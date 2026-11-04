Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giáo dục

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Những khuất tất tại 'trường quốc tế' tự xưng ở Đà Nẵng dần được làm rõ

Nhóm PV

TPO - Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Đà Nẵng xác định bị can Trương Văn Thiên Tư đã lợi dụng giấy phép trung tâm Anh ngữ để tổ chức dạy chương trình phổ thông trái phép, thu học phí hàng trăm triệu đồng mỗi học sinh.

Liên quan đến vụ việc xảy ra tại Trung tâm Anh ngữ Thiên Lập Nhân, lãnh đạo Cơ quan An ninh điều tra, Công an TP Đà Nẵng cho biết, đã thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của bị can Trương Văn Thiên Tư về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cơ quan điều tra, thủ đoạn của bị can Trương Văn Thiên Tư là lợi dụng giấy phép hoạt động của Trung tâm Anh ngữ Thiên Lập Nhân trong lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng tiếng Anh cho trẻ em để tổ chức giảng dạy chương trình giáo dục phổ thông dưới hình thức trá hình, trái quy định pháp luật.

thu.jpg
Bị can Trương Văn Thiên Tư.

Từ năm 2019 đến tháng 6/2024, bị can đã tuyển sinh, tổ chức giảng dạy cho hàng trăm học sinh, với học phí từ 7-8 triệu đồng/tháng. Cơ quan điều tra xác định, tùy thời gian theo học, số tiền bị can thu về lên đến hàng trăm triệu đồng đối với mỗi học sinh.

Làm việc với cơ quan công an, bị can Trương Văn Thiên Tư thừa nhận trong quá trình hoạt động đã có các sai phạm. Cụ thể, đã không tư vấn, thông tin rõ ràng cho phụ huynh biết chương trình học Prinberk Academy không được Sở GD&ĐT TP Đà Nẵng cấp phép triển khai tại trung tâm.

Đáng chú ý, để tạo lòng tin, bị can thừa nhận đã làm các bảng điểm, giấy chứng nhận tại Việt Nam nhưng sử dụng phong bì, hình ảnh quốc kỳ Mỹ nhằm khiến phụ huynh tin rằng đây là những giấy tờ có giá trị do một trường học tại Mỹ cấp.

Bị can Trương Văn Thiên Tư cũng thừa nhận không tìm hiểu kỹ các quy định của Luật Giáo dục và Thông tư 13 của Bộ GD&ĐT, đồng thời cung cấp thông tin, tư vấn sai lệch cho phụ huynh về chương trình đào tạo. Hậu quả, nhiều học sinh theo học tại Prinberk Academy nhưng sau khi kết thúc chương trình không thể sử dụng hồ sơ học tập để xin vào các trường tại Việt Nam, gây ảnh hưởng nặng nề đến quyền lợi và tương lai học tập của các em. Bị can sẵn sàng đền bù các tổn thất trên nếu các gia đình yêu cầu.

Như Tiền Phong đã thông tin, Trung tâm Anh ngữ Thiên Lập Nhân được Sở GD&ĐT TP Đà Nẵng cho phép thành lập từ năm 2017, do ông Trương Văn Thiên Tư làm giám đốc. Trung tâm này chỉ được phép đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ (các chương trình tiếng Anh cho thiếu nhi), không được cấp phép giảng dạy chương trình giáo dục phổ thông hay liên kết giáo dục, đào tạo với nước ngoài.

Từ năm 2019, ông Tư tự xưng là "Hiệu trưởng Trường Prinberk Academy" với thông tin địa chỉ tại Huntington Beach (bang California, Mỹ) để tổ chức tuyển sinh và dạy học toàn thời gian chương trình phổ thông theo mô hình “Homeschooling” cho hơn 200 học sinh từ 5 - 16 tuổi tại Đà Nẵng.

Thời điểm đó, ông Tư cam kết với phụ huynh rằng Prinberk Academy là trường quốc tế đã đăng ký và được cấp phép tại Mỹ. Học sinh hoàn thành chương trình sẽ được trường cấp học bạ, bảng điểm và giấy chứng nhận có giá trị chuyển tiếp sang các cấp học tiếp theo tại Mỹ.

Tuy nhiên, cơ quan điều tra xác định trong suốt thời gian từ năm 2019 đến cuối năm 2024, hoàn toàn không tồn tại trường tư thục nào mang tên Prinberk Academy. Trường này cũng không nằm trong hệ thống được Bộ An ninh Nội địa Mỹ chứng nhận để phục vụ xin thị thực du học. Do đó, Prinberk Academy không được kiểm định theo pháp luật Mỹ, không có thẩm quyền cấp văn bằng và không thể bảo lãnh học sinh sang Mỹ học tập chuyển tiếp như cam kết.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan An ninh điều tra, Công an TP Đà Nẵng tiếp tục điều tra làm rõ.

Hướng dẫn tiếp nhận học sinh từ cơ sở ông Trương Văn Thiên Tư

Liên quan đến vụ việc, Sở GD&ĐT TP Đà Nẵng cho biết sẽ chỉ đạo UBND xã, phường rà soát trẻ em trong độ tuổi tiểu học, THCS trên địa bàn, bảo đảm các em được hoàn thành chương trình giáo dục bắt buộc. Đồng thời, hướng dẫn phụ huynh liên hệ trường tiểu học, THCS gần nơi cư trú để làm thủ tục nhập học theo quy định. Việc tiếp nhận thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn 3313 ngày 7/7/2026 của Sở GD&ĐT.

Xem thêm

#Trương Văn Thiên Tư #Prinberk Academy #Lừa đảo chiếm đoạt tài sản #Giáo dục phổ thông #Trung tâm Anh ngữ Thiên Lập Nhân #Đà Nẵng

Cùng chuyên mục

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT: Tuyệt đối không che giấu, giải quyết nội bộ vụ việc bạo lực học đường

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT: Tuyệt đối không che giấu, giải quyết nội bộ vụ việc bạo lực học đường

TPO - Đối với vụ việc bạo lực học đường có dấu hiệu tội phạm phải chuyển cơ quan có thẩm quyền giải quyết, tuyệt đối không bao che, che giấu hoặc chỉ giải quyết nội bộ, là khẳng định của ông Đoàn Trung Kiên, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT tại Họp báo Chính phủ thường kỳ diễn ra sáng 4/11.

Hoa hậu Lương Thùy Linh đến ĐH Duy Tân cùng Cuộc thi 'Sinh viên Thông thái 2026'

Hoa hậu Lương Thùy Linh đến ĐH Duy Tân cùng Cuộc thi 'Sinh viên Thông thái 2026'

Sự hiện diện của Hoa hậu Lương Thùy Linh tại Đại học (ĐH) Duy Tân đã lan tỏa nguồn năng lượng trẻ trung, tích cực và truyền cảm hứng mạnh mẽ để sinh viên các trường đại học tự tin thể hiện tài năng và tỏa sáng trên hành trình chinh phục Cuộc thi “Sinh viên Thông thái 2026”, diễn ra tại DTU vào ngày 30/10/2026.

33 đại học Việt Nam vào bảng xếp hạng châu Á 2027

33 đại học Việt Nam vào bảng xếp hạng châu Á 2027

TPO - Việt Nam có 33 cơ sở giáo dục đại học góp mặt trong bảng xếp hạng QS châu Á 2027, tăng 8 trường so với năm trước. Tuy nhiên, phần lớn các đại diện đã được xếp hạng ở kỳ trước bị tụt hạng.

Cần Thơ rà soát dạy liên kết sau vụ giáo viên nước ngoài bạo hành học sinh lớp 2

Cần Thơ rà soát dạy liên kết sau vụ giáo viên nước ngoài bạo hành học sinh lớp 2

TPO - Ngày 3/11, UBND TP. Cần Thơ có văn bản yêu cầu công an vào cuộc xác minh, xử lý vụ giáo viên nước ngoài có hành vi bạo lực với học sinh tại Trường Tiểu học, THCS và THPT Việt Hoa. Đồng thời, ngành giáo dục kiểm tra toàn bộ hoạt động liên kết giảng dạy ngoại ngữ trong trường học, tuyệt đối không 'khoán trắng' quản lý lớp học cho giáo viên các trung tâm liên kết.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu: Gợi ý các định hướng để giáo dục thích ứng, dẫn dắt AI

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu: Gợi ý các định hướng để giáo dục thích ứng, dẫn dắt AI

TPO - Theo Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu, trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo phát triển, điều quan trọng nhất, con người phải luôn là chủ thể định hướng giá trị và kiểm soát công nghệ. Thành công của giáo dục không được đo bằng số lượng công nghệ được đưa vào lớp học, mà bằng chính sự tiến bộ thực chất về năng lực, phẩm chất và khả năng sáng tạo của mỗi người học.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe