Hai hoa khôi, á khôi quê Đồng Nai muốn giành vương miện Hoa hậu Việt Nam

TPO - Tạ Thị Hoa chia sẻ cô được khuyên đi thi hoa hậu từ bé vì có chiều cao nổi bật so với bạn bè. Tại Hoa hậu Việt Nam 2026, cô gái Thái Nguyên gây chú ý với vẻ đẹp cá tính. So với những ngày đầu rụt rè, cô tự tin trình diễn trên sân khấu. Cô cho rằng vương miện không phải đích đến, mà mở ra hành trình lan tỏa những điều tốt đẹp.