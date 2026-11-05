195 năm thành lập tỉnh Tuyên Quang: Người trẻ khát vọng dựng xây quê hương

TPO - Tại lễ kỷ niệm 195 năm Ngày thành lập tỉnh Tuyên Quang, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Huy Ngọc nhấn mạnh truyền thống đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường được hun đúc qua các thế hệ. Tiếp nối tinh thần ấy, đại diện tuổi trẻ các dân tộc trong tỉnh mang đến những góc nhìn về trách nhiệm dựng xây quê hương trong giai đoạn mới, từ chuyển đổi số đến bảo tồn bản sắc văn hóa.

Sáng 4/11, UBND tỉnh Tuyên Quang long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 195 năm Ngày thành lập tỉnh. Dự buổi lễ có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XVI Đỗ Văn Chiến, cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang qua các thời kỳ.

Trình bày diễn văn tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang Phan Huy Ngọc nhấn mạnh, trải qua 195 năm hình thành và phát triển, vùng đất Tuyên Quang đã hun đúc nên truyền thống yêu nước, cách mạng, tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường. Những giá trị ấy được bồi đắp qua quá trình lao động, sáng tạo, xây dựng và bảo vệ quê hương của các thế hệ đồng bào các dân tộc.

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Huy Ngọc phát biểu tại buổi lễ.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh, những thành quả đạt được hôm nay là kết tinh từ công sức, trí tuệ và sự cống hiến bền bỉ của nhiều thế hệ. Đây vừa là niềm tự hào, vừa là nền tảng để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh tiếp tục đoàn kết, vượt qua khó khăn, khai thác tiềm năng, lợi thế, thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trong giai đoạn tới.

Khép lại diễn văn, ông Phan Huy Ngọc nhấn mạnh 195 năm là hành trình của lao động, sáng tạo, dựng xây và bảo vệ quê hương; đồng thời khơi dậy những giá trị tốt đẹp như cần cù, nhân ái, lạc quan và gắn bó cộng đồng. Từ sự tri ân các thế hệ đi trước, ông gửi gắm quyết tâm tiếp tục xây dựng Tuyên Quang ngày càng phát triển.

Một điểm nhấn tại buổi lễ là phát biểu của hai đại diện tuổi trẻ Tuyên Quang. Không chỉ bày tỏ niềm tự hào về truyền thống quê hương, họ còn đề cập những việc người trẻ cần làm để đóng góp vào sự phát triển của tỉnh trong bối cảnh mới.

Với chủ đề “Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo - Động lực bứt phá phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Tuyên Quang trong kỷ nguyên mới”, anh Lê Thành Trung - Ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn, Phó Bí thư Chi đoàn Sở Khoa học và Công nghệ, cho rằng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đang mở ra cơ hội phát triển mới.

Anh Lê Thành Trung - Ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn, Phó Bí thư Chi đoàn Sở Khoa học và Công nghệ, phát biểu tại buổi lễ.

Từ thực tiễn công tác tại bộ phận chuyển đổi số, anh Trung chia sẻ đã tham gia tham mưu xây dựng khung kiến trúc chính quyền số phiên bản 4.0; quy chế quản lý, vận hành, khai thác dữ liệu dùng chung tại Trung tâm Giám sát, điều hành thông minh (IOC) cấp tỉnh; đề xuất phát triển kinh tế số và chương trình thúc đẩy ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big Data) trong quản lý nhà nước, phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026-2030.

Theo anh Trung, sau sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, yêu cầu kết nối, phối hợp và quản trị trên địa bàn rộng hơn đặt ra nhiều nhiệm vụ mới. Vì vậy, cán bộ trẻ cần chủ động làm chủ công nghệ, đề xuất sáng kiến, dám nhận trách nhiệm, đồng thời hỗ trợ người dân, doanh nghiệp tiếp cận các nền tảng số, nhất là ở vùng sâu, vùng xa và khu vực biên giới.

Nếu câu chuyện của anh Trung gắn với công nghệ và quản trị hiện đại, phát biểu của anh Sùng Mạnh Hùng - cán bộ văn hóa xã Đồng Văn, lại mang đến góc nhìn từ chính đời sống vùng cao.

Anh Sùng Mạnh Hùng phát biểu tại buổi lễ.

Là người dân tộc Mông sinh ra và lớn lên trên cao nguyên đá Đồng Văn, anh Hùng kể về tuổi thơ gắn với những dãy núi đá tai mèo, nương ngô bám đá và tiếng kèn Mông giữa núi rừng. Cuộc sống còn nhiều khó khăn, nhưng chính mảnh đất ấy đã hun đúc trong anh nghị lực vượt khó, tình yêu quê hương và niềm tự hào về nguồn cội.

Từ trải nghiệm của mình, anh Hùng cho rằng điều kiện sống và cơ hội phát triển giữa các vùng miền có thể khác nhau, nhưng khó khăn không thể trở thành rào cản khiến người trẻ từ bỏ ước mơ. Thanh niên cần chủ động học tập, làm chủ tri thức, nghề nghiệp, mạnh dạn khởi nghiệp và gắn khát vọng cá nhân với lợi ích gia đình, cộng đồng.

Đáng chú ý, đại diện thanh niên dân tộc Mông nhấn mạnh trách nhiệm gìn giữ bản sắc văn hóa trong quá trình phát triển. Theo anh, bảo tồn truyền thống không có nghĩa là khép mình trước cái mới. Người trẻ cần trân trọng tiếng nói, trang phục, phong tục, di sản văn hóa của các dân tộc; đồng thời bài trừ hủ tục lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh và ứng dụng công nghệ số để quảng bá hình ảnh con người, thiên nhiên, văn hóa Tuyên Quang.

Tiết mục văn nghệ tại lễ kỷ niệm.

Thay mặt tuổi trẻ các dân tộc trong tỉnh, anh Hùng khẳng định quyết tâm tiếp tục học tập, lao động, khởi nghiệp, ứng dụng khoa học công nghệ, tham gia các hoạt động an sinh xã hội và bảo tồn giá trị văn hóa dân tộc. Trong khi đó, anh Trung nhấn mạnh chất lượng công việc và hiệu quả phục vụ người dân phải là thước đo đóng góp của cán bộ trẻ.

Sau 195 năm hình thành và phát triển, Tuyên Quang bước vào chặng đường mới với những thời cơ và yêu cầu mới. Từ quản trị số đến phát triển sinh kế, từ đổi mới sáng tạo đến gìn giữ bản sắc, những người trẻ đang tìm cách tiếp nối truyền thống bằng chính tri thức, trách nhiệm và khát vọng cống hiến của mình.