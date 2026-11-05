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Xuyên đêm cứu sống ngư dân bị thủng dạ dày trên biển

Hoàng Nam

TPO - Đang khai thác hải sản trên biển, một ngư dân bất ngờ đau bụng dữ dội. Được lực lượng biên phòng hỗ trợ đưa vào bờ cấp cứu, bệnh nhân được xác định bị thủng dạ dày và phẫu thuật kịp thời, qua cơn nguy kịch.

Ngày 5/11, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, Đồn Biên phòng Nhật Lệ vừa phối hợp đưa một ngư dân gặp nạn trên biển vào bờ cấp cứu.

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Ông Nhưng được chuyển từ thuyền lên bờ để đưa đi cấp cứu.

Trước đó, lúc 14h30 ngày 4/11, Đồn Biên phòng Nhật Lệ nhận tin ông Hà Nhưng (SN 1970, trú tại Nại Hiên Đông, Sơn Trà, TP Đà Nẵng), thuyền viên tàu cá ĐNa-90778-TS, bị đau bụng dữ dội khi đang khai thác hải sản trên biển.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, đơn vị duy trì liên lạc với tàu cá, cử quân y hướng dẫn sơ cấp cứu, đồng thời huy động lực lượng, phương tiện sẵn sàng tiếp nhận bệnh nhân khi tàu vào gần bờ.

Đến 21h cùng ngày, tổ cứu hộ gồm 8 cán bộ, chiến sĩ sử dụng một thuyền đánh cá của ngư dân Nguyễn Văn Hữu, ở tổ dân phố Bảo Ninh 1, tiếp cận tàu cá, đưa ông Nhưng vào bờ và chuyển đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cuba Đồng Hới cấp cứu.

Qua thăm khám, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị thủng dạ dày và tiến hành phẫu thuật.

Theo thông tin cập nhật sáng 5/11, nhờ được đưa đi cấp cứu và phẫu thuật kịp thời, ông Nhưng đã qua cơn nguy kịch, đang được tiếp tục theo dõi, điều trị hồi phục.

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#cứu ngư dân #thủng dạ dày #Bộ đội Biên phòng #Đồn Biên phòng Nhật Lệ #Hà Nhưng #cấp cứu trên biển

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