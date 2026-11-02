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Báo cáo tiền lương, thưởng Tết tại doanh nghiệp trước ngày 25/11

Luân Dũng

TPO - Bộ Nội vụ yêu cầu các địa phương báo cáo tình hình tiền lương, tiền thưởng, nợ lương và quan hệ lao động tại doanh nghiệp; đồng thời tổng hợp kế hoạch thưởng Tết năm 2027, gửi báo cáo trước ngày 25/11/2026.

Nhằm kịp thời nắm bắt tình hình tiền lương, tiền thưởng và quan hệ lao động trong các doanh nghiệp, phục vụ công tác quản lý nhà nước và triển khai các giải pháp ổn định quan hệ lao động, nhất là trong dịp giáp Tết, Bộ Nội vụ đề nghị Giám đốc Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố chỉ đạo triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm.

Theo đó, Sở Nội vụ cần phối hợp chặt chẽ với Ban quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất, Liên đoàn Lao động tỉnh và các cơ quan liên quan, giữa cấp tỉnh và cấp xã để theo dõi hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; việc làm, đời sống của người lao động; tình hình quan hệ lao động tại doanh nghiệp và biến động lao động.

Bộ Nội vụ cũng yêu cầu đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về lao động, nhất là những quy định mới về việc làm, tiền lương, bảo hiểm xã hội. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực thi chính sách, pháp luật về lao động, xử lý nghiêm minh, kịp thời các trường hợp vi phạm.

Bộ Nội vụ cũng lưu ý thúc đẩy các hoạt động hỗ trợ xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp. Các địa phương cần chủ động triển khai giải pháp phòng ngừa, giảm thiểu tranh chấp lao động, đình công có thể phát sinh trước, trong và sau dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán năm 2026.

Đối với tiền lương, tiền thưởng, Bộ Nội vụ đề nghị Sở Nội vụ hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp phối hợp, trao đổi với tổ chức công đoàn cơ sở rà soát hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể, quy chế trả lương và quy chế thưởng.

Việc rà soát nhằm bảo đảm thực hiện chế độ tiền lương, tiền thưởng và các chế độ, chính sách khác đối với người lao động theo đúng quy định và nội dung đã thỏa thuận.

Các doanh nghiệp cần xây dựng phương án thưởng theo kết quả sản xuất, kinh doanh năm 2026 theo Điều 104 Bộ luật Lao động, đồng thời thông báo công khai để người lao động trong doanh nghiệp biết.

Bộ Nội vụ giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Ban quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất báo cáo tình hình lao động, tiền lương, nợ lương và quan hệ lao động năm 2026; kế hoạch thưởng của doanh nghiệp theo kết quả sản xuất, kinh doanh dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán năm 2027.

Các số liệu tổng hợp phải gửi về Bộ Nội vụ (qua Cục Tiền lương và Bảo hiểm xã hội) trước ngày 25/11/2026.

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#Bộ Nội vụ #thưởng Tết 2027 #tiền lương doanh nghiệp #nợ lương #quan hệ lao động #người lao động

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