Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance phát biểu bất thường sau thất bại lịch sử

Bình Giang

TPO - Phó Tổng thống Mỹ JD Vance vừa cho thấy ông không muốn liên quan đến cuộc chiến chống Iran của Tổng thống Donald Trump. Ông đặt câu hỏi liệu cuộc chiến có đáng phải trả giá hay không, cho rằng đây là nguyên nhân khiến đảng Cộng hòa thất bại trong cuộc bầu cử giữa kỳ.

jd-vance.jpg
Phó Tổng thống Mỹ JD Vance. (Ảnh: AP)

Quan điểm được cho là bất thường của ông Vance trong một bài đăng trên mạng xã hội X có thể khiến các tính toán của ông Trump trở nên phức tạp hơn, trong bối cảnh nhà lãnh đạo Mỹ vẫn đang cân nhắc việc nối lại các hoạt động tác chiến quy mô lớn nhằm vào Iran. Reuters dẫn lời các quan chức Mỹ cho biết, phương án này vẫn đang được xem xét.

Phát biểu trên cũng làm dấy lên câu hỏi về triển vọng chính trị của các quan chức cấp cao Lầu Năm Góc, đặc biệt là Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth. Ông Trump từng nói ông Hegseth là một trong những người sớm ủng hộ cuộc chiến.

“Lý do chúng ta thất bại là cuộc chiến. Nếu các bạn muốn lập luận rằng cuộc chiến là xứng đáng, rằng việc mất Thượng viện trong 6 năm tới là xứng đáng, thì cứ việc nói như vậy”, ông Vance viết trên X.

Ông Vance - được coi là ứng cử viên tổng thống hàng đầu cho cuộc chạy đua năm 2028 - cũng nói rằng khuyến nghị trước đó về việc chấm dứt chiến tranh là “lời khuyên đúng đắn”.

Khi được hỏi về phát biểu của ông Vance, Tổng thống Trump nói với báo chí rằng những phát biểu đó là tốt. “Tôi biết ông ấy cảm thấy thế nào về vấn đề này”, ông Trump nói. Tuy nhiên, ông Trump vẫn bảo vệ chiến dịch quân sự: “Chúng ta đã ngăn họ sở hữu vũ khí hạt nhân”.

Một cố vấn Nhà Trắng nói với Reuters rằng một số quan chức và nhân viên bên trong Nhà Trắng coi bài đăng của ông Vance là dấu hiệu cho thấy ông đang tách biệt quan điểm về chính sách đối ngoại với tổng thống, đồng thời công khai thừa nhận cuộc chiến đã gây ra những hệ quả kinh tế trong nước.

Ngày 3/11, đảng Dân chủ giành quyền kiểm soát cả Thượng viện lẫn Hạ viện, làm nên chiến thắng áp đảo tại những nơi vốn là thành trì của đảng Cộng hòa, lần đầu tiên sau nhiều thế hệ.

Cử tri tại những khu vực vốn bảo thủ, những người đã giúp đưa ông Trump trở lại nắm quyền cách đây chỉ 2 năm, đã quay sang ủng hộ đảng Dân chủ. Nguyên nhân được xác định là nỗi thất vọng sâu sắc về cuộc chiến của Mỹ ở Iran, nỗi lo về chi phí sinh hoạt đắt đỏ và bất mãn với cách ông Trump điều hành đất nước.

Tiếp tục bế tắc

Ông Vance giảm nhẹ bất đồng với ông Trump, cho biết chính tổng thống cũng thừa nhận cuộc chiến với Iran khiến đảng Cộng hòa mất lợi thế trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Tuy nhiên, ông Trump diễn đạt thận trọng hơn, cho rằng cuộc chiến với Iran chỉ là một trong nhiều nguyên nhân dẫn đến thất bại bầu cử.

“Tôi đã làm điều đúng đắn. Nếu làm lại, tôi sẽ làm như vậy”, ông Trump nói với Wall Street Journal.

Ngoại trưởng Marco Rubio, người có thể trở thành đối thủ của ông Vance trong cuộc đua năm 2028, vẫn giữ im lặng kể từ sau cuộc bầu cử giữa kỳ.

Ông Trump cùng Israel phát động cuộc chiến với Iran vào ngày 28/2, dự đoán đây sẽ là một cuộc xung đột ngắn ngủi có thể thay đổi chính quyền Iran mà ông gọi là “kẻ bắt nạt Trung Đông”.

Mặc dù hàng loạt đòn tấn công của Mỹ và Israel đã giáng những đòn chí mạng vào quân đội Iran và các cơ sở lưu trữ vũ khí ngầm của nước này, nhưng tình hình sau đó rơi vào bế tắc. Iran đã khôi phục một phần kho vũ khí được chôn giấu và duy trì quyền kiểm soát eo biển Hormuz, làm gia tăng lo ngại về nguồn cung dầu mỏ toàn cầu.

Theo 2 nguồn tin, trong bối cảnh chưa có lối thoát rõ ràng khỏi cuộc xung đột, tuần trước ông Trump đã được Đô đốc Brad Cooper – tư lệnh Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM), báo cáo về các phương án nối lại hoạt động tác chiến.

Tuy nhiên, các đánh giá tình báo của Mỹ trong những tháng gần đây cho thấy việc nối lại không kích sẽ không làm thay đổi căn bản lập trường đàm phán của Tehran hoặc dẫn đến thay đổi chế độ.

Theo Reuters

Xem thêm

#JD Vance #Bầu cử giữa kỳ #Bầu cử Mỹ #Đảng Cộng hoà #Tổng thống Trump

Cùng chuyên mục

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth. Ảnh: The Christian Science Monitor

Ông Trump trước Quốc hội đối lập: Hai năm cuối nhiệm kỳ đầy sóng gió

TPO - Đảng Dân chủ giành quyền kiểm soát cả Hạ viện và Thượng viện trong cuộc bầu cử giữa kỳ ngày 3/11, đặt Tổng thống Donald Trump trước một thách thức quyền lực lớn. Khi chương trình nghị sự MAGA (Làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại) không còn nhận được sự hậu thuẫn của Quốc hội, Nhà Trắng có thể chuyển sang dựa nhiều hơn vào quyền hành pháp, trong khi đối đầu chính trị, điều tra và nguy cơ đình trệ ngân sách gia tăng.

Vì sao Thái Lan khuyến cáo người dân chuẩn bị 'túi sinh tồn 72 giờ'?

Vì sao Thái Lan khuyến cáo người dân chuẩn bị 'túi sinh tồn 72 giờ'?

TPO - Trước những cảnh báo khẩn cấp từ nhiều quốc gia, Thái Lan khuyến cáo người dân chuẩn bị túi đồ thiết yếu đủ dùng trong 72 giờ đầu tiên khi xảy ra thảm họa, đồng thời nhấn mạnh đây là biện pháp phòng ngừa, không phải dấu hiệu cho thấy nguy cơ chiến tranh cận kề.

Nga và các nước phản ứng với kết quả bầu cử giữa kỳ Mỹ

Nga và các nước phản ứng với kết quả bầu cử giữa kỳ Mỹ

TPO - Các chính phủ và chính trị gia trên khắp thế giới đã lên tiếng thể hiện quan điểm về chiến thắng của đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ - kết quả có thể tạo ra những tác động lớn đối với thương mại, an ninh và giá năng lượng toàn cầu.

Tướng Iran công bố kế hoạch 5 điểm khôi phục an ninh khu vực

Tướng Iran công bố kế hoạch 5 điểm khôi phục an ninh khu vực

TPO - Thiếu tướng Ali Abdollahi, Tham mưu trưởng Lực lượng vũ trang Iran, vừa công bố khuôn khổ 5 điểm nhằm thiết lập trật tự an ninh mới tại Tây Á, trong đó đề xuất thành lập cơ chế Hormuz khu vực và chấm dứt sự hiện diện, can thiệp của các lực lượng nước ngoài.

Bảo tháp chùa ở Chiang Mai đổ sập

TPO - Một phần bảo tháp tại chùa Wat Mai Nong Hoi, tỉnh Chiang Mai (Thái Lan), bất ngờ đổ sập vào sáng 3/11. Sự cố không gây thương vong, nhưng khiến công trình hư hại nghiêm trọng, chính quyền địa phương khẩn cấp phong tỏa khu vực.

Cựu Bộ trưởng Nội vụ Mỹ Deb Haaland (giơ tay) được dự báo giành chiến thắng trong cuộc đua thống đốc bang New Mexico, trở thành thống đốc người Mỹ bản địa đầu tiên trong lịch sử nước Mỹ. Ảnh: NBC News

Bầu cử giữa kỳ Mỹ: Những ứng viên làm nên lịch sử

TPO - Bà Keisha Lance Bottoms được dự báo trở thành nữ thống đốc da màu đầu tiên của Mỹ, trong khi các chiến thắng mang tính lịch sử khác mở rộng sự hiện diện của người Mỹ bản địa, phụ nữ gốc Latinh và cộng đồng LGBTQ+ trong bộ máy chính quyền.

Triều Tiên phát tín hiệu lạnh nhạt với Mỹ

Triều Tiên phát tín hiệu lạnh nhạt với Mỹ

TPO - Em gái quyền lực của Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un vừa phát đi tín hiệu cho thấy Bình Nhưỡng không mấy quan tâm đến việc nối lại đối thoại với Washington, khi tuyên bố rằng Triều Tiên “không cần phải ngồi đối diện với những kẻ không đáng tin cậy và thù địch như vậy”.

Cháy lớn khách sạn nằm trên tuyến leo núi Everest ở Nepal

TPO - Một khách sạn nổi tiếng tại Dingboche, Nepal, trên tuyến đường trekking đến Trại Căn cứ Everest, đã bị thiêu rụi hoàn toàn sau khi một bình gas trong bếp phát nổ. Toàn bộ khách và nhân viên được sơ tán an toàn, không ghi nhận thương vong.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe