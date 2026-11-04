Vụ mượn danh 'trường quốc tế' dạy học không phép: Sở GD&ĐT Đà Nẵng nói gì?

TPO - Sở GD&ĐT Đà Nẵng đã từng yêu cầu Trung tâm Anh ngữ Thiên Lập Nhân xem xét lại các bảng cam kết với cha mẹ học viên, công khai các thông tin dễ gây hiểu nhầm giữa Trường Prinberk Academy và Trung tâm Anh ngữ Thiên Lập Nhân.

Ngày 3/11, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) thành phố Đà Nẵng đã thông tin về việc quản lý nhà nước đối với Trung tâm Thiên Lập Nhân, sau khi giám đốc trung tâm này bị khởi tố bị can, bắt tạm giam.

Nhiều lần kiểm tra, chấn chỉnh hoạt động

Ngày 28/8/2024, Sở GD&ĐT nhận được phản ánh của công dân liên quan đến hoạt động trái phép của Trung tâm Anh ngữ Thiên Lập Nhân tại cơ sở số 565 đường Nguyễn Tất Thành.

Ngày 11/9/2024, Sở đã mời ông Trương Văn Thiên Tư - chủ đầu tư kiêm Giám đốc Trung tâm đến làm việc về các nội dung: có hay không việc tổ chức dạy học tại cơ sở tại số 565 đường Nguyễn Tất Thành chưa được cấp phép?; Có hay không việc sử dụng giáo trình Prinberk Academy?; Có hay không việc tổ chức dạy học đối với học sinh THCS, THPT?; Có hay không việc tổ chức bán trú tại Trung tâm?.

Tin tưởng "trường quốc tế" Prinberk Academy, nhiều phụ huynh đăng ký cho con theo học.

Tại buổi làm việc, Sở đã yêu cầu Trung tâm khẩn trương khắc phục hạn chế, tổ chức hoạt động theo đúng chương trình đã báo cáo Sở GD&ĐT và nghiêm cấm việc tổ chức hoạt động bán trú cho học sinh.

Tiếp đó, ngày 16/10 và 15/11/2024, Sở thành lập Đoàn kiểm tra kiểm tra công tác tổ chức và hoạt động của Trung tâm tại 2 cơ sở: số 177 đường Hải Phòng và số 617 đường Nguyễn Tất Thành.

Sở đã yêu cầu Trung tâm chấm dứt việc phân công giảng dạy đối với giáo viên không đảm bảo tiêu chuẩn; xây dựng trang thông tin điện tử để thực hiện công khai; đảm bảo các quyền lợi của người lao động, người học theo quy định; tiếp tục thực hiện đúng các quy định tại Thông tư số 21/2018/TT-BGDĐT, không tổ chức hoạt động bán trú. Ngoài ra, xử lý vi phạm hành chính đối với Trung tâm. Trung tâm đã tiếp thu khắc phục các nội dung theo yêu cầu và hoàn thành việc xử phạt theo quy định.

Ngày 29/11/2024, Sở GD&ĐT phối hợp với Công an thành phố tổ chức buổi làm việc với ông Trương Văn Thiên Tư. Theo đó yêu cầu ông Tư trao đổi với phụ huynh học sinh, tư vấn và làm rõ về việc tổ chức hoạt động của Trung tâm Anh ngữ Thiên Lập Nhân và Prinberk Academy không liên quan đến nhau, rà soát các cam kết bằng văn bản giữa Trung tâm và phụ huynh, tránh gây nhầm lẫn chương trình, nội dung dạy học trong quá trình học sinh đang học tập tại Trung tâm.

Ngày 9/1/2025, Sở ban hành công văn trả lời đơn kiến nghị, phản ánh của công dân. Sở yêu cầu Trung tâm Anh ngữ Thiên Lập Nhân xem xét lại các bảng cam kết với cha mẹ học viên, công khai các thông tin rõ ràng theo quy định, tránh việc tư vấn, hướng dẫn cha mẹ học viên dễ gây hiểu nhầm giữa Trường Prinberk Academy và Trung tâm Anh ngữ Thiên Lập Nhân.

Rà soát học sinh, hỗ trợ nhập học

Liên quan đến việc tiếp nhận học sinh học tại cơ sở của ông Trương Văn Thiên Tư về các cơ sở giáo dục phổ thông trong thời gian tới, Sở GD&ĐT cho hay sẽ ban hành văn bản chỉ đạo UBND xã, phường thực hiện hai nhiệm vụ.

Công an thực hiện lệnh khởi tố đối với Trương Văn Thiên Tư. Ảnh: KKC.

Thứ nhất, đối với học sinh trong độ tuổi tiểu học và độ THCS phải rà soát chặt chẽ trẻ em cư trú trên địa bàn, tư vấn và thực hiện các biện pháp đảm bảo học sinh hoàn thành chương trình giáo dục bắt buộc.

Thứ hai, hướng dẫn cha mẹ học sinh liên hệ trường tiểu học, trung học cơ sở gần nhất nơi cư trú để được hỗ trợ làm các thủ tục nhập học theo quy định. Việc tiếp nhận học sinh tiểu học và THCS về các cơ sở còn lại thực hiện đúng các quy định, hướng dẫn tại Công văn số 3313 ngày 7/7/2026 của Sở GD&ĐT về hướng dẫn thực hiện việc chuyển trường, xin học lại, tiếp nhận học sinh Việt Nam từ nước ngoài về nước và tiếp nhận học sinh người nước ngoài.

Như Tiền Phong đã thông tin, Trung tâm Anh ngữ Thiên Lập Nhân chỉ được phép đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ (các chương trình tiếng Anh cho thiếu nhi), không được cấp phép giảng dạy chương trình giáo dục phổ thông hay liên kết giáo dục, đào tạo với nước ngoài. Từ năm 2019, ông Tư tự xưng là Hiệu trưởng Trường Prinberk Academy (địa chỉ tại Huntington Beach, bang California, Hoa Kỳ), tổ chức tuyển sinh và dạy học toàn thời gian chương trình phổ thông theo mô hình “Homeschooling” cho hơn 200 học sinh từ 5-16 tuổi tại Đà Nẵng. Ông cam kết với phụ huynh rằng Prinberk Academy là trường quốc tế đã đăng ký và được cấp phép tại Hoa Kỳ. Học sinh hoàn thành chương trình sẽ được trường cấp học bạ, bảng điểm và giấy chứng nhận có giá trị chuyển tiếp sang các cấp học tiếp theo tại Mỹ.

Tuy nhiên, cơ quan điều tra xác định trong suốt thời gian từ năm 2019 đến cuối năm 2024, hoàn toàn không tồn tại trường tư thục nào mang tên Prinberk Academy. Trường này cũng không nằm trong hệ thống được Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ chứng nhận để phục vụ xin thị thực du học. Do đó, Prinberk Academy không được kiểm định theo pháp luật Hoa Kỳ, không có thẩm quyền cấp văn bằng và không thể bảo lãnh học sinh sang Mỹ học tập chuyển tiếp như cam kết.