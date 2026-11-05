Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Đăng tin 'không thật thà', chủ tài khoản Facebook Thanh Thật Thà bị khởi tố

Nguyễn Dũng

TPO - Trần Minh Thanh, chủ tài khoản Facebook “Thanh Thật Thà” đăng video dài gần 10 phút, trong đưa ra nhiều nội dung xuyên tạc, sai sự thật, gây ảnh hưởng đến uy tín của một hãng xe công nghệ nên đã bị Công an TPHCM khởi tố.

Ngày 4/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Minh Thanh (sinh năm 1990, thường trú tại phường Tân Sơn Nhì).

Thanh bị khởi tố về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”, quy định tại Điều 331 Bộ luật Hình sự.

tong-dat-quyet-dinh-va-lenh.jpg
Công an đọc lệnh khởi tố Trần Minh Thanh, chủ tài khoản Facebook “Thanh Thật Thà".

Trước đó, Công an TPHCM tiếp nhận kiến nghị của Công ty cổ phần Di chuyển Xanh và Thông minh GSM, đề nghị xác minh, xử lý một tài khoản Facebook đăng video chứa thông tin chưa được kiểm chứng, xuyên tạc, quy kết sai sự thật về hoạt động của doanh nghiệp.

Theo kiến nghị, nội dung video ảnh hưởng đến uy tín, quyền và lợi ích hợp pháp của công ty.

Qua rà soát, Phòng Cảnh sát hình sự xác định tài khoản Facebook “Thanh Thật Thà” do Trần Minh Thanh tạo lập và sử dụng.

Theo cơ quan điều tra, ngày 24/10, Thanh đăng video dài gần 10 phút, có nội dung so sánh, đánh giá các ứng dụng gọi xe công nghệ. Trong video, Thanh đưa ra nhiều nội dung xuyên tạc, sai sự thật, gây ảnh hưởng đến uy tín Công ty GSM.

Làm việc với cơ quan điều tra, Thanh khai đăng video để thu hút người xem, tạo sự chú ý và nhằm kiếm tiền từ Facebook. Tuy nhiên, Thanh chưa được nền tảng này trả tiền do chưa đủ điều kiện.

Từ vụ việc, Công an TPHCM khuyến cáo người sử dụng mạng xã hội kiểm chứng thông tin trước khi phát ngôn, đăng tải, chia sẻ và chịu trách nhiệm về nội dung đưa lên mạng.

Theo cảnh báo của công an, hành vi đăng tải, chia sẻ thông tin bịa đặt, sai sự thật, xâm phạm uy tín, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân có thể bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự, tùy tính chất, mức độ vi phạm.

Xem thêm

#Trần Minh Thanh #Thanh Thật Thà #Công an TPHCM #Công ty GSM #tin sai sự thật #khởi tố Facebook #Khởi tố chủ tài khoản Facebook “Thanh Thật Thà” vì đăng tin sai sự thật #Khởi tố chủ tài khoản Facebook ‘Thanh Thật Thà’ #thông tin sai sự thật #khởi tố chủ tài khoản Facebook

Cùng chuyên mục

Giám đốc có câu nói viral trên mạng xã hội ‘HDPE là ngon luôn‘ bị bắt vì trốn thuế

Giám đốc có câu nói viral trên mạng xã hội ‘HDPE là ngon luôn‘ bị bắt vì trốn thuế

TPO - Nguyễn Văn Hiến, Giám đốc Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Hiến Tài, nhân vật nổi tiếng trên mạng xã hội với câu nói “HDPE là ngon luôn”, vừa bị Công an tỉnh Hưng Yên khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi trốn thuế. Số tiền thuế bị xác định trốn bước đầu gần 1,9 tỷ đồng.

Đột kích biệt thự ở Đà Nẵng, phát hiện 13 người nước ngoài lập 'hang ổ' lừa đảo xuyên quốc gia

Đột kích biệt thự ở Đà Nẵng, phát hiện 13 người nước ngoài lập 'hang ổ' lừa đảo xuyên quốc gia

TPO - Đột kích căn biệt thự sang trọng tại phường Điện Bàn Đông (TP Đà Nẵng), công an phát hiện 13 người nước ngoài tổ chức đường dây lừa đảo xuyên quốc gia. Nhóm này sử dụng 87 điện thoại, 12 máy tính để giăng bẫy tình cảm, dụ các nạn nhân ở Indonesia chuyển tiền đầu tư rồi chiếm đoạt.

Khu vực chân núi Hòn Dữ phía xã Bắc Khánh Vĩnh.

Cảnh sát đang vây ráp núi Hòn Dữ, truy bắt phạm nhân còn lại Hồ Văn Tình

TPO - Mặc dù khu vực mà Hồ Văn Tình kịp chạy thoát thời điểm bắt được Lữ Văn Toàn sáng 3/11 là rừng núi thôn Cây Cày (xã Bắc Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa), nhưng hiện nơi lực lượng truy bắt đang tập trung vây ráp truy lùng phạm nhân Tình lại là núi Hòn Dữ-khu vực có địa hình cực kỳ hiểm trở.

'Dựa hơi' bí thư tỉnh, cựu Phó giám đốc 'tác động' xin giấy phép, bỏ túi 6 tỷ đồng

'Dựa hơi' bí thư tỉnh, cựu Phó giám đốc 'tác động' xin giấy phép, bỏ túi 6 tỷ đồng

TPO - Nhận tiền để giúp doanh nghiệp xin xuất khẩu quặng sắt, cựu Phó giám đốc một công ty dịch vụ du lịch đã tìm gặp ông Nguyễn Văn Vịnh (thời điểm đó là Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai), rồi tiếp xúc với lãnh đạo UBND tỉnh và Sở Công Thương, để giúp doanh nghiệp được xuất khẩu quặng ra nước ngoài.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe