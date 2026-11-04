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Việt Nam đề nghị Trung Quốc đẩy nhanh tiến độ 3 dự án hợp tác đường sắt

Bình Giang

TPO - Trong cuộc hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đề nghị hai bên đẩy nhanh tiến độ 3 dự án hợp tác đường sắt, xây dựng cửa khẩu thông minh, thúc đẩy thương mại cân bằng, bền vững.

Chiều 4/11, nhân dịp dự Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao hợp tác Mekong - Lan Thương tại Bắc Kinh, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung hội đàm với Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Công tác Đối ngoại Trung ương, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị.

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Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung với Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị. Ảnh: VOV

Tại hội đàm, hai bên khẳng định coi trọng mối quan hệ giữa hai nước, bày tỏ vui mừng trước những tiến triển tích cực, toàn diện và thực chất của quan hệ hai Đảng, hai nước thời gian qua, thể hiện nổi bật qua việc Tổng Bí thư, Chủ tịch Việt Nam Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đã có 3 chuyến thăm lẫn nhau trong 2 năm.

Hai bên nhất trí phối hợp triển khai hiệu quả các thỏa thuận, nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao nhất hai Đảng, hai nước theo định hướng "6 hơn", cũng như phối hợp chuẩn bị và triển khai tốt các hoạt động trao đổi cấp cao, trong đó có Hội nghị cấp cao APEC 2026 và chuẩn bị cho Năm APEC 2027 tại Việt Nam.

Bộ trưởng Lê Hoài Trung chúc mừng Trung Quốc tổ chức thành công Hội nghị Trung ương 5 khóa XX Đảng Cộng sản Trung Quốc; chia sẻ khái quát về những chủ trương, quyết sách, chiến lược lớn của Đảng và một số thành tựu nổi bật về kinh tế - xã hội.

Bộ trưởng đề nghị trong thời gian tới, hai bên tiếp tục thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác thực chất và kết nối chiến lược, nhất là đẩy nhanh tiến độ 3 dự án hợp tác đường sắt, xây dựng cửa khẩu thông minh, mở rộng nhập khẩu nông thủy sản Việt Nam, thúc đẩy thương mại cân bằng, bền vững; tăng cường hợp tác năng lượng, giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, giao lưu nhân dân, phối hợp triển khai hiệu quả Năm hợp tác du lịch Việt Nam - Trung Quốc 2026 - 2027.

Bộ trưởng Vương Nghị chúc mừng Việt Nam tổ chức thành công Hội nghị Trung ương 4 khóa XIV, khẳng định Trung Quốc ủng hộ Việt Nam thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển trong kỷ nguyên mới; bày tỏ tán thành và khẳng định Trung Quốc sẵn sàng cùng Việt Nam tăng cường trao đổi chiến lược, nâng cao hiệu quả các lĩnh vực hợp tác, tăng cường giao lưu nhân dân.

Hai bên nhất trí tiếp tục quản lý tốt đường biên giới trên bộ, xây dựng khu vực biên giới hòa bình, hợp tác, phát triển; kiểm soát bất đồng, giải quyết thỏa đáng vấn đề trên biển bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế, nhất là Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982), đóng góp có trách nhiệm cho hòa bình, hợp tác và phát triển của khu vực và thế giới.

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Cuộc hội đàm giữa hai Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam - Trung Quốc ngày 4/11. Ảnh: VOV

Khu vực Mekong - Lan Thương có nhiều cơ hội phát triển

Cũng trong ngày 4/11, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tham dự và phát biểu tại Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao hợp tác Mekong – Lan Thương (MLC) lần thứ 11 tại Bắc Kinh, Trung Quốc.

Hội nghị có sự tham dự của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Campuchia, Lào, Thái Lan, Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam, Trung Quốc và Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Quốc gia, đầu tư và Quan hệ Kinh tế đối ngoại Myanmar.

Tại hội nghị, các Bộ trưởng đánh giá cao những kết quả tích cực của hợp tác MLC kể từ Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao MLC lần thứ 10 (tháng 8/2025), nhất là việc triển khai Kế hoạch hành động MLC giai đoạn 2023 – 2027, thể hiện rõ nét qua tăng trưởng kim ngạch thương mại cũng như việc triển khai các dự án cụ thể sử dụng Quỹ đặc biệt MLC.

Hợp tác MLC đạt nhiều tiến triển tích cực trong các lĩnh vực như chia sẻ thông tin thủy văn, ứng phó lũ lụt, hạn hán, bảo vệ môi trường, hợp tác thực thi pháp luật, phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, văn hóa, giáo dục và giao lưu nhân dân. Các bộ trưởng nhất trí về một số phương hướng, ưu tiên hợp tác MLC trong giai đoạn tới, nhằm góp phần bảo đảm an ninh, phát triển kinh tế và nâng cao đời sống người dân.

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung nhấn mạnh, mặc dù tình hình thế giới, khu vực có nhiều thách thức, khu vực Mekong - Lan Thương đang đứng trước nhiều cơ hội phát triển. Những chuyển biến mạnh mẽ của khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và tái cấu trúc các chuỗi cung ứng khu vực và toàn cầu đang mở ra không gian phát triển mới, tạo điều kiện để các nước nâng cao năng lực thích ứng, phát huy lợi thế bổ trợ và gia tăng tính kết nối, liên kết.

Về định hướng hợp tác thời gian tới, Bộ trưởng Lê Hoài Trung đề xuất tập trung xây dựng khu vực Mekong – Lan Thương tự cường, đổi mới, tăng cường kết nối khu vực, đẩy mạnh phối hợp giữa MLC và các cơ chế khu vực, cơ chế hợp tác Mekong khác, tăng cường hợp tác trong ứng phó với các thách thức an ninh phi truyền thống và đặt con người ở trung tâm của hợp tác MLC.

Trong khuôn khổ Hội nghị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung cũng đã tiếp xúc với Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Lào Thongsavanh Phomvihane và Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Campuchia Prak Sokhonn.

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#Trung Quốc #Quan hệ Việt - Trung #MLC #Mekong - Lan Thương #Kết nối đường sắt Việt Nam - Trung Quốc

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