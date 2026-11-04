Herbalife tiếp sức Top 8 'Sinh viên Thế hệ mới 2026' hiện thực hóa ý tưởng

Tám đội thi xuất sắc “Sinh viên Thế hệ mới 2026” trao đổi với nhà quản lý Herbalife Việt Nam về phát triển dự án. Qua workshop “Từ ý tưởng vào đời”, sinh viên nhận diện thách thức, hoàn thiện giải pháp và tìm hướng đưa sáng kiến vào đời sống.

8 Đội thi tham gia buổi Workshop “Từ ý tưởng vào đời” tại Hà Nội và Hồ Chí Minh. Ảnh: Ban tổ chức

Từ ý tưởng đến dự án có tính khả thi

Tám đội thi của “Sinh viên Thế hệ mới 2026” tham gia workshop “Từ ý tưởng vào đời” tại Hà Nội và TPHCM, trao đổi trực tiếp với các nhà quản lý Herbalife Việt Nam.

Các đội được khuyến khích trả lời những câu hỏi thiết thực: Vấn đề dự án hướng đến có thực sự tồn tại? Giải pháp có đáp ứng nhu cầu người thụ hưởng? Cần nguồn lực nào để triển khai và làm thế nào duy trì hiệu quả lâu dài? Các đội cũng được lưu ý xác định mục tiêu, phân chia công việc và tính nguồn lực triển khai sau cuộc thi.

Trực tiếp hướng dẫn là ông Vũ Văn Thắng, Tổng Giám đốc Herbalife Việt Nam và Campuchia, cùng bà Huỳnh Thị Thùy Vân, Giám đốc Kinh doanh Toàn quốc Cấp cao Herbalife Việt Nam. Hai diễn giả khuyến khích sinh viên đặt câu hỏi và tự tìm hướng giải quyết.

Anh Vũ Văn Thắng trao đổi cùng đội thi khu vực miền Bắc về quá trình thực hành áp dụng kiến thức. Ảnh: Ban tổ chức

Theo ông Thắng, để ý tưởng trở thành dự án khả thi, trước tiên cần xác định đúng vấn đề, hiểu ai được hưởng lợi và giải pháp tạo ra thay đổi gì. Nhận định ban đầu cần được kiểm chứng bằng khảo sát, dữ liệu và phản hồi thực tế.

Bà Thùy Vân hướng dẫn các đội nhìn nhận vấn đề từ vị trí người thụ hưởng, đơn vị quản lý, đối tác và chuyên gia. Hiểu nhu cầu của các bên giúp sinh viên đánh giá giải pháp toàn diện hơn.

“Phải đặt mình vào vị trí khách hàng và những bên liên quan để biết họ cần gì”, một thành viên đội Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải chia sẻ trong khảo sát sau buổi tập huấn.

Những câu hỏi giúp sinh viên nhìn lại dự án

Với Trần Quốc Khánh, sinh viên Trường Đại học Nguyễn Tất Thành, workshop giúp nhóm nhận ra cần xem xét ý tưởng từ nhiều vị trí trước khi thuyết phục người khác về giải pháp.

“Em rất háo hức đến tham gia buổi workshop hôm nay, đêm qua gần như em không ngủ được”, Khánh chia sẻ. Trao đổi giúp đội có thêm góc nhìn về người thụ hưởng và các bên liên quan; nhóm sẽ vận dụng góp ý cho vòng Sân khấu hóa và Phản biện.

Bà Huỳnh Thị Thuỳ Vân trao đổi cùng đội thi khu vực miền Nam-Trung về quá trình thực hành áp dụng kiến thức. Ảnh: Ban tổ chức

Sau phần thực hành, mỗi đội có 10 phút trao đổi trực tiếp với người hướng dẫn về khó khăn trong quá trình phát triển dự án.

Phùng Minh Khoa, sinh viên Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia TPHCM, cho rằng giá trị của buổi tập huấn nằm ở những câu hỏi giúp nhóm nhận ra vấn đề từng bỏ sót.

“Có những câu hỏi mà chính bản thân em khi làm dự án vẫn chưa nghĩ đến”, Khoa chia sẻ.

Với Vũ Hà Tường Vy, sinh viên Khoa Xã hội học và Công tác xã hội, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội, bài học đáng nhớ là cách bắt đầu từ những bước nhỏ. Nhóm có nhiều mong muốn nhưng cần làm rõ cách triển khai.

“Dự án của chúng em thật ra thì cũng có rất là nhiều mong muốn được thực hiện”, Vy chia sẻ. Nữ sinh hiểu hơn cách cụ thể hóa mong muốn thành từng bước hành động.

Khảo sát cũng ghi nhận sinh viên đánh giá góp ý giúp nhận diện điểm mạnh, điểm cần cải thiện; phương pháp 5W1H và bài tập tình huống có thể áp dụng khi thực hiện dự án. Một số đội mong muốn trao đổi sâu hơn về đánh giá thị trường, dự toán chi phí, tính khả thi và kỹ năng thuyết trình trước Ban Giám khảo.

Đại diện đội thi trường Đại học Nguyễn Tất Thành phát biểu cảm nghĩ sau buổi Workshop. Ảnh: Ban tổ chức

Herbalife đồng hành cùng hành trình của người trẻ

Đồng hành cùng “Sinh viên Thế hệ mới” từ mùa đầu tiên năm 2023 trong vai trò nhà tài trợ và đồng kiến tạo nội dung, Herbalife Việt Nam tiếp tục mang đến cơ hội học hỏi, trải nghiệm và phát triển kỹ năng cho sinh viên.

Workshop tạo cơ hội để sinh viên tiếp cận kinh nghiệm quản trị và tìm cách giải quyết vấn đề khi triển khai dự án.

Theo ông Vũ Văn Thắng, bên cạnh nhiệt huyết và sáng tạo, người trẻ cần xác định đúng vấn đề, lựa chọn giải pháp phù hợp và kiên trì thực hiện mục tiêu.

“Điều quan trọng không chỉ là có một ý tưởng hay mà còn là biết cách biến ý tưởng thành hành động và tạo ra giá trị thực tế”, ông Thắng chia sẻ. Herbalife mong muốn giúp sinh viên phát triển tư duy giải quyết vấn đề.

Với thông điệp “Dinh dưỡng lành mạnh tiếp sức nhịp sống trẻ”, Herbalife Việt Nam khuyến khích thế hệ trẻ xây dựng lối sống năng động, lành mạnh, chủ động học hỏi và phát triển bản thân.

Bước sang mùa thứ tư với chủ đề “Quê Mình Có Việc, Gen Z Việt Có Cách”, “Sinh viên Thế hệ mới 2026” khuyến khích người trẻ vận dụng kiến thức, sáng tạo và tinh thần chủ động để giải quyết vấn đề thực tế tại địa phương, cộng đồng.

Kinh nghiệm tại workshop là hành trang để Top 8 khảo sát, lắng nghe phản hồi, điều chỉnh giải pháp và hiện thực hóa ý tưởng. Từ sáng kiến đến giá trị thực tế, người trẻ cần sự sáng tạo, tư duy, kiên trì và khả năng hành động.

“Sinh viên Thế hệ mới 2026” phát sóng lúc 21h30 thứ Bảy hằng tuần trên VTV3, với sự đồng hành của Herbalife Việt Nam.