗi hạng mục được đề cử để ban giám khảo lựa chọn người chiến thắng, trong đó danh hiệu Đại sứ Nhân ái mang đến cơ hội vào thẳng Top 10 cuộc thi.
TPO - Tập 4 chương trình truyền hình thực tế Hoa hậu Việt Nam 2026 - Miền Hương Sắc đưa Top 25 đến với những thử thách bảo vệ môi trường tại Đồ Sơn, Hải Phòng. Không chỉ trực tiếp thu gom rác, trồng cây, các thí sinh còn xây dựng dự án cộng đồng nhằm tìm kiếm chủ nhân danh hiệu Đại sứ Du lịch và Môi trường.