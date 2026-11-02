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Kinh tế

Cần Thơ củng cố Tổ tiết kiệm và vay vốn, nâng cao hiệu quả tín dụng chính sách

P.V

Việc sắp xếp, sáp nhập các Tổ tiết kiệm và vay vốn (TK&VV) theo hướng dẫn mới của Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) đang được triển khai tại thành phố Cần Thơ, góp phần kiện toàn tổ chức, nâng cao hiệu quả quản lý nguồn vốn và chất lượng hoạt động nhận ủy thác của tổ chức Đoàn.

Nguồn vốn tín dụng chính sách đồng hành cùng người dân phát triển sinh kế

Thực hiện Kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2026, từ ngày 27–29/10/2026, Đoàn công tác Trung tâm Hỗ trợ Thanh thiếu nhi Việt Nam do đồng chí Lê Ngọc Khánh – Phó Giám đốc Thường trực Trung tâm làm Trưởng đoàn đã kiểm tra, giám sát và tập huấn hoạt động nhận ủy thác cho vay vốn từ NHCSXH tại thành phố Cần Thơ.

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Đoàn công tác thăm, kiểm tra một số hộ vay vốn tại xã Châu Thành và phường Bình Thủy phục vụ phát triển kinh tế gia đình.

Qua kiểm tra, Đoàn công tác ghi nhận phường Bình Thủy đã triển khai sáp nhập Tổ TK&VV theo Hướng dẫn số 4336/HD-NHCS-TDNN ngày 25/9/2026 của NHCSXH. Tổ do Đoàn Thanh niên quản lý, với Tổ trưởng là ông Nguyễn Ngọc Thạch, hiện có 94 hội viên, tổng dư nợ 8,031 tỷ đồng và không có nợ quá hạn. Đáng chú ý, Tổ trưởng là cán bộ trẻ, nhiệt huyết, có tinh thần trách nhiệm, tích cực phối hợp với tổ chức Đoàn và NHCSXH trong quản lý hoạt động của Tổ.

Việc sáp nhập góp phần kiện toàn tổ chức, tập trung đầu mối quản lý, đồng thời đặt ra yêu cầu nâng cao trách nhiệm của Tổ trưởng trong việc quản lý, theo dõi vốn vay, đôn đốc trả nợ, trả lãi và gửi tiết kiệm. Đây cũng là kinh nghiệm thực tiễn để các địa phương quan tâm duy trì nền nếp hoạt động, bảo đảm chất lượng quản lý tín dụng sau sáp nhập.

Đoàn công tác đã trực tiếp thăm một số hộ vay vốn tại xã Châu Thành và phường Bình Thủy, ghi nhận nguồn vốn vay giải quyết việc làm được sử dụng để phục vụ phát triển kinh tế gia đình với các mô hình như trồng mít, kinh doanh tạp hóa, sản xuất linh kiện máy móc... Qua đó, góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập và ổn định sinh kế cho người dân. Các hộ được kiểm tra cơ bản thực hiện tốt nghĩa vụ trả nợ gốc, trả lãi và gửi tiết kiệm theo quy định, góp phần duy trì chất lượng tín dụng chính sách tại địa phương.

Tăng cường phối hợp, nâng cao chất lượng hoạt động nhận ủy thác

Sau khi kiểm tra thực tế tại các hộ vay vốn và Tổ TK&VV, đoàn công tác đã làm việc với Đoàn xã Châu Thành, Đoàn phường Bình Thủy và Thành Đoàn Cần Thơ. Tại đây, đoàn công tác đánh giá kết quả thực hiện hoạt động nhận ủy thác; kiểm tra công tác lưu trữ hồ sơ, sổ sách và trao đổi những khó khăn, vướng mắc trong quá trình quản lý nguồn vốn, nhất là trong bối cảnh các Tổ TK&VV thực hiện sắp xếp, sáp nhập theo hướng dẫn mới của NHCSXH.

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Tại các buổi làm việc, Đoàn công tác chú trọng trao đổi về trách nhiệm của tổ chức Đoàn trong phối hợp quản lý nguồn vốn, công tác theo dõi hoạt động của các Tổ TK&VV sau sáp nhập, việc đôn đốc các hộ vay thực hiện nghĩa vụ trả nợ, trả lãi và gửi tiết kiệm. Đoàn công tác cũng đề nghị các đơn vị tiếp tục phối hợp chặt chẽ với NHCSXH và chính quyền địa phương để kịp thời tháo gỡ khó khăn, nâng cao chất lượng tín dụng chính sách.

Bên cạnh hoạt động kiểm tra, giám sát, Trung tâm Hỗ trợ Thanh thiếu nhi Việt Nam đã tổ chức 2 lớp tập huấn cho gần 200 cán bộ Đoàn, đoàn viên và Ban quản lý Tổ TK&VV tại các địa bàn: xã Châu Thành, xã Đồng Phước, xã Phú Hữu, phường Bình Thủy, phường Long Tuyền và phường Thới An Đông. Nội dung tập huấn tập trung vào nghiệp vụ nhận ủy thác, trách nhiệm của tổ chức Đoàn và những nội dung liên quan đến Quy chế hoạt động của Tổ TK&VV, góp phần nâng cao kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ trực tiếp tham gia quản lý nguồn vốn tại cơ sở.

#Cần Thơ #Ngân hàng Chính sách xã hội #Tổ tiết kiệm và vay vốn #Tín dụng chính sách #Đoàn Thanh niên

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