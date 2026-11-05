Cận cảnh cổng Parabol Bách khoa trước ngày di dời

TPO - Cổng Parabol, biểu tượng gắn với nhiều thế hệ sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội, được quây rào để chuẩn bị di chuyển vào sâu bên trong khuôn viên khoảng 20 m. Một số cựu sinh viên tranh thủ trở lại chụp ảnh lưu niệm trước khi công trình thay đổi vị trí.
TPO - Nguyễn Thị Hoa từng đăng quang Miss HUTECH 2025, còn Mai Thị Yến Nhi là Á khôi 1 Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai, có hơn bốn năm làm vũ công. Hai cô gái quyết tâm giành vương miện Hoa hậu Việt Nam 2026.
TPO - Nhiều nhà cửa, cơ sở kinh doanh trên đường Giải Phóng đang được tháo dỡ, di dời để bàn giao mặt bằng phục vụ dự án Trục không gian Quốc lộ 1A, đoạn từ Vành đai 1 đến nút giao Cầu Giẽ.
TPO - Sau hành trình rèn luyện qua bốn trụ cột Nhan sắc - Văn hóa - Trí tuệ - Cống hiến, 25 thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 bước vào giai đoạn nước rút, tập luyện 12-13 tiếng/ngày để chuẩn bị cho đêm chung kết 7/11 tại Hải Phòng.
TPO - Bên trong Nam thiên đệ lục động - Động Kính Chủ (TP Hải Phòng) có hệ thống văn bia Ma Nhai khắc trên vách đá những bài thơ, văn của các bậc vua chúa, quan lại, danh sĩ từ thế kỷ XIV-XX. Hệ thống văn bia này là bảo vật quốc gia, được UNESCO ghi danh di tích thành phần của Di sản văn hóa thế giới Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc.
TPO - Dậy từ 6h sáng, tập thêm cả giờ nghỉ trưa và buổi tối, thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 dồn sức chuẩn bị cho chung kết ngày 7/11.
TPO - Sau họp báo ngày 3/11, 25 thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 tiếp tục tập luyện cho đêm chung kết. Ngoài hoạt động gắn với bốn trụ cột Nhan sắc - Văn hóa - Trí tuệ - Cống hiến, các thí sinh tập trung hoàn thiện vũ đạo, kỹ năng trình diễn và chuẩn bị cho phần ứng xử, hướng tới đêm thi quyết định ngày 7/11 tại Hải Phòng.
TPO - Hà Nội dự kiến sử dụng quỹ đất tổng diện tích khoảng 7,31 ha, có giá trị sơ bộ 4.878 tỷ đồng, để thanh toán cho nhà đầu tư thực hiện dự án cải tạo, chỉnh trang, tái thiết, tái cấu trúc không gian khu vực hồ Hoàn Kiếm và vùng phụ cận.
TPO - Giữa không gian đô thị hiện đại của TP.HCM, ngôi nhà ba tầng gợi nhắc kiến trúc phố xưa qua mái ngói đỏ, cửa vòm, lam gỗ và sân lát gạch tàu. Những vật liệu quen thuộc được kết hợp với cách tổ chức không gian thông thoáng, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt đương đại.
TPO - Cả trăm công nhân thi công xuyên ngày đêm, lắp đặt thiết bị, hoàn thiện các hạng mục để phục vụ chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 diễn ra ngày 7/11 tại Đồi Rồng, Hải Phòng.
TPO - Nằm giữa thung lũng, tựa lưng vào rừng nguyên sinh Trường Sơn, Khu bảo tồn làng văn hóa truyền thống dân tộc Cơ Tu ở xã Khe Tre (TP. Huế) sở hữu cảnh quan hoang sơ, nhiều tiềm năng du lịch, nhưng chưa thể đón khách do vướng mắc kéo dài.
TPO - Với hai gam màu đen và trắng làm chủ đạo, căn hộ rộng 140m² được thiết kế theo phong cách tối giản, kết hợp những mảng khối đan xen và ánh sáng ấm áp để tạo nên không gian sống hiện đại, phù hợp với sở thích của gia chủ.
TPO - Cầu Hồng Hà và Mễ Sở trên tuyến Vành đai 4 - Vùng Thủ đô đang dần thành hình với hàng loạt trụ cầu, nhịp dầm được thi công, hướng tới mục tiêu hoàn thành năm 2027, tăng kết nối liên vùng qua sông Hồng.
TPO - Một tour du lịch đặc biệt chỉ có tại Vườn quốc gia Yok Đôn, Đắk Lắk - nơi du khách bỏ tiền, đi bộ băng rừng để tìm gặp những chú voi. Không cưỡi, không tiếp xúc, du khách đứng từ xa ngắm voi thong dong gặm cỏ, thích thú ghi lại những khoảnh khắc độc đáo giữa đại ngàn.
TPO - Á hậu Châu Anh, Vân Nhi, người đẹp Hồ Ngọc Phương Linh, Miss Golf Lê Thanh Tú gửi lời chúc tới hàng trăm golfer sẽ thi đấu tại Giải Vô địch Golf Quốc gia năm 2026 - Cúp VinFast trong khuôn khổ Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X.
TPO - Phương án phân luồng giao thông phục vụ thi công các dự án trọng điểm tại Hà Nội giúp nhiều tuyến đường, nút giao duy trì lưu thông ổn định trong giờ cao điểm đầu tuần. Tuy nhiên, tại khu vực thi công hầm chui Cổ Linh (phường Long Biên), phương tiện vẫn phải di chuyển chậm, ùn ứ kéo dài.
Người dân tại một khu tập thể cũ trên địa bàn Hà Nội đang khẩn trương di dời tài sản, đồ đạc để bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư thực hiện dự án cải tạo thành cao ốc hiện đại.