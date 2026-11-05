Cận cảnh cổng Parabol Bách khoa trước ngày di dời

TPO - Một tour du lịch đặc biệt chỉ có tại Vườn quốc gia Yok Đôn, Đắk Lắk - nơi du khách bỏ tiền, đi bộ băng rừng để tìm gặp những chú voi. Không cưỡi, không tiếp xúc, du khách đứng từ xa ngắm voi thong dong gặm cỏ, thích thú ghi lại những khoảnh khắc độc đáo giữa đại ngàn.