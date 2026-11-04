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Giáo dục

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TS Võ Văn Thật làm Hiệu trưởng Trường Đại học Sài Gòn

Nguyễn Dũng

TPO - TS Võ Văn Thật, Phó hiệu trưởng Trường Đại học Sài Gòn, được bổ nhiệm giữ chức hiệu trưởng với thời hạn 5 năm. Quyết định có hiệu lực từ ngày 4/11.

Ngày 4/11, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được ký quyết định bổ nhiệm ông Võ Văn Thật, Phó hiệu trưởng Trường Đại học Sài Gòn, giữ chức Hiệu trưởng nhà trường. Thời hạn giữ chức vụ là 5 năm, kể từ ngày quyết định có hiệu lực.

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Tân hiệu trưởng Trường Đại học Sài Gòn Võ Văn Thật.

TS Võ Văn Thật sinh ngày 1/11/1976, quê xã Lý Nhơn, huyện Cần Giờ (cũ), TPHCM. Ông có trình độ cử nhân Giáo dục chính trị, cử nhân Lịch sử, tiến sĩ Lịch sử Việt Nam; cao cấp Lý luận chính trị.

Trước khi được bổ nhiệm làm hiệu trưởng, ông là Phó hiệu trưởng, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Trường Đại học Sài Gòn.

Tân hiệu trưởng có quá trình công tác trong ngành giáo dục từ năm 2000. Từ tháng 2/2000 đến tháng 8/2001, ông làm việc tại Trường cấp 2-3 Bình Khánh, huyện Cần Giờ (cũ). Sau đó, ông công tác tại Trường THPT Bình Khánh đến tháng 7/2010, rồi chuyển sang Trường THPT An Nghĩa.

Tháng 6/2012, ông Võ Văn Thật về công tác tại Trường Đại học Sài Gòn. Tháng 1/2020, khi đang giữ chức Phó bí thư Đảng ủy, Trưởng phòng Giáo dục thường xuyên, ông được UBND TPHCM bổ nhiệm làm Phó hiệu trưởng nhà trường.

Đến tháng 1/2025, ông được Hội đồng trường bổ nhiệm lại chức vụ Phó hiệu trưởng.

Sau quyết định bổ nhiệm lần này, Ban giám hiệu Trường Đại học Sài Gòn gồm có Hiệu trưởng Võ Văn Thật và hai Phó hiệu trưởng là PGS.TS Lê Chi Lan, PGS.TS Lê Minh Triết.

Trường Đại học Sài Gòn là cơ sở giáo dục đại học công lập trực thuộc UBND TPHCM, được thành lập theo Quyết định số 478/QĐ-TTg ngày 25/4/2007 của Thủ tướng Chính phủ. Trường đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực ở trình độ đại học và sau đại học.

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