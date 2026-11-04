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Giáo dục

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Cần Thơ rà soát dạy liên kết sau vụ giáo viên nước ngoài bạo hành học sinh lớp 2

Chúc Trí

TPO - Ngày 3/11, UBND TP. Cần Thơ có văn bản yêu cầu công an vào cuộc xác minh, xử lý vụ giáo viên nước ngoài có hành vi bạo lực với học sinh tại Trường Tiểu học, THCS và THPT Việt Hoa. Đồng thời, ngành giáo dục kiểm tra toàn bộ hoạt động liên kết giảng dạy ngoại ngữ trong trường học, tuyệt đối không 'khoán trắng' quản lý lớp học cho giáo viên các trung tâm liên kết.

Ông Nguyễn Văn Khởi - Phó Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ vừa có văn bản chỉ đạo chấn chỉnh công tác quản lý, bảo đảm an toàn cho học sinh trong hoạt động liên kết giảng dạy ngoại ngữ tại các cơ sở giáo dục.

Chỉ đạo được đưa ra sau khi Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TP. Cần Thơ báo cáo về vụ việc nam giáo viên người Nga đánh học sinh lớp 2 trong giờ dạy tiếng Anh tại Trường Tiểu học - THCS và THPT Việt Hoa (Trường Phổ thông Việt - Hoa, phường Cái Răng, TP. Cần Thơ).

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Hình ảnh thầy giáo dạy tiếng Anh người Nga túm cổ một học sinh lớp 2 đưa ra khỏi lớp ở Trường Phổ thông Việt - Hoa. (Ảnh: Cắt từ video)

Lãnh đạo UBND TP. Cần Thơ giao Giám đốc Công an thành phố chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp với Công an phường Cái Răng xác minh, xử lý vụ việc theo đúng quy định. Đồng thời, lực lượng công an cần tăng cường quản lý cư trú, hoạt động của người nước ngoài làm việc tại các cơ sở giáo dục và đơn vị liên kết trên địa bàn.

Đối với Sở GD&ĐT, UBND TP. Cần Thơ yêu cầu tiếp tục theo dõi, chỉ đạo Trường Phổ thông Việt - Hoa phối hợp cùng gia đình nắm bắt tâm lý, hỗ trợ tư vấn, không để vụ việc ảnh hưởng lâu dài đến sinh hoạt và học tập của học sinh.

Bên cạnh đó, Sở GD&ĐT chủ trì, phối hợp với Công an thành phố, Sở Nội vụ và UBND cấp xã tổ chức rà soát, kiểm tra toàn diện hoạt động liên kết giảng dạy ngoại ngữ tại các trường học trên địa bàn.

Nội dung kiểm tra tập trung vào tư cách pháp lý, hợp đồng liên kết, điều kiện hoạt động giáo dục của đơn vị liên kết; hồ sơ, trình độ chuyên môn, giấy phép lao động (hoặc giấy xác nhận không thuộc diện cấp phép) của giáo viên nước ngoài; chương trình, tài liệu giảng dạy và công tác thu chi phải bảo đảm tự nguyện, công khai, đúng quy định. Qua đó xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân vi phạm (nếu có), báo cáo về UBND thành phố trước ngày 30/11/2026.

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Hình ảnh giáo viên tiếng Anh người Nga có hành vi bạo lực với học sinh. (Ảnh cắt từ clip)

Với các cơ sở giáo dục trên địa bàn, UBND TP. Cần Thơ yêu cầu, phải nâng cao trách nhiệm giám sát, không được "khoán trắng" việc quản lý lớp học cho đơn vị liên kết hoặc giáo viên trực tiếp giảng dạy, đặc biệt các tiết học có giáo viên nước ngoài.

Các trường học trên địa bàn phải công khai đường dây nóng, thiết lập kênh tiếp nhận phản ánh của học sinh, phụ huynh để kịp thời xử lý các tình huống phát sinh, bảo đảm môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh.

Trước đó, như Tiền Phong đã đưa tin, chiều 22/9, trong giờ học tiếng Anh tăng cường tại lớp 2A2, Trường Phổ thông Việt - Hoa, nam giáo viên người Nga (35 tuổi) đã có hành vi đánh một số học sinh trong lớp, túm cổ học sinh đưa ra khỏi lớp. Sự việc xảy ra trước sự chứng kiến của hàng chục học sinh và trợ giảng người Việt. Toàn bộ sự việc được camera tại lớp học ghi lại.

Được biết, nam giáo viên người Nga thuộc Trung tâm Ngoại ngữ Gia Việt, tới dạy chương trình tiếng Anh liên kết với Trường Phổ thông Việt - Hoa. Chương trình liên kết này được trung tâm và trường triển khai từ năm 2023 tới nay. Chương trình sử dụng toàn bộ giáo viên người nước ngoài của trung tâm, mỗi buổi học có thêm 1 trợ giảng người Việt. Học phí 700.000 đồng/em/tháng, lịch học 4 tiết/tuần.

Ngay sau sự việc xảy ra, trung tâm Anh ngữ đã cắt hợp đồng làm việc với nam giáo viên, đồng thời nhà trường cũng trình báo cơ quan công an để điều tra, xử lý.

Thầy Trần Tấn Bửu - Hiệu trưởng Trường TH-THCS-THPT Việt – Hoa cho biết sẽ tạm dừng chương trình tiếng Anh liên kết trong tháng 11 để rà soát, lấy ý kiến phụ huynh trước khi có triển khai tiếp hay không.

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#Cần Thơ #bạo hành học sinh #giáo viên nước ngoài #liên kết dạy ngoại ngữ #Trường Việt Hoa #an toàn học đường

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