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Cận cảnh cổng Parabol Bách khoa trước ngày di dời

Dương Triều

TPO - Cổng Parabol, biểu tượng gắn với nhiều thế hệ sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội, được quây rào để chuẩn bị di chuyển vào sâu bên trong khuôn viên khoảng 20 m. Một số cựu sinh viên tranh thủ trở lại chụp ảnh lưu niệm trước khi công trình thay đổi vị trí.

VIDEO: Cận cảnh cổng Parabol Bách khoa trước ngày di dời vào trong.
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Cổng Parabol nằm trên đường Giải Phóng, là một trong những hình ảnh nhận diện quen thuộc của Đại học Bách khoa Hà Nội. Sau hơn nửa thế kỷ ở vị trí cũ, công trình chuẩn bị được di chuyển vào bên trong khuôn viên khoảng 20 m.
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Ngày 3/11, khu vực xung quanh cổng được quây tôn, căng dây cảnh báo để chuẩn bị cho công tác di dời.
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Nhìn từ phía đường Giải Phóng, mái vòm cong đặc trưng của cổng nổi bật giữa dòng phương tiện qua lại. Công trình cao khoảng 12,5 m tính từ mặt đất đến đỉnh mái vòm, khoảng cách giữa hai chân cổng rộng khoảng 8 m.
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Được xây dựng từ năm 1965 (cùng các khu nhà C trên góc Giải Phóng – Đại Cồ Việt), hình dáng cổng mang hình đường cong parabol đặc trưng của toán học - phù hợp với một trường đại học kỹ thuật hàng đầu. Cánh cổng đại diện cho tinh thần đột phá, độc lập, vươn lên và dùng trí tuệ để giải quyết các bài toán lớn.
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Vài ngày gần đây, một số cựu sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội trở lại trường, tranh thủ chụp ảnh lưu niệm. Họ muốn ghi lại hình ảnh chiếc cổng từng gắn bó với những năm tháng học tập.
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Với câu nói quen thuộc “Ra cổng Parabol nhé”, địa điểm này được coi như chốn hẹn hò, gặp gỡ, nơi bắt đầu những bước chân bỡ ngỡ ngày nhập học, hay chứng kiến bao mùa thi cử, lễ tốt nghiệp và những lời chia tay của sinh viên Bách khoa
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Theo đại diện Đại học Bách khoa Hà Nội, việc di dời dự kiến được thực hiện trong tuần này, nhằm bảo tồn giá trị lịch sử của công trình.
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Phương án được UBND TP Hà Nội thống nhất chủ trương với nhà trường, triển khai đồng bộ với kế hoạch giải phóng mặt bằng trên tuyến đường Giải Phóng, thuộc địa bàn phường Bạch Mai. Đơn vị thi công dự án Trục không gian Quốc lộ 1A, đoạn qua phố Giải Phóng, là đầu mối thực hiện việc di dời.
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Dù trường có tới ba cổng chính (trên đường Giải Phóng, Đại Cồ Việt và Trần Đại Nghĩa), cổng Parabol trên đường Giải Phóng luôn mang một giá trị tinh thần đặc biệt và được ví như "huyền thoại" mỗi khi nhắc về trường.

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#cổng Parabol #Đại học Bách khoa Hà Nội #di dời cổng #đường Giải Phóng #cựu sinh viên #phường Bạch Mai

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