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Giáo dục

Hoa hậu Lương Thùy Linh đến ĐH Duy Tân cùng Cuộc thi 'Sinh viên Thông thái 2026'

Bảo Ngọc

Sự hiện diện của Hoa hậu Lương Thùy Linh tại Đại học (ĐH) Duy Tân đã lan tỏa nguồn năng lượng trẻ trung, tích cực và truyền cảm hứng mạnh mẽ để sinh viên các trường đại học tự tin thể hiện tài năng và tỏa sáng trên hành trình chinh phục Cuộc thi “Sinh viên Thông thái 2026”, diễn ra tại DTU vào ngày 30/10/2026.

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Hoa hậu Lương Thùy Linh rạng rỡ tại DTU

Sân chơi bổ ích nâng cao nhận thức pháp luật cho sinh viên

“Sinh viên Thông thái 2026” là cuộc thi do Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (thuộc Bộ Công Thương) phối hợp với Đoàn Thanh niên Bộ Công Thương tổ chức, mang đến sân chơi thiết thực để sinh viên tìm hiểu về những quy định pháp luật liên quan đến hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp. Thông qua cuộc thi, các bạn trẻ có cơ hội nâng cao nhận thức pháp luật, rèn luyện tư duy phản biện, kỹ năng phân tích và vận dụng kiến thức vào giải quyết những tình huống thực tiễn.

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Cuộc thi “Sinh viên Thông thái 2026” thu hút đông đảo sinh viên tham dự

Sau 2 vòng được tổ chức, cuộc thi đã thu hút hơn 20.000 lượt tiếp cận đến từ hơn 30 trường đại học, cao đẳng trên toàn quốc. Con số này cho thấy sức lan tỏa của cuộc thi cũng như sự quan tâm ngày càng lớn của sinh viên đối với các vấn đề pháp luật gắn liền với đời sống và hoạt động kinh tế - xã hội.

Vòng Chung kết được tổ chức tại ĐH Duy Tân với sự góp mặt của 5 đội thi xuất sắc nhất, đại diện cho 5 trường đại học đến từ 5 tỉnh thành, bao gồm:

- ĐH Duy Tân (Đà Nẵng),

- Trường ĐH Vinh (Nghệ An),

- Trường ĐH Luật, ĐH Huế (Huế),

- Trường ĐH Phạm Văn Đồng (Quảng Ngãi), và

- Trường ĐH Quy Nhơn (Gia Lai).

Tại Vòng Chung kết, các đội lần lượt trải qua 3 phần thi gồm: (1) Giới thiệu, (2) Tiểu phẩm Pháp luật và (3) Hùng biện. Không chỉ đòi hỏi kiến thức pháp luật vững vàng, các phần thi còn yêu cầu sinh viên thể hiện khả năng sáng tạo, làm việc nhóm, xử lý tình huống và thuyết phục người nghe. Qua đó, những quy định pháp luật vốn được xem là khô khan trở nên gần gũi, sinh động và dễ tiếp cận hơn với giới trẻ.

Hoa hậu Lương Thùy Linh đồng hành, truyền cảm hứng

Với vai trò khách mời đặc biệt, Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2019 (Miss World Vietnam 2019) Lương Thùy Linh đã đồng hành cùng sinh viên tại Vòng Chung kết Cuộc thi “Sinh viên thông thái 2026”, cùng giao lưu, cổ vũ và truyền cảm hứng cho các đội thi, đồng thời gửi gắm nhiều thông điệp ý nghĩa về việc nâng cao nhận thức pháp luật, bảo vệ bản thân trước những rủi ro trong quá trình học tập, làm việc và khởi nghiệp.

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Hoa hậu Lương Thùy Linh truyền cảm hứng tới các bạn sinh viên tại cuộc thi

Chia sẻ với sinh viên, Hoa hậu Lương Thùy Linh cho rằng khát vọng thử sức, tìm kiếm việc làm, kinh doanh và tự lập tài chính là những mong muốn chính đáng của người trẻ. Tuy nhiên, trước những lời mời gọi hấp dẫn về tuyển dụng, đầu tư hay cơ hội làm giàu nhanh chóng, sinh viên cần tỉnh táo tìm hiểu và kiểm chứng thông tin.

Hoa hậu Lương Thùy Linh nhấn mạnh tầm quan trọng của việc trang bị kiến thức pháp luật, kỹ năng nhận diện rủi ro, đặc biệt là phân biệt giữa kinh doanh đa cấp hợp pháp và những hành vi lợi dụng mô hình này để lừa đảo, trục lợi. Nàng Hậu bày tỏ mong muốn sau cuộc thi, mỗi sinh viên sẽ không chỉ tích lũy thêm kiến thức để tự bảo vệ mình mà còn trở thành người lan tỏa lối sống tỉnh táo, trung thực và thượng tôn pháp luật đến cộng đồng.

“Thành công bền vững đến từ tri thức, sự nỗ lực và những lựa chọn đúng đắn.”, Hoa hậu Lương Thùy Linh gửi gắm thông điệp.

Sự đồng hành của Hoa hậu Lương Thùy Linh đã góp phần tạo nên bầu không khí sôi nổi, gần gũi cho Vòng Chung kết, đồng thời giúp những thông điệp về ý thức pháp luật, trách nhiệm cá nhân và sự chủ động của người trẻ được truyền tải một cách thiết thực, giàu cảm hứng.

SV ĐH Duy Tân xuất sắc giành giải Ba

Là một trong 5 đội tuyển tranh tài tại Vòng Chung kết, đội The Connectors của ĐH Duy Tân đã để lại nhiều ấn tượng qua 3 phần thi: Giới thiệu, Tiểu phẩm Pháp luật và Hùng biện. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, tinh thần tự tin cùng khả năng vận dụng kiến thức pháp luật vào thực tiễn, các thành viên The Connectors đã thể hiện bản lĩnh và sức sáng tạo của sinh viên Duy Tân tại sân chơi trí tuệ này. Trải qua 3 phần thi với sự cạnh tranh sát sao về điểm số, đội tuyển The Connectors của ĐH Duy Tân đã xuất sắc giành giải Ba chung cuộc.

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Sinh viên DTU giành giải Ba

Ban Tổ chức đã trao giải cho các đội tuyển như sau:

- Giải Nhất: đội tuyển Trường ĐH Quy Nhơn với 96,16 điểm

- Giải Nhì: đội tuyển Trường ĐH Luật (ĐH Huế) với 95,01 điểm

- Giải Ba: đội tuyển ĐH Duy Tân với 93,5 điểm

- Giải Khuyến khích: đội tuyển Trường ĐH Phạm Văn Đồng và Trường ĐH Vinh lần lượt đạt 93 điểm và 92,5 điểm.

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#ĐH Duy Tân Đà Nẵng #Hoa hậu Lương Thùy Linh #Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2019 #Luật kinh tế #Luật #Đại học Duy Tân Đà Nẵng #Sinh viên Thông thái 2026

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