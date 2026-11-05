Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giới trẻ

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

195 năm thành lập tỉnh Tuyên Quang: Người trẻ khát vọng dựng xây quê hương

Phú Nguyễn

TPO - Tại lễ kỷ niệm 195 năm Ngày thành lập tỉnh Tuyên Quang, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Huy Ngọc nhấn mạnh truyền thống đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường được hun đúc qua các thế hệ. Tiếp nối tinh thần ấy, đại diện tuổi trẻ các dân tộc trong tỉnh mang đến những góc nhìn về trách nhiệm dựng xây quê hương trong giai đoạn mới, từ chuyển đổi số đến bảo tồn bản sắc văn hóa.

Sáng 4/11, UBND tỉnh Tuyên Quang long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 195 năm Ngày thành lập tỉnh. Dự buổi lễ có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XVI Đỗ Văn Chiến, cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang qua các thời kỳ.

Trình bày diễn văn tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang Phan Huy Ngọc nhấn mạnh, trải qua 195 năm hình thành và phát triển, vùng đất Tuyên Quang đã hun đúc nên truyền thống yêu nước, cách mạng, tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường. Những giá trị ấy được bồi đắp qua quá trình lao động, sáng tạo, xây dựng và bảo vệ quê hương của các thế hệ đồng bào các dân tộc.

tp-c_4i7a6978.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Phan Huy Ngọc phát biểu tại buổi lễ.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh, những thành quả đạt được hôm nay là kết tinh từ công sức, trí tuệ và sự cống hiến bền bỉ của nhiều thế hệ. Đây vừa là niềm tự hào, vừa là nền tảng để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh tiếp tục đoàn kết, vượt qua khó khăn, khai thác tiềm năng, lợi thế, thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trong giai đoạn tới.

Khép lại diễn văn, ông Phan Huy Ngọc nhấn mạnh 195 năm là hành trình của lao động, sáng tạo, dựng xây và bảo vệ quê hương; đồng thời khơi dậy những giá trị tốt đẹp như cần cù, nhân ái, lạc quan và gắn bó cộng đồng. Từ sự tri ân các thế hệ đi trước, ông gửi gắm quyết tâm tiếp tục xây dựng Tuyên Quang ngày càng phát triển.

Một điểm nhấn tại buổi lễ là phát biểu của hai đại diện tuổi trẻ Tuyên Quang. Không chỉ bày tỏ niềm tự hào về truyền thống quê hương, họ còn đề cập những việc người trẻ cần làm để đóng góp vào sự phát triển của tỉnh trong bối cảnh mới.

Với chủ đề “Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo - Động lực bứt phá phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Tuyên Quang trong kỷ nguyên mới”, anh Lê Thành Trung - Ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn, Phó Bí thư Chi đoàn Sở Khoa học và Công nghệ, cho rằng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đang mở ra cơ hội phát triển mới.

tp-c_4i7a7008-389.jpg
Anh Lê Thành Trung - Ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn, Phó Bí thư Chi đoàn Sở Khoa học và Công nghệ, phát biểu tại buổi lễ.

Từ thực tiễn công tác tại bộ phận chuyển đổi số, anh Trung chia sẻ đã tham gia tham mưu xây dựng khung kiến trúc chính quyền số phiên bản 4.0; quy chế quản lý, vận hành, khai thác dữ liệu dùng chung tại Trung tâm Giám sát, điều hành thông minh (IOC) cấp tỉnh; đề xuất phát triển kinh tế số và chương trình thúc đẩy ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big Data) trong quản lý nhà nước, phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026-2030.

Theo anh Trung, sau sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, yêu cầu kết nối, phối hợp và quản trị trên địa bàn rộng hơn đặt ra nhiều nhiệm vụ mới. Vì vậy, cán bộ trẻ cần chủ động làm chủ công nghệ, đề xuất sáng kiến, dám nhận trách nhiệm, đồng thời hỗ trợ người dân, doanh nghiệp tiếp cận các nền tảng số, nhất là ở vùng sâu, vùng xa và khu vực biên giới.

Nếu câu chuyện của anh Trung gắn với công nghệ và quản trị hiện đại, phát biểu của anh Sùng Mạnh Hùng - cán bộ văn hóa xã Đồng Văn, lại mang đến góc nhìn từ chính đời sống vùng cao.

tp-c_hunghagiang.jpg
Anh Sùng Mạnh Hùng phát biểu tại buổi lễ.

Là người dân tộc Mông sinh ra và lớn lên trên cao nguyên đá Đồng Văn, anh Hùng kể về tuổi thơ gắn với những dãy núi đá tai mèo, nương ngô bám đá và tiếng kèn Mông giữa núi rừng. Cuộc sống còn nhiều khó khăn, nhưng chính mảnh đất ấy đã hun đúc trong anh nghị lực vượt khó, tình yêu quê hương và niềm tự hào về nguồn cội.

Từ trải nghiệm của mình, anh Hùng cho rằng điều kiện sống và cơ hội phát triển giữa các vùng miền có thể khác nhau, nhưng khó khăn không thể trở thành rào cản khiến người trẻ từ bỏ ước mơ. Thanh niên cần chủ động học tập, làm chủ tri thức, nghề nghiệp, mạnh dạn khởi nghiệp và gắn khát vọng cá nhân với lợi ích gia đình, cộng đồng.

Đáng chú ý, đại diện thanh niên dân tộc Mông nhấn mạnh trách nhiệm gìn giữ bản sắc văn hóa trong quá trình phát triển. Theo anh, bảo tồn truyền thống không có nghĩa là khép mình trước cái mới. Người trẻ cần trân trọng tiếng nói, trang phục, phong tục, di sản văn hóa của các dân tộc; đồng thời bài trừ hủ tục lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh và ứng dụng công nghệ số để quảng bá hình ảnh con người, thiên nhiên, văn hóa Tuyên Quang.

tp-c_4i7a6895.jpg
Tiết mục văn nghệ tại lễ kỷ niệm.

Thay mặt tuổi trẻ các dân tộc trong tỉnh, anh Hùng khẳng định quyết tâm tiếp tục học tập, lao động, khởi nghiệp, ứng dụng khoa học công nghệ, tham gia các hoạt động an sinh xã hội và bảo tồn giá trị văn hóa dân tộc. Trong khi đó, anh Trung nhấn mạnh chất lượng công việc và hiệu quả phục vụ người dân phải là thước đo đóng góp của cán bộ trẻ.

Sau 195 năm hình thành và phát triển, Tuyên Quang bước vào chặng đường mới với những thời cơ và yêu cầu mới. Từ quản trị số đến phát triển sinh kế, từ đổi mới sáng tạo đến gìn giữ bản sắc, những người trẻ đang tìm cách tiếp nối truyền thống bằng chính tri thức, trách nhiệm và khát vọng cống hiến của mình.

Xem thêm

#Tuyên Quang #Thanh niên #Chuyển đổi số #Bảo tồn văn hóa #Phát triển kinh tế - xã hội #cao nguyên đá Đồng Văn

Cùng chuyên mục

Cận cảnh cổng Parabol Bách khoa trước ngày di dời

Cận cảnh cổng Parabol Bách khoa trước ngày di dời

TPO - Cổng Parabol, biểu tượng gắn với nhiều thế hệ sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội, được quây rào để chuẩn bị di chuyển vào sâu bên trong khuôn viên khoảng 20 m. Một số cựu sinh viên tranh thủ trở lại chụp ảnh lưu niệm trước khi công trình thay đổi vị trí.

Bí kíp của nhà vô địch Olympia 2026: Biến lợi thế chuyên Sử thành điểm mạnh

Bí kíp của nhà vô địch Olympia 2026: Biến lợi thế chuyên Sử thành điểm mạnh

TPO - Từng được xếp vào lớp Toán và tham gia bồi dưỡng học sinh giỏi môn học này, Đoàn Lê Anh Đức lại quyết định theo đuổi đam mê Lịch sử. Sau 6 năm gắn bó với Đường Lên Đỉnh Olympia, nam sinh đã chạm tay đến vòng nguyệt quế bằng kiến thức, chiến thuật và sự tự tin vào thế mạnh của bản thân.

Đặt hàng, giao bài toán từ thực tiễn cho thanh niên

Đặt hàng, giao bài toán từ thực tiễn cho thanh niên

TPO - Hãy “đặt hàng”, giao bài toán thật cho thanh niên, tạo môi trường thử nghiệm có kiểm soát (sandbox) để người trẻ biến ý tưởng thành sản phẩm, giải bài toán từ nhu cầu thực tế của cơ quan, doanh nghiệp và địa phương.

Từ tranh cãi ở Olympia: Gen Z đang phải đối diện những chuẩn mực vô hình?

Từ tranh cãi ở Olympia: Gen Z đang phải đối diện những chuẩn mực vô hình?

TPO - Từ tranh luận về cách thí sinh thể hiện cảm xúc tại Chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26, câu chuyện về những chuẩn mực ứng xử mà người trẻ phải đối diện trên mạng xã hội tiếp tục được đặt ra. Khi mỗi biểu cảm đều có thể trở thành căn cứ để đánh giá tính cách, bản lĩnh.

Sinh viên, lao động trẻ chật vật giải bài toán chi tiêu

Sinh viên, lao động trẻ chật vật giải bài toán chi tiêu

TPO - Trước biến động giá xăng dầu cùng thực trạng tiền điện nhà trọ luôn “neo” ở mức cao, sinh viên và những người trẻ mới đi làm tại Hà Nội đang phải căng mình giải bài toán chi tiêu. Tự nấu ăn, săn hàng giảm giá, làm thêm kín lịch hay hạn chế về quê là cách họ xoay xở để bám trụ nơi đô thành.

Hỗ trợ học sinh sinh viên phát triển ý tưởng, nghiên cứu gắn với nhóm công nghệ chiến lược

Hỗ trợ học sinh sinh viên phát triển ý tưởng, nghiên cứu gắn với nhóm công nghệ chiến lược

TPO - Theo anh Nguyễn Tiến Hưng – Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội SVVN TP Hà Nội, sinh viên là lực lượng nòng cốt trong nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và phát triển công nghệ. Các cấp bộ Đoàn, Hội cần tạo dựng môi trường, hệ sinh thái hỗ trợ học sinh, sinh viên phát triển ý tưởng, hiện thực hóa sáng kiến, nhất là những nghiên cứu gắn với 11 nhóm công nghệ chiến lược.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe