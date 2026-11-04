Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Nhịp sống Thủ đô

Hà Nội tháo dỡ hàng loạt nhà mặt phố để mở rộng Quốc lộ 1A

Duy Phạm

TPO - Nhiều nhà cửa, cơ sở kinh doanh trên đường Giải Phóng đang được tháo dỡ, di dời để bàn giao mặt bằng phục vụ dự án Trục không gian Quốc lộ 1A, đoạn từ Vành đai 1 đến nút giao Cầu Giẽ.

VIDEO: Nhà cửa, cơ sở kinh doanh trên đường Giải Phóng được tháo dỡ để mở rộng Quốc lộ 1A.
dua07086.jpg
Đầu tháng 11/2026, nhiều công trình dọc đường Giải Phóng được tháo dỡ để phục vụ dự án Trục không gian Quốc lộ 1A, đoạn từ Vành đai 1 đến nút giao Cầu Giẽ. Dự án dài khoảng 36,3 km, đi qua 18 xã, phường của Hà Nội, có tổng mức đầu tư sơ bộ gần 162.000 tỷ đồng.
dua06739.jpg
img-6411.jpg
Các hộ dân, cơ sở kinh doanh thu dọn đồ đạc, di dời thiết bị để bàn giao mặt bằng. “Chúng tôi đang chuyển đồ đạc, vật tư đến cơ sở mới để bàn giao mặt bằng”, chị Hạnh, chủ một hiệu thuốc trên đường Giải Phóng, cho biết.
dua06773.jpg
Tại phường Phương Liệt, đoạn tuyến dài khoảng 1,5 km có diện tích giải phóng mặt bằng ảnh hưởng đến 14 tổ chức và 232 hộ có nhà ở riêng lẻ. Trong phạm vi dự án còn có ba khu tập thể cũ cao 5 tầng, với 195 căn hộ, và một khu tập thể cao 2 tầng, gồm 20 căn hộ.
dua07022.jpg
dua06813.jpg
dua06824.jpg
dua06976.jpg
Các công trình lần lượt được tháo dỡ, để lộ kết cấu và không gian bên trong. Máy móc được huy động để phá dỡ, thu dọn mặt bằng.
img-6428.jpg
Vật liệu xây dựng và phế thải sau phá dỡ còn ngổn ngang tại một đầu ngõ trên đường Giải Phóng.
dua07045.jpg
Sinh viên đứng chờ xe buýt cạnh khu vực phá dỡ.
img-6438.jpg
Cổng Trường Đại học Xây dựng Hà Nội được dịch chuyển vào phía trong, phục vụ công tác giải phóng mặt bằng dự án.
img-6443.jpg
Cổng Parabol của Đại học Bách khoa Hà Nội nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng, dự kiến được dịch chuyển vào phía trong khoảng 20 m.
dua07010.jpg
Khu vực nút giao Giải Phóng – Lê Thanh Nghị đã được giải phóng mặt bằng sau khi các công trình được tháo dỡ. Dự án dự kiến hoàn thành trong năm 2027.
Dự án Trục không gian Quốc lộ 1A gắn với chỉnh trang và tái thiết đô thị, đoạn từ Vành đai 1 đến nút giao Cầu Giẽ, có chiều dài khoảng 36,3 km, đi qua 18 xã, phường của Hà Nội. Điểm đầu tại khu vực nút giao hầm Kim Liên, điểm cuối kết nối nút giao Cầu Giẽ. Tuyến đường được quy hoạch với mặt cắt ngang 90 m, gồm 10 làn xe trên tuyến chính và 6 làn xe trên hai tuyến đường song hành. Tổng diện tích sử dụng đất sơ bộ khoảng 337,3 ha. Tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 161.994 tỷ đồng. Dự án được thực hiện theo phương thức đối tác công tư (PPP), hợp đồng xây dựng – chuyển giao (BT), dự kiến hoàn thành trong năm 2027.

Xem thêm

#mở rộng Quốc lộ 1A #đường Giải Phóng #giải phóng mặt bằng #dự án Hà Nội #Trục không gian Quốc lộ 1A #Đại học Bách khoa Hà Nội

Cùng chuyên mục

Hà Nội phân luồng xe máy quanh ga S9 đến tháng 5/2027

Hà Nội phân luồng xe máy quanh ga S9 đến tháng 5/2027

TPO - Kể từ ngày 3/11, hàng loạt phương tiện lưu thông qua công trường ga ngầm S9 (tuyến metro Nhổn - ga Hà Nội) sẽ được điều hướng sang lộ trình mới, đồng thời khu vực này chuẩn bị xén vỉa hè để mở rộng nút giao chống ùn tắc.

Nút giao cầu Tứ Liên, Trần Hưng Đạo thông thoáng bất ngờ, phương tiện qua Cổ Linh chật vật

Nút giao cầu Tứ Liên, Trần Hưng Đạo thông thoáng bất ngờ, phương tiện qua Cổ Linh chật vật

TPO - Phương án phân luồng giao thông phục vụ thi công các dự án trọng điểm tại Hà Nội giúp nhiều tuyến đường, nút giao duy trì lưu thông ổn định trong giờ cao điểm đầu tuần. Tuy nhiên, tại khu vực thi công hầm chui Cổ Linh (phường Long Biên), phương tiện vẫn phải di chuyển chậm, ùn ứ kéo dài.

Hà Nội đồng loạt thay hàng rào trên 14 tuyến đường

Hà Nội đồng loạt thay hàng rào trên 14 tuyến đường

TPO - Hà Nội đang triển khai thay thế hàng loạt hàng rào dải phân cách trên các tuyến đường vốn đã bị xuống cấp bằng hệ thống thép mạ kẽm nhúng nóng nhằm bảo đảm an toàn giao thông và mỹ quan đô thị.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe