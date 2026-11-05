Hai hoa khôi, á khôi quê Đồng Nai muốn giành vương miện Hoa hậu Việt Nam

TPO - Nguyễn Thị Hoa từng đăng quang Miss HUTECH 2025, còn Mai Thị Yến Nhi là Á khôi 1 Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai, có hơn bốn năm làm vũ công. Hai cô gái quyết tâm giành vương miện Hoa hậu Việt Nam 2026.
TPO - Top 25 Hoa hậu Việt Nam 2026 tập luyện nhuần nhuyễn, sẵn sàng cho tiết mục đồng diễn quan trọng nhất ở đêm thi chung kết vào ngày 7/11.
TPO - Lê Phương Khánh Như và Lê Thu Trà được công bố tham gia Miss International 2026 và Miss Intercontinental 2026. Cùng thời điểm, Ngô Bảo Ngọc thông báo không tham dự MGI All Stars mùa 2 dù đã triển khai công tác chuẩn bị.
TPO - Trước đêm chung kết, Top 25 Hoa hậu Việt Nam 2026 được trang bị kiến thức văn hóa, xã hội và rèn luyện kỹ năng ứng xử. Không chỉ là phần thi quan trọng, ứng xử còn là dịp để các thí sinh thể hiện tư duy, bản lĩnh và góc nhìn trước những vấn đề của đời sống.
TPO - Tạ Thị Hoa chia sẻ cô được khuyên đi thi hoa hậu từ bé vì có chiều cao nổi bật so với bạn bè. Tại Hoa hậu Việt Nam 2026, cô gái Thái Nguyên gây chú ý với vẻ đẹp cá tính. So với những ngày đầu rụt rè, cô tự tin trình diễn trên sân khấu. Cô cho rằng vương miện không phải đích đến, mà mở ra hành trình lan tỏa những điều tốt đẹp.
TPO - Người dành tiền học bổng, người huy động quỹ thiện nguyện gia đình, nhiều thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 tìm cách đưa dự án nhân ái vào thực tế.
TPO - Từng tự ti về chiều cao, Đặng Thị Ngọc Lan nhận ra đây là lợi thế khi đến với Hoa hậu Việt Nam 2026. Trong talk show “Nếu tôi đăng quang”, cô gái Hà Nội kể về sự thay đổi của bản thân và những trải nghiệm giúp cô hiểu thêm giá trị văn hóa truyền thống, sự sẻ chia. “Nếu đăng quang, tôi muốn thực hiện dự án xây điểm trường cho các em nhỏ", cô nói.
TPO - Sau hành trình rèn luyện qua bốn trụ cột Nhan sắc - Văn hóa - Trí tuệ - Cống hiến, 25 thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 bước vào giai đoạn nước rút, tập luyện 12-13 tiếng/ngày để chuẩn bị cho đêm chung kết 7/11 tại Hải Phòng.
TPO - Tại họp báo chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026, nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập báo Tiền Phong, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi - cho biết khâu chấm thi được chuẩn bị kỹ lưỡng, với đội ngũ giám khảo giàu kinh nghiệm ở nhiều lĩnh vực. Việc lựa chọn hoa hậu dựa trên quy chế, bảo đảm công bằng, khách quan và đánh giá cả hành trình trưởng thành của thí sinh.
TPO - Kết quả bình chọn bốn hạng mục Đại sứ ở cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026, xác định 5 thí sinh dẫn đầu mỗi bảng xếp hạng đã lộ diện. Những người đẹp này tiếp tục được đánh giá để lựa chọn chủ nhân các danh hiệu, công bố trong đêm chung kết ngày 7/11 tại TP Hải Phòng.
TPO - Nhan sắc, Văn hóa, Trí tuệ và Cống hiến là bốn trụ cột xuyên suốt hành trình của 25 cô gái vào chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026. Qua tập luyện, trải nghiệm văn hóa và hoạt động cộng đồng, các thí sinh từng bước hoàn thiện kỹ năng, bồi đắp tri thức và ý thức trách nhiệm với xã hội.
TPO - Dậy từ 6h sáng, tập thêm cả giờ nghỉ trưa và buổi tối, thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 dồn sức chuẩn bị cho chung kết ngày 7/11.
TPO - Sau họp báo ngày 3/11, 25 thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 tiếp tục tập luyện cho đêm chung kết. Ngoài hoạt động gắn với bốn trụ cột Nhan sắc - Văn hóa - Trí tuệ - Cống hiến, các thí sinh tập trung hoàn thiện vũ đạo, kỹ năng trình diễn và chuẩn bị cho phần ứng xử, hướng tới đêm thi quyết định ngày 7/11 tại Hải Phòng.
TPO - Á hậu Vân Nhi cho biết cô tin tưởng vào sự tự tin tỏa sáng của bốn cô gái Hải Phòng tại chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026. Cô bày tỏ kỳ vọng một trong bốn cô gái đồng hương với mình mang về chiếc vương miện Hoa hậu Việt Nam 2926 cho quê hương Hải Phòng.
TPO - 25 cô gái dồn sức tập luyện cùng biên đạo Khoa Nguyễn để hoàn thiện từng động tác, đội hình. Trong phòng tập, thí sinh hồi hộp trước đêm thi, háo hức được tỏa sáng.
TPO - Trưởng Ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2026 khẳng định công tác chuẩn bị cho đêm chung kết ngày 7/11 tại Quảng trường Danh Vọng, Khu Du lịch quốc tế Đồi Rồng, Đồ Sơn, TP Hải Phòng đã sẵn sàng. Trong họp báo ngày 3/11 tại Hà Nội, Ban tổ chức công bố vương miện và chia sẻ những thông điệp quan trọng cho đêm chung kết.
TPO - Trước thời khắc kết thúc nhiệm kỳ Hoa hậu Việt Nam 2024, Hà Trúc Linh có nhiều cảm xúc đan xen khi nhìn lại hành trình đã qua. Với cô, giá trị của danh hiệu không chỉ nằm ở cơ hội tranh tài quốc tế mà còn ở trách nhiệm quảng bá hình ảnh đất nước, lan tỏa những giá trị tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam.