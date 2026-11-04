Hà Nội tháo dỡ hàng loạt nhà mặt phố để mở rộng Quốc lộ 1A

TPO - Nhiều nhà cửa, cơ sở kinh doanh trên đường Giải Phóng đang được tháo dỡ, di dời để bàn giao mặt bằng phục vụ dự án Trục không gian Quốc lộ 1A, đoạn từ Vành đai 1 đến nút giao Cầu Giẽ.
TPO - Hà Nội thông qua nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù để đầu tư xây dựng 5 tuyến metro dài 253,5 km, với tổng mức đầu tư hơn 1 triệu tỷ đồng, mỗi km có mức trần 120 triệu USD.
TPO - HĐND thành phố Hà Nội thông qua điều chỉnh danh mục dự án thí điểm nhà ở thương mại, đưa 14 khu đất rộng 109,1 ha ra khỏi danh sách và bổ sung 2 khu đất rộng 45,5 ha. Trong đó có 7 dự án nhà ở thương mại tại phường Vĩnh Hưng.
TPO - Hà Nội dự kiến sử dụng quỹ đất tổng diện tích khoảng 7,31 ha, có giá trị sơ bộ 4.878 tỷ đồng, để thanh toán cho nhà đầu tư thực hiện dự án cải tạo, chỉnh trang, tái thiết, tái cấu trúc không gian khu vực hồ Hoàn Kiếm và vùng phụ cận.
TPO - Dự án mở rộng đường Nguyễn Phong Sắc được kiến nghị đẩy nhanh thông qua việc sử dụng quỹ đất 0,9ha phía Nam đường Nghĩa Tân để tái định cư và xử lý đồng bộ hệ thống thoát nước khu vực.
TPO - Diễn biến thời tiết thực tế tại khu vực Hà Nội có mưa rải rác, kết hợp sương mù nhẹ. Trong 24 giờ tới Thủ đô ban ngày có nắng, sau đó đợt không khí lạnh với cường độ trung bình có thể tràn về, gây mưa, nền nhiệt giảm nhẹ.
TPO - Kể từ ngày 3/11, hàng loạt phương tiện lưu thông qua công trường ga ngầm S9 (tuyến metro Nhổn - ga Hà Nội) sẽ được điều hướng sang lộ trình mới, đồng thời khu vực này chuẩn bị xén vỉa hè để mở rộng nút giao chống ùn tắc.
TPO - Sáng 3/11, kiểm tra thực tế hơn 300 xe đưa đón học sinh tại khu vực Mỹ Đình, lực lượng chức năng ghi nhận các phương tiện cơ bản đáp ứng điều kiện vận tải. Một số trường hợp có phù hiệu mờ hoặc vị trí đặt bình chữa cháy chưa phù hợp.
TPO - Để giải quyết tình trạng thiếu hụt chỗ đỗ xe trầm trọng tại trung tâm, Hà Nội kêu gọi các doanh nghiệp, nhà đầu tư có tiềm lực tài chính và kinh nghiệm tham gia đầu tư. Thành phố cam kết đồng hành, rút ngắn tối đa thủ tục để các nhà đầu tư triển khai dự án.
TPO - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong những ngày tới khu vực Thủ đô Hà Nội duy trì nền nhiệt tăng nhẹ. Có thời điểm mưa, sương mù nhẹ tuy nhiên trời hửng nắng chiếm chủ đạo.
TPO - Cầu Hồng Hà và Mễ Sở trên tuyến Vành đai 4 - Vùng Thủ đô đang dần thành hình với hàng loạt trụ cầu, nhịp dầm được thi công, hướng tới mục tiêu hoàn thành năm 2027, tăng kết nối liên vùng qua sông Hồng.
TPO - Việc đào hào kỹ thuật tại dự án tuyến đường nối Tố Hữu - đường 70 kéo dài buộc nhiều hộ dân phải bắc cầu tạm để ra vào nhà, cùng với đó là tình trạng đất đá tập kết sát lòng đường, thiếu rào chắn cảnh báo.
TPO - Phương án phân luồng giao thông phục vụ thi công các dự án trọng điểm tại Hà Nội giúp nhiều tuyến đường, nút giao duy trì lưu thông ổn định trong giờ cao điểm đầu tuần. Tuy nhiên, tại khu vực thi công hầm chui Cổ Linh (phường Long Biên), phương tiện vẫn phải di chuyển chậm, ùn ứ kéo dài.
TPO - Lượng phương tiện lớn di chuyển vào khu vực nội đô khiến giao thông trên nhiều tuyến phố ùn tắc cục bộ vào sáng đầu tuần ngay từ sáng sớm.
TPO - Vượt tiến độ khoảng 1 tháng, dự án nâng cấp Quốc lộ 21B qua xã Bình Minh và Thanh Oai đã thông xe kỹ thuật trong ngày 1/11, thay thế cho mặt đường hẹp 4-5m thường xuyên quá tải trước đây.
TPO - Lượng khách đổ về Vườn quốc gia Ba Vì tăng đột biến lên tới 13.000 người trong ngày 1/11 khiến đường lên núi ùn tắc cục bộ, hàng vạn phương tiện nhích từng mét chờ đợi mua vé ngắm hoa dã quỳ.
TPO - Hà Nội đang triển khai thay thế hàng loạt hàng rào dải phân cách trên các tuyến đường vốn đã bị xuống cấp bằng hệ thống thép mạ kẽm nhúng nóng nhằm bảo đảm an toàn giao thông và mỹ quan đô thị.