Bắt hai cổ đông Công ty Ô Cấp trong vụ lừa đảo hơn 51 tỷ đồng

TPO - Công an TPHCM khởi tố, bắt tạm giam hai cổ đông Công ty Ô Cấp liên quan vụ huy động vốn, chuyển nhượng nền đất tại xã Long Điền, xác định số tiền bị chiếm đoạt hơn 51,8 tỷ đồng.

Ngày 5/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM (Phòng PC01) cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Văn Thanh và Phan Hồng Việt, cùng là cổ đông góp vốn của Công ty cổ phần Phát triển nhà Ô Cấp, về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Công an đọc lệnh khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Văn Thanh và Phan Hồng Việt.

Hai bị can bị điều tra liên quan việc huy động vốn, chuyển nhượng nền đất tại dự án Khu dân cư số 1 - Tây Nam thị trấn Long Điền, nay thuộc xã Long Điền, TPHCM.

Theo kết quả điều tra, trong quá trình triển khai dự án, Hoàng Huy Hiển, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Ô Cấp, cùng Thanh và Việt biết rõ công ty chưa hoàn thiện thủ tục pháp lý, chưa thực hiện xong các hạng mục để đủ điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Thời điểm này, toàn bộ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của dự án đã được thế chấp tại các ngân hàng; đất chưa được chuyển mục đích sử dụng và chưa tách thửa.

Tuy nhiên, các cá nhân trên vẫn thống nhất để Hiển thỏa thuận, ký hợp đồng góp vốn với 262 khách hàng. Cơ quan điều tra xác định, các hợp đồng này thực chất là hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở đối với các nền đất thuộc dự án.

Công ty Ô Cấp đã thu từ 70% đến 100% giá trị hợp đồng, tổng cộng hơn 79,7 tỷ đồng.

Sau khi các nền đất được tách thửa, Hiển và các cổ đông không hoàn thiện thủ tục pháp lý để bàn giao cho khách hàng. Thay vào đó, những người này tiếp tục tổ chức họp, ký biên bản họp HĐQT, thống nhất dùng các nền đất thế chấp tại ngân hàng, bảo đảm cho khoản vay của cá nhân và doanh nghiệp khác.

Cơ quan điều tra xác định số tiền bị chiếm đoạt là hơn 51,8 tỷ đồng. Việc sử dụng tiền không đúng mục đích dẫn đến Công ty Ô Cấp không còn khả năng bàn giao đất cũng như hoàn trả tiền cho khách hàng.

Công ty Ô Cấp được thành lập năm 2001. Trong các năm 2003–2004, doanh nghiệp được UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) giao làm chủ đầu tư dự án nói trên. Theo quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 được phê duyệt điều chỉnh ngày 16/3/2012, dự án có diện tích 416.300 m², gồm hạ tầng kỹ thuật, công trình công cộng, cao ốc văn phòng, khách sạn, căn hộ chung cư, biệt thự và nhà phố liền kề.

Trong quá trình điều tra, Hoàng Huy Hiển đã bị khởi tố, nhưng đã chết vào năm 2025.

Đối với Thanh và Việt, ngày 22/10/2026, cơ quan điều tra ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam. Ngày 26/10, Viện KSND TPHCM phê chuẩn các quyết định và lệnh bắt. Cơ quan điều tra đã thi hành lệnh bắt hai bị can trên.

Vụ án đang được tiếp tục điều tra, làm rõ việc quản lý, sử dụng tài sản của các đối tượng để thu hồi theo quy định.