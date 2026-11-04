Kết buồn của chuyện tình shipper Trung Quốc và cô giáo người Mỹ

TPO - Từng gây chú ý trên mạng xã hội với cuộc hôn nhân đẹp như mơ cùng nữ giáo viên người Mỹ, nam nhân viên giao đồ ăn đến từ vùng Đông Bắc Trung Quốc vừa thông báo cả hai đã ly hôn.

Liu Hao, 28 tuổi, quê ở tỉnh Liêu Ninh, gặp Hannah Harris, 31 tuổi, giáo viên tiếng Anh đến từ bang Alabama (Mỹ) vào tháng 11 năm 2024 khi anh đến giao đồ ăn tại căn hộ của cô.

Liu đã chào cô trong thang máy bằng câu tiếng Anh đơn giản: “Xin chào, tôi yêu bạn” (Hello, I love you). Harris nhanh chóng bị thu hút bởi ấn tượng ban đầu với Liu, sau đó cả hai trở nên thân thiết nhờ những sở thích chung về ẩm thực, thể thao và thú cưng.

Mối quan hệ tiến triển rất nhanh chóng. Liu cầu hôn nữ giáo viên tại một ga tàu điện ngầm vào tháng 1 năm ngoái. Hai người kết hôn chỉ hai tháng sau đó.

Cuộc hôn nhân của họ khiến nhiều người trầm trồ, đặc biệt bởi Harris đã bỏ qua các phong tục kết hôn truyền thống, không cần nhà cửa, xe cộ hay sính lễ.

Vào thời điểm đó, Liu từng chia sẻ công khai: “Dù chúng tôi không nói cùng ngôn ngữ, nhưng trái tim chúng tôi lại gần nhau hơn bao giờ hết.”

Tuy nhiên, những rạn nứt bắt đầu xuất hiện không lâu sau khi cặp đôi chuyển đến Hàng Châu vào tháng 9 năm ngoái, với hy vọng tránh cái lạnh khắc nghiệt của mùa đông miền Bắc.

Tại môi trường mới, rào cản ngôn ngữ trở thành trở ngại lớn. Dù phải dựa vào các ứng dụng dịch thuật, cả hai vẫn gặp khó khi muốn bày tỏ những cảm xúc cá nhân cũng như giải quyết các hiểu lầm thường ngày.

Ảnh: Douyin

Sự khác biệt trong lối sống càng làm gia tăng căng thẳng. Liu ưa chuộng các món ăn vùng Đông Bắc Trung Quốc, trong khi Harris lại thích pizza và đồ ngọt.

Harris dù đã sống tại Trung Quốc được hai năm vẫn cảm thấy cô đơn. Sau những ngày làm việc kéo dài 8 đến 9 tiếng, cộng với việc không thể dễ dàng truy cập các nền tảng mạng xã hội quen thuộc và không có nhiều bạn bè, cô cảm thấy rất nhớ nhà.

Hôm 23/10, Liu đăng tải video xác nhận cả hai đã đồng thuận chia tay và dự định hoàn tất các thủ tục ly hôn tại Liêu Ninh. Liu cho biết lý do xuất phát từ “những khác biệt văn hóa không thể hòa giải”. Anh khẳng định không hề có chuyện ngoại tình hay tranh chấp tài chính, và cả hai cũng không có con chung.

Anh cũng bác bỏ các lời đồn cho rằng mình kết hôn vì muốn nổi tiếng trên mạng hay để lấy thẻ xanh Mỹ. Với trình độ học vấn chỉ dừng lại ở bậc tiểu học, Liu chia sẻ rằng vào thời điểm kết hôn, anh thậm chí còn không biết thẻ xanh là gì.

“Tôi từng tin rằng chỉ cần có tình yêu là đủ,” Liu nói thêm. “Tôi chưa bao giờ ngờ rằng, cuối cùng, tình yêu ấy vẫn không thể chống lại thực tế.”

Liu cho rằng nguyên nhân dẫn đến sự chia tay là do “những khác biệt văn hóa không thể hòa giải”, đồng thời cho biết giữa họ không có con cái, không có chuyện ngoại tình hay tranh chấp tài chính. Ảnh: Douyin

Theo Jimu News, Harris hiện vẫn ở Hàng Châu và dự định sẽ trở về Mỹ vào mùa hè năm sau. Cô từ chối đưa ra thêm bình luận.

Sau đó, Liu trở về Liêu Ninh để theo đuổi công việc phát trực tiếp (livestream) và quảng bá các sản phẩm nông nghiệp địa phương.

Một người dùng mạng bình luận: “Hóa ra những câu chuyện cổ tích chỉ là ảo ảnh. Tình yêu không thể chỉ dựa vào sự bốc đồng. Các mối quan hệ xuyên văn hóa phức tạp hơn nhiều so với những gì mọi người tưởng tượng.”

Một người dùng mạng bày tỏ: “Việc nói ‘Anh yêu em’ ngay từ ngày đầu tiên là quá đỗi nông nổi. Harris coi trọng sự kết nối cảm xúc chứ không phải tiền bạc, còn Liu có lẽ chưa bao giờ thực sự thấu hiểu cô ấy.” Một người khác nhận định: “Tình yêu có lẽ cũng là một trải nghiệm.”