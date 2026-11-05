Đăng tin 'không thật thà', chủ tài khoản Facebook Thanh Thật Thà bị khởi tố

TPO - Trần Minh Thanh, chủ tài khoản Facebook “Thanh Thật Thà” đăng video dài gần 10 phút, trong đưa ra nhiều nội dung xuyên tạc, sai sự thật, gây ảnh hưởng đến uy tín của một hãng xe công nghệ nên đã bị Công an TPHCM khởi tố.

Ngày 4/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Minh Thanh (sinh năm 1990, thường trú tại phường Tân Sơn Nhì).

Thanh bị khởi tố về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”, quy định tại Điều 331 Bộ luật Hình sự.

Công an đọc lệnh khởi tố Trần Minh Thanh, chủ tài khoản Facebook “Thanh Thật Thà".

Trước đó, Công an TPHCM tiếp nhận kiến nghị của Công ty cổ phần Di chuyển Xanh và Thông minh GSM, đề nghị xác minh, xử lý một tài khoản Facebook đăng video chứa thông tin chưa được kiểm chứng, xuyên tạc, quy kết sai sự thật về hoạt động của doanh nghiệp.

Theo kiến nghị, nội dung video ảnh hưởng đến uy tín, quyền và lợi ích hợp pháp của công ty.

Qua rà soát, Phòng Cảnh sát hình sự xác định tài khoản Facebook “Thanh Thật Thà” do Trần Minh Thanh tạo lập và sử dụng.

Theo cơ quan điều tra, ngày 24/10, Thanh đăng video dài gần 10 phút, có nội dung so sánh, đánh giá các ứng dụng gọi xe công nghệ. Trong video, Thanh đưa ra nhiều nội dung xuyên tạc, sai sự thật, gây ảnh hưởng đến uy tín Công ty GSM.

Làm việc với cơ quan điều tra, Thanh khai đăng video để thu hút người xem, tạo sự chú ý và nhằm kiếm tiền từ Facebook. Tuy nhiên, Thanh chưa được nền tảng này trả tiền do chưa đủ điều kiện.

Từ vụ việc, Công an TPHCM khuyến cáo người sử dụng mạng xã hội kiểm chứng thông tin trước khi phát ngôn, đăng tải, chia sẻ và chịu trách nhiệm về nội dung đưa lên mạng.

Theo cảnh báo của công an, hành vi đăng tải, chia sẻ thông tin bịa đặt, sai sự thật, xâm phạm uy tín, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân có thể bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự, tùy tính chất, mức độ vi phạm.