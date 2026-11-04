Những khuất tất tại 'trường quốc tế' tự xưng ở Đà Nẵng dần được làm rõ

TPO - Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Đà Nẵng xác định bị can Trương Văn Thiên Tư đã lợi dụng giấy phép trung tâm Anh ngữ để tổ chức dạy chương trình phổ thông trái phép, thu học phí hàng trăm triệu đồng mỗi học sinh.

Liên quan đến vụ việc xảy ra tại Trung tâm Anh ngữ Thiên Lập Nhân, lãnh đạo Cơ quan An ninh điều tra, Công an TP Đà Nẵng cho biết, đã thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của bị can Trương Văn Thiên Tư về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cơ quan điều tra, thủ đoạn của bị can Trương Văn Thiên Tư là lợi dụng giấy phép hoạt động của Trung tâm Anh ngữ Thiên Lập Nhân trong lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng tiếng Anh cho trẻ em để tổ chức giảng dạy chương trình giáo dục phổ thông dưới hình thức trá hình, trái quy định pháp luật.

Bị can Trương Văn Thiên Tư.

Từ năm 2019 đến tháng 6/2024, bị can đã tuyển sinh, tổ chức giảng dạy cho hàng trăm học sinh, với học phí từ 7-8 triệu đồng/tháng. Cơ quan điều tra xác định, tùy thời gian theo học, số tiền bị can thu về lên đến hàng trăm triệu đồng đối với mỗi học sinh.

Làm việc với cơ quan công an, bị can Trương Văn Thiên Tư thừa nhận trong quá trình hoạt động đã có các sai phạm. Cụ thể, đã không tư vấn, thông tin rõ ràng cho phụ huynh biết chương trình học Prinberk Academy không được Sở GD&ĐT TP Đà Nẵng cấp phép triển khai tại trung tâm.

Đáng chú ý, để tạo lòng tin, bị can thừa nhận đã làm các bảng điểm, giấy chứng nhận tại Việt Nam nhưng sử dụng phong bì, hình ảnh quốc kỳ Mỹ nhằm khiến phụ huynh tin rằng đây là những giấy tờ có giá trị do một trường học tại Mỹ cấp.

Bị can Trương Văn Thiên Tư cũng thừa nhận không tìm hiểu kỹ các quy định của Luật Giáo dục và Thông tư 13 của Bộ GD&ĐT, đồng thời cung cấp thông tin, tư vấn sai lệch cho phụ huynh về chương trình đào tạo. Hậu quả, nhiều học sinh theo học tại Prinberk Academy nhưng sau khi kết thúc chương trình không thể sử dụng hồ sơ học tập để xin vào các trường tại Việt Nam, gây ảnh hưởng nặng nề đến quyền lợi và tương lai học tập của các em. Bị can sẵn sàng đền bù các tổn thất trên nếu các gia đình yêu cầu.

Như Tiền Phong đã thông tin, Trung tâm Anh ngữ Thiên Lập Nhân được Sở GD&ĐT TP Đà Nẵng cho phép thành lập từ năm 2017, do ông Trương Văn Thiên Tư làm giám đốc. Trung tâm này chỉ được phép đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ (các chương trình tiếng Anh cho thiếu nhi), không được cấp phép giảng dạy chương trình giáo dục phổ thông hay liên kết giáo dục, đào tạo với nước ngoài.

Từ năm 2019, ông Tư tự xưng là "Hiệu trưởng Trường Prinberk Academy" với thông tin địa chỉ tại Huntington Beach (bang California, Mỹ) để tổ chức tuyển sinh và dạy học toàn thời gian chương trình phổ thông theo mô hình “Homeschooling” cho hơn 200 học sinh từ 5 - 16 tuổi tại Đà Nẵng.

Thời điểm đó, ông Tư cam kết với phụ huynh rằng Prinberk Academy là trường quốc tế đã đăng ký và được cấp phép tại Mỹ. Học sinh hoàn thành chương trình sẽ được trường cấp học bạ, bảng điểm và giấy chứng nhận có giá trị chuyển tiếp sang các cấp học tiếp theo tại Mỹ.

Tuy nhiên, cơ quan điều tra xác định trong suốt thời gian từ năm 2019 đến cuối năm 2024, hoàn toàn không tồn tại trường tư thục nào mang tên Prinberk Academy. Trường này cũng không nằm trong hệ thống được Bộ An ninh Nội địa Mỹ chứng nhận để phục vụ xin thị thực du học. Do đó, Prinberk Academy không được kiểm định theo pháp luật Mỹ, không có thẩm quyền cấp văn bằng và không thể bảo lãnh học sinh sang Mỹ học tập chuyển tiếp như cam kết.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan An ninh điều tra, Công an TP Đà Nẵng tiếp tục điều tra làm rõ.