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Trao 255 giải thưởng cuộc thi sáng tạo video

Hà Linh

TPO - Bộ Công an vừa phối hợp với Bộ GD&ĐT trao 255 giải thưởng cho các thí sinh xuất sắc tham gia Cuộc thi sáng tạo video/clip “Tổ quốc bình yên” năm 2026.

Trong đó, có 5 giải Đặc biệt, 25 giải A, 50 giải B, 75 giải C và 100 giải Khuyến khích.

Cuộc thi sáng tạo video/clip “Tổ quốc bình yên” dành cho học sinh phổ thông từ lớp 8 trở lên, sinh viên Việt Nam trong và ngoài nước, học viên các học viện, trường Công an nhân dân và cán bộ, chiến sĩ đang công tác trong lực lượng Công an nhân dân.

Tác phẩm dự thi được thể hiện dưới hình thức video/clip, đa dạng về thể loại, cách thức thể hiện, tập trung phản ánh những câu chuyện nhân văn, hành động đẹp, ý thức chấp hành pháp luật, trách nhiệm công dân và sự đóng góp của lực lượng Công an nhân dân cùng nhân dân trong bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

Sau thời gian phát động, Ban Tổ chức đã nhận được 3.447 tác phẩm dự thi. Trong đó, có 2.086 tác phẩm của học sinh phổ thông từ lớp 8 trở lên và sinh viên; 1.286 tác phẩm của cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân; 75 tác phẩm của học viên, sinh viên các học viện, trường Công an nhân dân.

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Ban tổ chức trao giải cho nhóm giải B, Bảng Học sinh, sinh viên

Các tác phẩm phong phú về thể loại như chính luận, kí sự, phóng sự, tiểu phẩm, phim ngắn, video kể chuyện, video hành động, ca múa nhạc, chân dung, nhật ký…

Nội dung tập trung phản ánh những câu chuyện gần gũi, chân thực, giàu cảm xúc; những hành động đẹp, nghĩa cử nhân văn, ý thức chấp hành pháp luật, trách nhiệm công dân.

Nhiều tác phẩm được đầu tư công phu về kịch bản, hình ảnh, âm thanh, diễn xuất và ứng dụng công nghệ mới, tạo hiệu quả truyền thông tích cực.

Qua vòng sơ loại, 569 tác phẩm được lựa chọn vào vòng sơ khảo. Và cuối cùng, Ban Tổ chức trao 255 giải thưởng cho các thí sinh nhằm ghi nhận nỗ lực, tâm huyết và sức sáng tạo của các tác giả, nhóm tác giả.

Theo Ban Tổ chức, cuộc thi sáng tạo video/clip “Tổ quốc bình yên” nhằm mục đích lan tỏa chân thực, sinh động những câu chuyện nhân văn, những hành động cao đẹp, sự hy sinh, cống hiến thầm lặng của cán bộ, chiến sĩ trong công cuộc bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

Qua cuộc thi để lắng nghe thế hệ trẻ chia sẻ những câu chuyện tích cực, những hiến kế để xây dựng xã hội an ninh, an toàn, văn minh, lành mạnh; nâng cao nhận thức pháp luật, nhận diện, phòng ngừa và đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật.

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